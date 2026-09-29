Psicomagister abre una nueva edición de másteres en psicología - Psicomagister

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 29 de septiembre de 2026.- La nueva edición 2026/2027 de másteres en psicología de Psicomagister comenzará el próximo 7 de octubre con una oferta dirigida a quienes buscan ampliar su formación y especializarse en diferentes ámbitos de la disciplina. Psicomagister es un centro de formación online especializado en psicología que desarrolla programas orientados a la actualización y especialización profesional. La nueva convocatoria mantiene su apuesta por un modelo 100 % online, que permite organizar el aprendizaje con flexibilidad y acceder al aula virtual sin horarios establecidos. El plazo de matrícula se encuentra abierto y ya es posible reservar plaza para la nueva edición.

Másteres en psicología para diferentes áreas de especialización

La oferta académica permite profundizar en distintos campos de la psicología, con programas vinculados a áreas como Psicología Clínica, Neuropsicología, Psicología Educativa y Recursos Humanos. Entre las opciones se encuentran másteres en Psicología Clínica y Psicoterapia en Adultos, Psicología Clínica Infanto-juvenil, Neuropsicología Clínica, Neuropsicología Infantil, Psicopedagogía, Sexología y Salud Sexual, Intervención en Trastornos de la Conducta Alimentaria o Psicología del Trabajo y Gestión de los Recursos Humanos.

Los másteres en psicología cuentan con una carga lectiva de 1.500 horas y 60 créditos ECTS y se desarrollan íntegramente online. Al finalizar la formación, el alumnado obtiene una Titulación Universitaria con 60 créditos ECTS expedida por la Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo (UTAMED). Los programas son además baremables en bolsas de trabajo y concursos-oposición de la Administración Pública.

Formación online con clases impartidas por profesionales de la psicología

Uno de los elementos destacados del modelo formativo de Psicomagister es la combinación de contenidos teóricos con lecturas complementarias y una amplia presencia de recursos audiovisuales. Los programas incorporan clases grabadas en vídeo, elaboradas específicamente para el alumnado y desarrolladas por profesionales de la psicología, que trasladan su conocimiento y experiencia a los diferentes contenidos abordados durante la formación.

Este material audiovisual permite complementar el estudio de los contenidos y acercar al alumnado una perspectiva más aplicada de las diferentes áreas de especialización. A ello se suma un aula virtual disponible las 24 horas y un equipo de docentes y tutores formado por graduados y licenciados en Psicología. El modelo permite avanzar de forma autónoma, gestionar los tiempos de estudio y compatibilizar la realización del máster con otras responsabilidades profesionales o personales.

Nueva edición 2026/2027

Con el inicio de la nueva edición el 7 de octubre, Psicomagister continúa ampliando las posibilidades de especialización mediante sus másteres en psicología online. La diversidad de áreas formativas, la Titulación Universitaria expedida por UTAMED y el apoyo de profesionales de la psicología a través de clases audiovisuales forman parte de una propuesta dirigida a quienes buscan continuar desarrollando sus conocimientos y competencias profesionales dentro del ámbito psicológico.

Contacto

Emisor: Psicomagister

Contacto: Psicomagister

Número de contacto: 922003849