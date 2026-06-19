El PSTD Levante Almeriense consolida una visión turística compartida para los 14 municipios del destino - Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense

(Información remitida por la empresa firmante)

La jornada, impulsada por la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense, ha reunido a representantes institucionales, agentes turísticos y empresas para abordar los avances, retos y legado del PSTD en los 14 municipios del territorio.

Pulpí, 19 de junio de 2026.- La jornada “PSTD Levante Almeriense: Estrategia y Retos del Destino”, celebrada en el Espacio Escénico de Pulpí, ha puesto el foco en el balance, los avances y los retos de futuro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Levante Almeriense, así como en su contribución a la transformación turística de los 14 municipios que integran la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense.

El encuentro, de carácter institucional y estratégico, ha reunido a representantes públicos, responsables técnicos, empresas especializadas y agentes del sector turístico para reflexionar sobre el legado del PSTD y la colaboración entre administraciones.

La jornada ha puesto el foco en la necesidad de consolidar un modelo turístico más sostenible, innovador y competitivo para el conjunto del territorio.

Impulsada por la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense y organizada por Open-Ideas, consultora adjudicataria del proyecto en el marco del PSTD Levante Almeriense, la jornada se enmarca en una actuación financiada por la Unión Europea – NextGenerationEU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ha contado con la participación de representantes institucionales, profesionales del sector turístico, empresas y agentes del territorio.

Durante la apertura institucional han intervenido Domingo Fernández Zurano, presidente de la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense y alcalde de Huércal-Overa, y Juan Pedro García Pérez, alcalde de Pulpí. Ambos han destacado la importancia de seguir avanzando en una estrategia turística compartida, capaz de reforzar la cooperación entre municipios, mejorar la competitividad del destino y poner en valor los recursos naturales, culturales y patrimoniales del Levante Almeriense.

Catorce municipios, una visión compartida

Tras la inauguración, Domingo Fernández Zurano ha protagonizado la keynote institucional “Catorce municipios, una visión: el futuro turístico del Levante Almeriense”, centrada en el PSTD como herramienta de transformación territorial y cohesión entre municipios.

Durante su intervención, ha destacado su papel en la construcción de un modelo turístico más sostenible, competitivo y alineado con los retos del sector.

La jornada ha continuado con la mesa “Avances del PSTD en los 14 municipios: logros y desafíos”, en la que participaron Antonio Fernández Liria, alcalde de Cuevas del Almanzora; Alfonso García Ramos, alcalde de Vera; Juan Pedro García Pérez, alcalde de Pulpí; y Domingo Fernández Zurano, presidente de la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense. La mesa ha sido moderada por Marian Fuentes, gerente de la Mancomunidad.

El debate ha permitido compartir avances, aprendizajes y retos del plan, subrayando la importancia de una visión conjunta para consolidar un destino turístico más sólido, equilibrado y reconocible.

El legado del PSTD Levante Almeriense

Uno de los momentos centrales de la jornada ha sido la ponencia “El legado del PSTD Levante Almeriense: avances, actuaciones y ejecución del PSTD Levante Almeriense”, a cargo de Leonard Pera, CEO de Open-Ideas.

Durante su intervención, se ha presentado el estado de ejecución del Plan, las actuaciones desarrolladas y su contribución a la modernización, sostenibilidad y competitividad turística del territorio. También se ha proyectado el vídeo del PSTD Levante Almeriense, como síntesis del alcance de las acciones impulsadas.

La ponencia ha reforzado la idea de que el PSTD no solo supone inversión en infraestructuras, digitalización y comunicación, sino también una oportunidad para dejar un legado duradero en la gestión y proyección del destino.

Colaboración público-privada para un turismo más sostenible

La segunda mesa de la jornada, “Colaboración público-privada para impulsar un turismo más sostenible”, ha abordado el papel de la cooperación entre administraciones, empresas y entidades especializadas como factor clave para avanzar hacia destinos más innovadores y competitivos.

En este bloque han participado Juan Bautista López Ruiz, concejal del Área de Educación, Cultura, Festejos, Turismo y Geoda del Ayuntamiento de Pulpí; Beatriz Sánchez del Álamo, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Cartagena; Javier Melero, CEO & Founder de Aumentur; y Juan Fernández Morales, especialista en Smart Tourism Systems en Innovasur. La mesa ha sido moderada por Miguel Ángel Cintas, CEO de Atribus.

La conversación ha permitido reflexionar sobre la importancia de conectar la acción pública, la iniciativa privada, la tecnología y la gestión turística para mejorar la experiencia del visitante, optimizar recursos y avanzar hacia un modelo más sostenible e inteligente.

Tras el cierre de las sesiones, la jornada ha incluido un espacio de networking entre autoridades, ponentes y asistentes, así como una visita guiada a la Geoda de Pulpí, uno de los principales hitos geológicos y turísticos del Levante Almeriense.

Una actuación vinculada al PSTD Levante Almeriense

La jornada se integra en las actuaciones de comunicación, sensibilización y capacitación vinculadas al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Levante Almeriense, especialmente en relación con la Actuación 7. Capacitación en transformación digital del sector turístico y la Actuación 14. Sensibilización al residente y al turista.

Esta actuación se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Levante Almeriense, financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Con la celebración de esta jornada, la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense refuerza su compromiso con una estrategia turística común para los 14 municipios del territorio, basada en la sostenibilidad, la innovación, la cooperación institucional, la colaboración público-privada y la puesta en valor de los recursos naturales, culturales y patrimoniales del destino.

Sobre la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense

La Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense agrupa a 14 municipios del este de la provincia de Almería (Antas, Bédar, Carboneras, Cuevas del Almanzora, Garrucha, Huércal-Overa, Los Gallardos, Lubrín, Mojácar, Pulpí, Sorbas, Taberno, Turre y Vera), que trabajan conjuntamente para ofrecer un destino turístico de calidad.

Esta zona destaca por su diversidad de paisajes, que combinan playas mediterráneas, sierras y entornos rurales, así como por su riqueza cultural, gastronómica y patrimonial. El visitante puede disfrutar de actividades al aire libre, tradición y experiencias auténticas.

La Mancomunidad impulsa además un modelo de turismo sostenible y accesible, orientado a proteger el entorno y poner en valor la identidad de cada municipio.

Sobre Open-Ideas

Open-Ideas es una consultora especializada en transformación digital, marketing turístico, comunicación estratégica y gestión de proyectos vinculados al desarrollo territorial. Su trabajo se centra en acompañar a destinos, administraciones públicas y entidades turísticas en el diseño e implementación de soluciones innovadoras, sostenibles y orientadas a mejorar la competitividad, la comunicación y la experiencia del visitante. En el marco de Smart Levante, Open-Ideas participa en la coordinación técnica y comunicativa del congreso, contribuyendo a reforzar su enfoque profesional, práctico y orientado al sector turístico.

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