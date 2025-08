(Información remitida por la empresa firmante)

- PSYCHIC FEVER of LDH JAPAN se embarca en una expansión europea en toda regla, celebra su tercer aniversario con una reunión de fans en Londres, lo que aumenta la anticipación por la gira europea en vivo

TOKIO, 6 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- El 13 de julio, el grupo chico internacional PSYCHIC FEVER of LDH JAPAN Inc. celebró su reunión de fans, "PSYCHIC FEVER FIRST EUROPE FANMEET", en Londres. Celebrando su tercer aniversario de debut con fans locales (ForEVER), el evento estuvo repleto de emoción y vítores de principio a fin, dejando una profunda impresión de la expansión a gran escala del grupo en Europa.

Imagen 1: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108573/202507313010/_prw_PI3fl_am7QMLgU.jpg

Imagen 2: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108573/202507313010/_prw_PI2fl_5GayR1aV.jpg

Desde su debut en julio de 2022, PSYCHIC FEVER ha ido consolidando su presencia global, comenzando con actividades en el sudeste asiático, con base en Tailandia tan solo dos meses después, e irrumpiendo en la escena internacional con su éxito viral "Just Like Dat feat. JP THE WAVY", lanzado en enero de 2024. En febrero de este año, el grupo completó con éxito su primera gira por Estados Unidos, presentándose en seis importantes ciudades. Su acuerdo con el sello discográfico global Warner Music Group ha impulsado aún más sus proyectos globales.

En el encuentro de fans de Londres, el grupo no solo profundizó su vínculo con sus seguidores, sino que también interpretó ocho canciones que han ganado popularidad en todo el mundo: "What's Happenin'", "Paradise", "Temperature", "Reflection", "Gelato", "BEE-PO", "Just Like Dat feat. JP THE WAVY" y "PROMISE". En particular, "PROMISE", un emotivo mensaje a sus fans, incluyó la conmovedora letra: "Nunca te decepcionaré, prometo que estaré cerca", una declaración de compromiso y crecimiento continuos junto a ForEVER. Para cerrar el concierto, los fans sorprendieron al grupo con un video conmemorativo mensaje recopilado por ForEVER de todo el mundo. Sus emotivos mensajes se compartieron en el escenario, conmoviendo profundamente a los miembros.

Por ejemplo, desde Estados Unidos: "Tu música siempre me alegra y me da fuerzas para afrontar el mañana".

Desde Francia: "Tu pasión y tu música me inspiran cada día".

Emocionado, JIMMY respondió: "Muchas gracias. Estamos muy agradecidos. Es un gran honor estar aquí. Todavía estamos al principio de nuestro viaje: ¡acabamos de cumplir tres años, todavía somos bebés! Pero seguiremos creciendo y compartiendo más de nosotros mismos con el mundo. Ahora mismo, se siente como un sueño hecho realidad. ¡No puedo creer que estemos actuando en Londres ahora mismo! Y… ¡espero de verdad que podamos hacer una gira por Europa todos los años a partir de ahora!".

A principios de este año de marzo, PSYCHIC FEVER actuó en el "2025 SXSW Music Festival", uno de los festivales y conferencias de negocios integrados más grandes del mundo, celebrado en Austin, Texas, donde recibieron grandes elogios de los profesionales de la industria musical local.

En julio, tras la Japan Expo en París, Francia, lanzaron su primera gira europea de encuentros con fans, pasando por Utrecht (Países Bajos), Berlín (Alemania) y Londres (Reino Unido).

Además, el grupo inició su primera gira de encuentros con fans en Estados Unidos, "ForEVER CONNECT PCF North America FANMEET 2025", visitando Toronto (Canadá), Boston, Filadelfia, Houston, Atlanta, Orlando y San Francisco (Estados Unidos). Recorriendo 11 ciudades en 6 países, PSYCHIC FEVER conecta energéticamente con sus fans a través de encuentros y talleres de baile, y continúa expandiendo su presencia global este verano.

Londres ha dado lugar a artistas legendarios que han dejado huella en la historia de la música, como The Beatles, The Rolling Stones y Queen, y sigue dando origen a estrellas mundiales como Ed Sheeran, Dua Lipa, Charli XCX, Central Cee, PinkPantheress y J Hus.

Celebrar su tercer aniversario en un centro musical tan emblemático fue un momento simbólico para PSYCHIC FEVER y marca un gran paso adelante en su expansión europea.

Con sus ambiciones globales en constante crecimiento, todas las miradas están puestas en el futuro de PSYCHIC FEVER.

Todas las imágenes: https://kyodonewsprwire.jp/release/202507313010?p=images

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/psychic-fever-of-ldh-japan-se-embarca-en-una-expansion-europea-en-toda-regla-302522831.html