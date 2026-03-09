El PTS de Granada acoge el programa Deeptech Spinoff Discovery 2026 y abre hoy el periodo de inscripción

Deeptech Spinoff Discovery 2026 - DSD
(Información remitida por la empresa firmante)
Granada refuerza su apuesta por la transferencia de conocimiento y el emprendimiento científico con el lanzamiento de Deeptech Spinoff Discovery 2026, un programa que será acogido por el Parque Tecnológico de la Salud de Granada y que abre hoy su periodo de inscripción. La iniciativa, impulsada por Kinasa y con el apoyo de la Universidad de Granada, la Cámara de Comercio de Granada y FIBAO, busca transformar resultados de investigación en empresas deeptech estructuradas y preparadas para llegar al mercado
Madrid, 9 de marzo de 2026.- El Parque Tecnológico de la Salud (PTS) de Granada será la sede del DSD, Deeptech Spinoff Discovery 2026, una iniciativa estratégica desarrollada por la compañía Kinasa, que abre oficialmente hoy, 9 de marzo de 2026, su periodo de inscripción con el objetivo de convertir resultados científicos de alto nivel en spin-offs deeptech estructuradas, sólidas y preparadas para captar inversión.
El plazo de inscripción estará abierto desde hoy, 9 de marzo, hasta el 27 de marzo, y las candidaturas deberán formalizarse exclusivamente a través de la web oficial del programa: dsdprogram.com.
La iniciativa está dirigida exclusivamente a proyectos vinculados a Andalucía, consolidando así una apuesta decidida por el fortalecimiento del ecosistema innovador regional.
Uno de los elementos diferenciales del programa es que será completamente gratuito para los equipos seleccionados, una circunstancia posible gracias a la implicación directa y compromiso estratégico de sus patrocinadores principales: Kaudal, Eurofunding, FLM y CaixaBank, que asumen el apoyo financiero y estructural del programa. Su participación permite eliminar barreras económicas en una fase crítica para investigadores y equipos científicos que desean dar el salto al mercado.
La iniciativa cuenta además con la colaboración institucional de la Universidad de Granada, la Fundación PTS Granada, la Cámara de Comercio de Granada, Fundación Pública Andaluza para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental – Alejandro Otero (FIBAO) y Hoffmann Eitle, consolidando una alianza estratégica entre universidad, entorno tecnológico y tejido empresarial. Esta colaboración refuerza el papel de Granada como uno de los polos emergentes del desarrollo deeptech en el sur de Europa.
El programa está orientado a spin-offs universitarias en fase temprana, grupos de investigación con resultados transferibles, proyectos deeptech que deseen constituirse como empresa e investigadores que quieran llevar su tecnología al mercado, especialmente en ámbitos como biotech, healthtech, inteligencia artificial aplicada o hardware científico.
Más allá de una formación tradicional en emprendimiento, DSD propone una metodología de trabajo basada en el pitch como columna vertebral del proceso. Los equipos seleccionados contarán con el acompañamiento de mentores y expertos procedentes de la industria, profesionales de reconocido prestigio que guiarán a los participantes en las decisiones clave para convertir ciencia en empresa: oportunidad de mercado, propuesta de valor, modelo de negocio y acceso al mercado.
Paralelamente, ordenan su base tecnológica, propiedad intelectual y hoja de ruta regulatoria, definen equipo y estructura societaria y trabajan su estrategia financiera, incluyendo necesidades de capital y uso de fondos. El pitch final es la consecuencia natural de un proceso estratégico de estructuración empresarial.
Tras el cierre de inscripciones el 27 de marzo, se abrirá una fase de evaluación en la que se seleccionarán entre 10 y 15 proyectos, ampliables hasta un máximo de 20 en función de la calidad y madurez tecnológica, priorizando aquellos con potencial real de estructuración empresarial y acceso a inversión. Los equipos seleccionados serán comunicados el 2 de abril, y el programa arrancará oficialmente con un acto inaugural y sesión Kick-off presencial el 7 de abril en la sede de la Fundación PTS Granada, Av. del Conocimiento, 33, 18016 Granada.
Contacto
Emisor: DSD
Nombre contacto: Departamento prensa y comunicación DSD
Descripción contacto: Comunicación programa DSD
Teléfono de contacto: 623056158