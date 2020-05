COMUNICADO: Publicación provisional del Grupo Fraport - Primer trimestre de 2020: ingresos y beneficios netos gravemente afectados p

Los ingresos disminuyen significativamente - Los resultados del Grupo caen a valores negativos - Las perspectivas siguen siendo inciertas

FRANKFURT, Alemania, 6 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- FRA/gk - En los tres primeros meses de 2020, la actividad del operador aeroportuario Fraport se vio gravemente afectada por el brote de la pandemia de COVID-19. Por primera vez desde la OPV del Grupo en 2001, sus beneficios netos (resultado del Grupo) han caído a valores negativos. Las medidas adoptadas para reducir costes solo pudieron compensar parcialmente la disminución de los ingresos provocada por una fuerte caída en el volumen de pasajeros registrada en marzo. Ese mes, el recuento total de pasajeros disminuyó un 62 % con respecto a marzo de 2019. Este porcentaje aumenta al 90 % si consideramos solo la última semana del trimestre. Esta tendencia continuó en abril, cuando la caída fue aumentando hasta un 97 % respecto a la misma semana del año anterior. En todos los aeropuertos del Grupo Fraport en todo el mundo, el volumen de tráfico también disminuyó en marzo de 2020, y el descenso se aceleró en abril.

El CEO Schulte señala: «La peor crisis en la historia de la aviación global»

El presidente del consejo de administración de Fraport AG, el Dr. Stefan Schulte, comenta: «Estamos experimentando la peor crisis en la historia de la aviación global. A pesar de las medidas oportunas e integrales adoptadas para reducir costes, la situación está afectando gravemente a nuestra empresa. En este momento no es posible realizar una previsión precisa para el año en su conjunto, ya que aún no sabemos durante cuánto tiempo permanecerán las restricciones impuestas a viajar ni cuánto llegará a contraerse la economía global. Sin embargo, una cosa es segura: cuando pase la pandemia, el sector de la aviación no será el mismo. Pero estamos preparando nuestro aeropuerto y nuestra empresa para enfrentarse a estos desafíos».

Los ingresos disminuyen significativamente - El resultado del Grupo, en valores negativos

Los ingresos del Grupo cayeron un 17,8 % hasta 661,1 millones de euros en el primer trimestre de 2020. Tras ajustar los ingresos relacionados con los gastos de capital para implementar las medidas de expansión (conforme al CINIIF 12), los ingresos del Grupo aumentaron un 12,6 % hasta 593,2 millones de euros. El EBITDA del Grupo, con 129,1 millones de euros, fue un 35,6 % inferior con respecto al mismo trimestre del año anterior. El EBIT del Grupo ascendió a 12,3 millones de euros, lo que supone una disminución del 85,7 %. El EBT cayó a menos 47,6 millones de euros (1T de 2019: 36,5 millones de euros). El resultado del Grupo (beneficio neto) fue de menos 35,7 millones de euros, en comparación con los 28 millones de euros más registrados en el primer trimestre de 2019. Todas las empresas de la cartera internacional del Grupo Fraport, con la excepción de la de Lima (Perú), también registraron resultados negativos en el primer trimestre de 2020.

Medidas globales adoptadas para contener los costes

Para mitigar el impacto de la pandemia de COVID-19 lo máximo posible, Fraport tomó medidas en una fase inicial para reducir costes e implantar el trabajo a tiempo parcial entre sus empleados. Más de 18 000 de los aproximadamente 22 000 empleados de Fraport en Fráncfort trabajan en estos momentos con un horario reducido; la media de toda la plantilla será aproximadamente un 60 % inferior a la plantilla normal en abril y mayo. Como respuesta a la nueva situación, la empresa también ha consolidado tanto las operaciones aéreas como las terrestres. Las pistas de aterrizaje noroeste y oeste 18 del aeropuerto de Fráncfort se han cerrado por el momento. La gestión de los pasajeros se ha agrupado en la salas A y B de la Terminal 1, y hasta nuevo aviso no se operarán más vuelos de pasajeros en la Terminal 2.

El CEO Schulte añade: «Estamos reevaluando continuamente si los pasos que se están dando para recortar costes serán suficientes para dirigir nuestra empresa de forma segura a través de esta crisis. Nuestras necesidades de personal también dependen en gran medida del volumen de tráfico aéreo. Dependiendo de la duración de la crisis del coronavirus o de la profundidad con la que la economía global caiga en la recesión, y de cuánto se reducirá el mercado de la aviación antes de que empiece a reactivarse, es posible que nosotros también necesitemos reducir adecuadamente nuestros gastos de materiales y personal».

Los proyectos de inversión a largo plazo continuarán - Se refuerzan las reservas de liquidez

Fraport sigue siendo optimista con respecto a las perspectivas a largo plazo del mercado de la aviación, por lo que continuará avanzando en sus proyectos estratégicos para ampliar su capacidad. Entre ellos destaca la construcción de la Terminal 3 en el aeropuerto de Fráncfort, así como los proyectos de expansión en Grecia y Brasil. Sin embargo, dada la menor disponibilidad de algunos proveedores de servicios y subcontratistas, se ha ampliado la duración de las medidas de construcción individuales, lo que también afecta a partes de la Terminal 3. Las obras de construcción en curso en el aeropuerto de Lima (Perú) se han visto paralizadas por el cierre temporal del aeropuerto. No obstante, como resultado de esta situación, los gastos del ejercicio fiscal en curso serán inferiores a los previstos anteriormente.

Fraport obtuvo préstamos adicionales por un total de casi 900 millones de euros durante el primer trimestre de este año. El 31 de marzo de 2020, el Grupo tenía más de 2200 millones de euros en activos líquidos y líneas de crédito comprometidas, que desde entonces se han reforzado con más de 300 millones de euros. Estas reservas permitirán a la empresa capear la situación actual durante muchos meses más si fuera necesario.

Perspectiva

Como sigue habiendo un alto nivel de incertidumbre, es imposible hacer previsiones detalladas en este momento. Sin embargo, el consejo de administración confirma su previsión de que todos los indicadores clave de rendimiento disminuirán significativamente y prevé un resultado negativo del Grupo en todo el ejercicio fiscal 2020.

El CEO de Fraport, Schulte, comenta: «Casi no ha habido pasajeros en el aeropuerto de Fráncfort en las últimas seis semanas. Pero lo mantenemos abierto, ya que es una puerta de enlace vital para garantizar el suministro de fletes y mercancías de Alemania. Las repercusiones económicas serán aún más pronunciadas en el trimestre actual que durante el periodo del informe, ya que en enero y febrero el volumen de pasajeros se mantuvo en niveles casi normales. Actualmente nos centramos en determinar cómo podemos, tanto como parte del sector de la aviación como del aeropuerto de Fráncfort, aumentar las operaciones de forma fiable cuando llegue el momento. En este mundo globalizado, la aviación seguirá siendo uno de los principales motores de crecimiento económico y prosperidad. Por lo tanto, seguimos confiados en que volveremos a obtener un crecimiento sostenido a largo plazo. No obstante, podríamos tardar algunos años en volver a las cifras de pasajeros de 2019».

Informe de sostenibilidad publicado

(CONTINUA)