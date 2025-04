PUDU MT1 de Pudu Robotics gana el prestigioso premio Red Dot 2025 por diseño de producto

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 11 de abril de 2025/PRNewswire/ -- Pudu Robotics, líder mundial en robótica de servicio, anuncia con orgullo que su barredora robótica impulsada por IA, la PUDU MT1, ha ganado el prestigioso premio Red Dot: Diseño de producto 2025. Este logro marca el tercer galardón Red Dot de la compañía, que reconoce a MT1 por su diseño innovador, tecnología de vanguardia e impacto transformador en la limpieza a gran escala, reforzando así el estatus de Pudu Robotics como pionero en automatización inteligente.

El Premio Red Dot es uno de los concursos de diseño más prestigiosos del mundo y premia productos que ejemplifican creatividad, funcionalidad e innovación centrada en el usuario excepcionales. PUDU MT1 se distinguió entre miles de participantes de todo el mundo por su perfecta integración de IA avanzada, robustas capacidades operativas y diseño intuitivo, especialmente diseñado para entornos exigentes de gran escala.

Lanzada en septiembre de 2024, la PUDU MT1 aborda los desafíos de la limpieza tradicional en espacios amplios con una eficiencia inigualable. Sus características avanzadas incluyen:

Reconocimiento de basura con IA : gracias a algoritmos avanzados de IA, la PUDU MT1 identifica y clasifica los residuos con precisión, optimizando las operaciones de limpieza al activarse solo cuando es necesario.

Limpieza localizada inteligente : gracias a su amplio campo de escaneo, la MT1 patrulla eficientemente grandes áreas, garantizando la eliminación inmediata de basura y maximizando la eficacia de la limpieza.

Adaptabilidad dinámica al entorno : equipado con tecnología Lidar SLAM y VSLAM, la MT1 se desplaza por espacios complejos con total conciencia espacial, adaptándose a los cambios de distribución sin problemas.

Control proactivo del polvo : el sistema de extracción de presión negativa de alto flujo previene la contaminación secundaria, promoviendo un entorno de limpieza más saludable.

Diseño fácil de usar : una interfaz táctil intuitiva simplifica la operación, mientras que su diseño modular facilita el mantenimiento y permite una intervención rápida cuando sea necesario.

Integración con IoT : la conectividad perfecta con ascensores, puertas y dispositivos inteligentes permite operaciones totalmente autónomas en varias plantas.

Pudu Robotics ha marcado constantemente la pauta en diseño robótico. En 2017, su primer robot de reparto obtuvo el máximo galardón de Red Dot, el premio "Best of the Best", y en 2023, el robot de limpieza comercial PUDU CC1 recibió un reconocimiento similar con el Premio Red Dot al Diseño de Producto. Más recientemente, la PUDU SH1, una fregadora vertical inteligente, recibió el Premio de Diseño iF 2025, lo que subraya la incansable innovación de la marca en diversas aplicaciones.

El premio Red Dot de PUDU MT1 destaca la misión continua de Pudu Robotics de promover la automatización inteligente, ofreciendo soluciones de limpieza transformadoras que se adaptan a las necesidades cambiantes de las industrias modernas.

Acerca del premio de diseño Red Dot

El Premio Red Dot, fundado en 1955, se ha convertido en uno de los premios de diseño más prestigiosos del mundo. Reconoce la creatividad innovadora, la funcionalidad práctica y la artesanía superior. Las obras premiadas se sitúan a la vanguardia de la innovación internacional en diseño, representando una calidad y una influencia en el mercado inigualables.

Acerca de Pudu Robotics

Pudu Robotics, líder mundial en el sector de la robótica de servicios, se dedica a mejorar la productividad y la calidad de vida de las personas mediante tecnología robótica innovadora. Centrada en la I+D, la fabricación y la venta de robots de servicios, Pudu Robotics cuenta con más de mil patentes autorizadas en todo el mundo, que abarcan una amplia gama de tecnologías clave. Los robots de la compañía han sido ampliamente adoptados en diversos sectores, como la restauración, el comercio minorista, la hostelería, la salud, el entretenimiento, la educación y la fabricación. Hasta la fecha, Pudu Robotics ha enviado con éxito más de 90.000 unidades a diversos mercados, con presencia en más de 60 países y regiones de todo el mundo. Para más información sobre desarrollos y novedades comerciales, siga a PUDU en LinkedIn, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2662760/PUDU_MT1_won_Red_Dot_Design_Award_2025.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2492578/Pudu_Robotics_Logo.jpg

