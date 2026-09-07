Pudu Robotics debuta en la IFA, presentando su catálogo completo de robótica en Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

PUDU D7 hace su debut europeo y los visitantes pueden presenciar demostraciones en vivo sobre prestación de servicios, limpieza comercial, entrega industrial e inteligencia artificial integrada en general.

BERLÍN, 7 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, líder mundial en robótica para servicios comerciales, debuta en IFA 2026 en Berlín, presentando su completa gama de productos robóticos en una de las ferias tecnológicas más importantes del mundo. Desde robots de limpieza y servicios comerciales ya implementados a gran escala hasta sus últimas soluciones de IA integrada, Pudu demuestra cómo los robots inteligentes están trascendiendo los entornos controlados para integrarse en aplicaciones reales en diversos sectores.

La exposición marca la primera aparición en Europa del PUDU D7, el robot inteligente semihumanoide de última generación de Pudu Robotics. En el stand, los visitantes podrán ver el PUDU D7 en acción junto con el PUDU D5, BellaBot Pro, PUDU CC1 Pro, PUDU MT1 Max y PUDU T600, con demostraciones en vivo que muestran capacidades que van desde la interacción humano-robot y la movilidad autónoma hasta la prestación de servicios, la limpieza comercial y la entrega industrial.

PUDU D7 hace su debut europeo

Diseñado para tareas físicas del mundo real, PUDU D7 demuestra cómo un robot inteligente puede percibir su entorno, interactuar con las personas y manipular objetos.

En el stand de Pudu, los visitantes pueden interactuar directamente con PUDU D7 a través de una serie de demostraciones en vivo. El robot puede tomarse fotos con los visitantes, hacerse selfies desde su propia perspectiva, responder con un gesto de corazón con la mano y recoger objetos a petición, convirtiendo la inteligencia artificial en una experiencia que los visitantes pueden ver y disfrutar de primera mano.

El debut europeo de PUDU D7 también se produce tras su reconocimiento como ganador del premio IFA Innovation Award en la categoría IFA NEXT & Emerging Tech, lo que supone uno de los primeros hitos de la primera aparición de Pudu Robotics en la feria.

La serie PUDU D5 demuestra su movilidad en terrenos difíciles

La serie PUDU D5 ofrece una demostración diferente de inteligencia integrada, centrada en la movilidad en entornos físicos exigentes. En el stand de Pudu, el D5-W recorre escaleras, grava y superficies arenosas, demostrando su movimiento autónomo en terrenos irregulares y cambiantes.

Más allá de las ferias, esta plataforma de movilidad está diseñada para realizar tareas en entornos donde los robots convencionales con ruedas pueden enfrentar mayores dificultades de movilidad, como almacenes industriales, túneles y minas. Entre sus posibles aplicaciones se incluyen el transporte autónomo y la vigilancia de instalaciones, extendiendo la robótica cuadrúpeda más allá de los entornos interiores estructurados hacia entornos industriales más exigentes.

En conjunto, D7 y D5 ofrecen a los visitantes dos demostraciones distintas de inteligencia encarnada en acción: desde la interacción física y la manipulación de objetos hasta la movilidad autónoma en terrenos complejos.

Una cartera completa de robótica en acción

Si bien la IA incorporada representa la próxima frontera del desarrollo tecnológico de Pudu Robotics, la presentación de la compañía en la IFA también destaca la cartera de robótica que ya ha acumulado una amplia experiencia de implementación en el mundo real.

BellaBot Pro representa la cartera de servicios de Pudu, demostrando capacidades de entrega autónoma e interactivas para entornos como restaurantes, hoteles y comercios. El robot combina navegación, entrega e interacción humana para dar soporte a diversos flujos de trabajo de servicio.

En el sector de la limpieza comercial, PUDU CC1 Pro y PUDU MT1 Max ofrecen soluciones de limpieza inteligentes para diferentes entornos. CC1 Pro combina barrido, fregado, aspirado y trapeado en una sola plataforma, mientras que su sistema de percepción inteligente ayuda al robot a identificar las necesidades de limpieza y optimizar su funcionamiento. La serie CC1 ya ha superado las 20.000 unidades vendidasen todo el mundo.

Diseñado para entornos más grandes y complejos, el PUDU MT1 Max utiliza percepción 3D y navegación autónoma para operar en espacios como aparcamientos, almacenes y zonas industriales. Sus capacidades de limpieza inteligentes le permiten responder a diferentes tipos de residuos y condiciones del suelo.

Para aplicaciones industriales, el PUDU T600 ofrece transporte autónomo de materiales con una capacidad de carga útil de hasta 600 kilogramos. Diseñado para entornos logísticos exigentes, el T600 extiende el transporte robótico autónomo a fábricas, almacenes y otros entornos industriales.

De más de 130.000 envíos a la próxima generación de robótica

La presentación de Pudu Robotics en la IFA se basa en una amplia experiencia de implementación en el mundo real. La compañía ha enviado más de 130.000 robots a más de 85 países y regiones, y a más de 1.000 ciudades, con sus robots desplegados en los sectores de hostelería, comercio minorista, sanidad, fabricación, logística, gestión inmobiliaria y otros entornos comerciales e industriales.

Esa experiencia se refleja en la variedad de robots expuestos en Berlín. Algunos están diseñados para tareas altamente especializadas, como la limpieza o el transporte de materiales, mientras que plataformas más recientes, como el D7 y el D5-W, están ampliando las capacidades robóticas hacia formas más dinámicas de interacción física y movilidad.

Al reunir toda su cartera de productos en la IFA, Pudu Robotics ofrece al público europeo una visión directa de cómo está evolucionando la robótica comercial, desde robots que ya operan a gran escala en entornos reales hasta una nueva generación de robots inteligentes capaces de interactuar con personas, objetos y entornos físicos cada vez más complejos.

"IFA nos brinda la oportunidad de mostrar la robótica no solo como tecnología, sino a través de lo que los robots pueden hacer en el mundo real", afirmó Shawn Wu, vicepresidente y director general de la división de Inteligencia Corporal de Pudu Robotics. "Desde PUDU D7 interactuando con los visitantes hasta PUDU D5 navegando por terrenos difíciles y nuestros otros robots especializados realizando tareas de servicio, limpieza y transporte, la experiencia en nuestro stand refleja el amplio alcance de la robótica y el valor práctico que ya puede ofrecer".

Pudu Robotics estará presente en IFA 2026 del 4 al 8 de septiembre en Messe Berlin, pabellón 25, stand H25-354. Los visitantes podrán disfrutar de demostraciones en vivo e interactuar con las últimas soluciones robóticas de Pudu durante toda la feria.

Acerca de Pudu Robotics

Pudu Robotics es líder mundial en robótica de servicios comerciales y la primera empresa del sector en ofrecer una cartera completa que abarca robots especializados, semihumanoides y humanoides. Según el último informe de mercado de Frost & Sullivan, Pudu Robotics ocupa el primer puesto a nivel mundial en robótica de servicios comerciales, tanto por ingresos como por volumen de envíos. Basada en su arquitectura One Brain, Multiple Embodiments, Pudu ofrece robots para la prestación de servicios, limpieza comercial, reparto industrial y aplicaciones generales de IA integrada en sectores como la hostelería, el comercio minorista, la sanidad, la fabricación, la educación, los servicios públicos y muchos más. Hasta la fecha, Pudu Robotics ha enviado más de 130.000 robots a clientes en más de 85 países y regiones.

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