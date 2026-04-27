Pudu Robotics inaugura su sede central en Estados Unidos acelerando su crecimiento a largo plazo en América

(Información remitida por la empresa firmante)

-Pudu Robotics inaugura su sede central en Estados Unidos, en Dallas, acelerando así su crecimiento a largo plazo en América

DALLAS, 27 de abril de 2026/PRNewswire/ -- Pudu Robotics, líder mundial en robótica para servicios comerciales, inauguró oficialmente su nueva sede en Estados Unidos, ubicada en Dallas, Texas, el 23 de abril, como parte de su expansión estratégica global. Estas nuevas instalaciones potenciarán las capacidades regionales de Pudu y reafirman el compromiso a largo plazo de la compañía con el continente americano, marcando una nueva fase de desarrollo empresarial estructurado y a gran escala.

Dallas impulsa una mayor eficiencia y coordinación regional

Como centro neurálgico para las operaciones nacionales e interregionales en América, Dallas ofrece importantes ventajas estratégicas. La zona cuenta con una infraestructura logística y de cadena de suministro bien desarrollada, un entorno favorable para los negocios y acceso a una amplia cartera de clientes empresariales. Su ubicación central permitirá a Pudu una cobertura más eficiente tanto en Norteamérica como en Sudamérica. A medida que Pudu avanza hacia una fase de rápido crecimiento escalable en América, su nueva sede central, ubicada en el Sherman Tech Center de Richardson, que combina un moderno espacio de oficinas, una sala de exposición de productos y un almacén propio, optimizará la gestión del soporte, las operaciones y la coordinación regional a largo plazo.

Mientras tanto, como parte de su estrategia de optimización de infraestructura, la compañía también transformó su oficina de Santa Clara en un centro logístico optimizado y estableció un sistema de almacenes duales en ambas costas para respaldar las entregas a nivel nacional en EE.UU.

Pudu en América: Una presencia cada vez mayor en diversos sectores

Desde su entrada al mercado estadounidense en 2018, Pudu ha expandido progresivamente su presencia en América hasta alcanzar operaciones locales y consolidadas. Hasta la fecha, se han desplegado cerca de 15.000 robots Pudu en América, impulsando un crecimiento de los ingresos regionales del 285 % interanual y llevando a la compañía a una fase de comercialización a gran escala.

Esta rápida adopción se ve impulsada por la completa matriz de productos de Pudu, que aborda las necesidades específicas de mano de obra y eficiencia del mercado estadounidense en cuatro categorías principales:

Prestación de servicios: Liderada por BellaBot , el favorito del sector, y la recientemente mejorada BellaBot Pro , que se han convertido en el referente de calidad para la interacción en el sector de la hostelería y el comercio minorista.

Limpieza comercial: Incluye la exitosa PUDU CC1 series , PUDU MT1 series diseñada para limpieza en seco a gran escala y la recientemente lanzada PUDU BG1 series , un robot fregador-secador grande con IA diseñado para entornos de trabajo pesado.

IA incorporada general: Representada por la avanzada PUDU D5 series , que amplía los límites de cómo los robots interactúan y se adaptan a entornos humanos complejos.

Las alianzas con distribuidores locales también se han acelerado, alcanzando un crecimiento interanual del 63,6 %, con una base de clientes en rápida expansión en diversos sectores, como alimentación y bebidas, sanidad, logística industrial y almacenamiento, bienes inmuebles y servicios inmobiliarios, comercio minorista, entretenimiento, deportes y más. Los robots de la compañía han tenido una gran acogida entre líderes mundiales de la industria, como Walmart, Accenture, la NASA, Norwegian Cruise Line, Honeywell, las principales marcas automovilísticas, entre otros.

Este crecimiento se ve acompañado por un desarrollo organizacional. Desde su entrada en el mercado estadounidense en 2018, el equipo inicial se ha convertido en una organización multifuncional de profesionales, con capacidades localizadas de ventas, servicio posventa, soluciones y marketing que permiten una mejor atención al cliente y una ejecución más eficaz.

Construyendo un futuro global basado en una estrategia de localización.

De cara al futuro, Pudu seguirá expandiendo su presencia en sectores clave como el comercio minorista, la logística, la restauración, la sanidad y la limpieza comercial, al tiempo que integra sus soluciones de robótica con IA incorporada para la prestación de servicios, la limpieza comercial, la distribución industrial y otros ámbitos industriales más amplios.

"Estamos construyendo a largo plazo en América con un enfoque localizado", afirmó Raymond Pan, director general de Pudu Robotics para América. "Nuestra nueva sede y la optimización de nuestra infraestructura proporcionan una base sólida para esta ambición. Al seguir invirtiendo en productos adaptados a las necesidades locales, mejorando nuestra cadena de suministro regional y fortaleciendo nuestro ecosistema de socios, estamos acelerando nuestro crecimiento en América, contribuyendo directamente a la visión global de Pudu Robotics de servir a 10.000 millones de personas en todo el mundo en los próximos 10 años".

Pudu se ha consolidado como líder mundial en robótica de servicio, con más de 120.000 unidades vendidas en todo el mundo, operaciones en más de 80 países y regiones, y una cuota de mercado del 23 % en robótica de servicio comercial, lo que la sitúa en el primer puesto a nivel mundial según el informe "Market Research on Global Commercial Service Robotics (2023)" de Frost & Sullivan. En adelante, Pudu acelerará sus esfuerzos de desarrollo y localización en América, al tiempo que continuará expandiendo su presencia en otros mercados internacionales clave como parte de su estrategia de expansión global.

Acerca de Pudu Robotics

Pudu Robotics, líder mundial en el sector de la robótica de servicios comerciales, comprometido con construir una infraestructura robótica inteligente global prestará servicio a 10.000 millones de personas en todo el mundo.

Pudu Robotics ha logrado un desarrollo integral de I+D propio en tecnologías clave, incluyendo algoritmos de navegación, programación de múltiples robots, control de enjambres, controladores de movimiento y módulos articulados integrados. Basada en tres tecnologías fundamentales (navegación, manipulación e interacción) Pudu Robotics ha sido pionera en una arquitectura de "un cerebro, múltiples formas", estableciendo una cartera de productos integral que incluye robots especializados, semihumanoides y humanoides.

Actualmente, Pudu ofrece cuatro líneas de productos principales: prestación de servicios, limpieza comercial, entrega industrial e inteligencia artificial integrada. Sus soluciones se utilizan ampliamente en sectores como comercio minorista, hostelería, fabricación, bienes inmuebles y servicios de propiedad, sanidad, entretenimiento y deporte, educación y servicios públicos.

Hasta la fecha, Pudu Robotics ha enviado más de 120.000 unidades a nivel mundial, con presencia en más de 80 países y regiones.

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