Pudu Robotics inaugura la sede europea en Alemania para respaldar su crecimiento continuo en toda la región

(Información remitida por la empresa firmante)

NEUSS, Alemania, 30 de octubre de 2026/PRNewswire/ -- Pudu Robotics, un líder mundial en robótica comercial, ha anunciado hoy la apertura de su sede europea en Neuss, Alemania, lo que refuerza sus capacidades operativas locales a medida que su negocio continúa expandiéndose por toda la región.

La nueva sede integra las áreas de ventas, demostraciones de productos, formación, almacenamiento y servicios posventa, consolidando así la inversión de Pudu Robotics en la infraestructura local y el soporte al cliente necesarios para ampliar el despliegue de soluciones robóticas en los mercados europeos.

Fuerte crecimiento e implementaciones a escala en toda Europa

El negocio de Pudu Robotics abarca más de 20 países de Europa, lo que refleja su presencia en expansión en toda la región. En los últimos dos años, mercados como Alemania, Austria, Suiza, Francia, Países Bajos, Noruega, Reino Unido, España, Italia, República Checa y Polonia han registrado cada uno un crecimiento empresarial anual de más del 60 %.

La compañía presta servicios a clientes en 16 industrias, incluidas venta minorista, alimentos y bebidas, hostelería, atención médica, transporte, educación y más. Entre sus clientes europeos se incluyen minoristas y grupos hoteleros líderes como EDEKA, Albert Heijn, Carrefour, Marriott, Van der Valk, Pizza Hut, Intermarché y Denner, así como importantes centros de transporte como el aeropuerto Charles de Gaulle de París.

Un ejemplo notable es Denner, una importante cadena de supermercados suiza, que ha implementado más de 200 robots de limpieza PUDU CC1 Series en su red de tiendas. La implementación ilustra cómo la limpieza autónoma puede escalar en entornos minoristas exigentes, donde la confiabilidad, los flujos de trabajo específicos de la tienda y el soporte de servicio constante son esenciales.

Llevar a cabo implementaciones de esta envergadura requiere mucho más que el simple suministro de equipos robóticos. Pudu colabora con sus clientes para adaptar los planes de implementación a la distribución de sus instalaciones y a sus dinámicas operativas, al tiempo que ofrece asistencia técnica y un soporte operativo continuo. Esta combinación facilita a los clientes la integración de la limpieza robótica en sus operaciones diarias y la ampliación de su uso en el conjunto de sus actividades comerciales.

Desarrollo de capacidades locales para el apoyo a los clientes

El crecimiento de Pudu Robotics en Europa se sustenta en un modelo operativo basado en equipos locales, socios regionales e infraestructura de servicio. La empresa sigue invirtiendo en capacidades locales con el fin de reforzar la colaboración con sus clientes y socios, proporcionando asistencia a lo largo de todo el ciclo de vida de la implementación.

En toda Europa, Pudu cuenta con cerca de 50 profesionales de ventas que brindan apoyo a sus socios de canal y a los proyectos de sus clientes, además de cerca de 40 especialistas en soporte técnico que atienden diversos mercados e implementaciones. Su infraestructura local incluye un centro de servicio en Alemania, así como instalaciones de almacenamiento en los Países Bajos y Alemania para gestionar el inventario de robots completos y piezas de repuesto, lo que facilita la coordinación de las entregas y la capacidad de respuesta en el servicio.

Asimismo, la empresa colabora estrechamente con distribuidores locales, integradores de sistemas y proveedores de servicios para impulsar el desarrollo del mercado, la implementación y el mantenimiento continuo. Dentro de sus filiales europeas, Pudu ha establecido estructuras organizativas locales y objetivos operativos, manteniendo una inversión constante en equipos de ventas y servicio, instalaciones de almacenamiento y redes de asistencia técnica a nivel local.

Al combinar el conocimiento del mercado local y las capacidades de servicio con sus recursos técnicos globales, Pudu tiene como objetivo ayudar a sus clientes a implementar soluciones robóticas de manera más eficaz en diversos entornos operativos. El soporte multilingüe —disponible en inglés, alemán, francés, español, italiano y otros idiomas— facilita aún más la colaboración en toda la región.

Un centro regional para la siguiente fase de crecimiento

Ubicada en Neuss, Alemania, la nueva sede europea integra oficinas, una sala de exposición de productos, almacenes, áreas de formación, servicios de venta, posventa y capacidad de reparación; todo ello ya plenamente operativo. Estas instalaciones permiten realizar demostraciones de productos, interactuar con los clientes, formar a distribuidores y prestar servicios a nivel local, sirviendo además como centro neurálgico para coordinar las actividades comerciales en la región.

La sede central complementa las oficinas, la red de socios y la infraestructura logística que Pudu Robotics ya posee en los Países Bajos y Alemania. En conjunto, estos recursos refuerzan la coordinación en las áreas de ventas, implementación y soporte posventa, sentando las bases para un crecimiento continuo en toda la región.

De cara al futuro, Pudu Robotics seguirá desarrollando sus capacidades operativas locales, profundizará la colaboración con sus socios regionales y ampliará la aplicación de sus soluciones robóticas en diversos sectores, brindando apoyo a sus clientes a medida que la robótica se integra cada vez más en las operaciones cotidianas.

"Europa es un mercado de crecimiento clave para Pudu Robotics. A medida que aumenta la adopción, los clientes requieren algo más que soluciones robóticas fiables: necesitan equipos locales y capacidades de servicio que respalden la implementación y las operaciones continuas a largo plazo. Nuestra sede europea en Neuss refuerza nuestra capacidad para trabajar en estrecha colaboración con socios y clientes en toda la región, impulsando así la siguiente etapa de nuestro crecimiento", afirmó Bella Sun, vicepresidenta y directora general para Europa de Pudu Robotics.

Acerca de Pudu Robotics

Pudu Robotics es un líder mundial en robótica comercial, dedicado a facilitar el trabajo y mejorar la calidad de vida mediante la inteligencia artificial y la robótica. Su visión consiste en construir una infraestructura global de robótica inteligente al servicio de 10.000 millones de personas en todo el mundo.

Pudu ha sido pionera en una arquitectura de 'un cerebro, múltiples expresiones', que abarca robots especializados, semihumanoides y humanoides. La empresa desarrolla soluciones robóticas tanto para el ámbito comercial como para el doméstico; su cartera incluye sistemas para la prestación de servicios, limpieza comercial, logística industrial, inteligencia artificial aplicada a robots, mantenimiento de espacios exteriores comerciales y cuidado de jardines para particulares.

Con más de 130.000 robots distribuidos y presencia en más de 85 países y regiones, Pudu atiende a clientes de diversos sectores, como el comercio minorista, la hostelería, la industria manufacturera, la atención sanitaria, el sector inmobiliario y de gestión de propiedades, la educación, el entretenimiento, el deporte y los servicios públicos.

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