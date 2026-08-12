Pudu Robotics lanza PUDU ET1, un robot fregador-secador compacto con IA para pequeños espacios comerciales (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 12 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, líder mundial en robótica para servicios comerciales, lanzó PUDU ET1, un robot fregador-secador compacto con IA integrada, diseñado para espacios comerciales pequeños. Como primer producto de la nueva serie PUDU E, ET1 está diseñado para limpiar áreas de 100 a 800 metros cuadrados, incluyendo tiendas de conveniencia, farmacias, cadenas de restaurantes, hoteles de negocios y económicos, y oficinas. Con un diseño compacto, un rendimiento de limpieza de nivel comercial y automatización completa del proceso, ET1 lleva la limpieza robótica avanzada a entornos con alta frecuencia y espacio limitado, marcando un nuevo hito en la limpieza con IA integrada para espacios comerciales pequeños.

Un nuevo estándar para la limpieza comercial compacta

A medida que la automatización de la limpieza se extiende de grandes instalaciones a locales comerciales más pequeños, las empresas necesitan robots que puedan desplazarse por espacios reducidos sin comprometer el rendimiento ni la autonomía. Los robots más grandes pueden ser difíciles de implementar en tiendas compactas, mientras que las máquinas más pequeñas suelen requerir más intervención manual. PUDU ET1 resuelve este problema combinando movilidad compacta con limpieza de nivel profesional y automatización completa del proceso para negocios de pequeño formato.

Limpieza potente en una sola pasada

ET1 integra fregado, barrido, aspirado y limpieza con mopa en un solo robot. Su estructura de barrido frontal y fregado trasero elimina la suciedad seca y las manchas húmedas en una sola pasada, lo que ayuda a las tiendas a mejorar la eficiencia de la limpieza sin necesidad de trabajo manual repetitivo.

Para una eliminación de manchas más profunda, ET1 combina una velocidad de rodillo de fregado de hasta 800 rpm con una succión de 20 kPa para eliminar grasa, huellas y manchas difíciles, recuperando eficientemente la suciedad y las aguas residuales. Para las manchas pegajosas comunes en restaurantes, tiendas de conveniencia y espacios comerciales, ET1 admite el fregado en caliente a 85 °C, con agua caliente suministrada por la estación de acoplamiento y mantenida por el robot durante el funcionamiento.

ET1 también cuenta con autolimpieza del rodillo en tiempo real, refrescándolo continuamente para reducir la acumulación de suciedad y ayudar a prevenir la contaminación secundaria. Su diseño de limpieza sin marcas recupera rápidamente el agua sucia, dejando los pisos secos con una mínima humedad residual y ayudando a reducir el riesgo de resbalones en áreas de atención al cliente.

Automatización que va más allá de la limpieza

ET1 se combina con una estación de acoplamiento 8 en 1 totalmente automatizada, que incluye carga automática, recarga de agua limpia, drenaje de aguas residuales, dispensación de detergente, enjuague de la mopa, enjuague de la escobilla, centrifugado y calentamiento del agua. Tras cada tarea, ET1 regresa automáticamente a la estación para completar un ciclo de autolimpieza, reduciendo la intervención manual diaria del personal.

ET1 también cuenta con recolección automática de polvo, que transfiere el polvo, el pelo y los residuos después de las tareas de limpieza para reducir aún más el mantenimiento rutinario. Esta automatización integral permite que los pequeños espacios comerciales vayan más allá de la limpieza asistida por robots y adopten un modelo operativo más automatizado.

Limpieza mágica con IA para operaciones adaptables

ET1 continúa la hoja de ruta tecnológica basada en IA de PUDU Cleaning con AI Magic Cleaning, integrando percepción, control de movimiento y sistemas de limpieza en un flujo de trabajo inteligente unificado. Admite mapeo autónomo, reconocimiento automático de manchas, mapas de calor de limpieza y limpieza adaptativa con IA, optimizando continuamente cada tarea según las condiciones del suelo en tiempo real.

Gracias al reconocimiento de superficies y manchas mediante IA, ET1 puede detectar los bordes de las alfombras y elevar el rodillo de fregado para mantenerlas secas, o elevar el cepillo de barrido y el cepillo lateral sobre derrames de líquidos para evitar que se extiendan y la contaminación secundaria. Para manchas difíciles, la función AI Adaptive Scrubbing reduce automáticamente la velocidad de crucero, aumenta la velocidad del rodillo y potencia el caudal de agua para una limpieza más profunda.

Diseñado para una fácil implementación y uso a gran escala

Para las cadenas de tiendas, ET1 está diseñado para una fácil implementación, operación y mantenimiento.

Con el mapeo automático y el inicio con un solo clic, los equipos de las tiendas pueden comenzar la limpieza sin configuraciones complejas ni mapeo manual, lo que reduce las barreras de implementación y permite demostraciones más rápidas en tienda.

El robot también cuenta con un sistema operativo intuitivo con modos específicos para gerentes y operarios, guía integrada y recordatorios de mantenimiento proactivo.

Sus componentes de limpieza modulares están diseñados para una rápida extracción y lavado, lo que facilita el mantenimiento del robot y reduce los costes operativos a largo plazo.

Diseñado para pasillos estrechos y tiendas concurridas

Diseñado para entornos comerciales reales, el ET1 puede desplazarse por lugares con un espacio libre mínimo de 50 cm de ancho y 60 cm de alto, lo que le permite moverse por pasillos estrechos, huecos entre estanterías y zonas de poca altura en tiendas de conveniencia, farmacias y restaurantes. Puede operar durante el horario comercial minimizando las molestias para clientes y empleados, lo que hace que la limpieza continua sea más práctica en espacios comerciales dinámicos.

Su capacidad de limpieza de bordes también ayuda a mejorar la cobertura a lo largo de paredes, estanterías y esquinas, llegando a zonas que suelen pasarse por alto en la limpieza rutinaria.

Más que un limpiador

Para entornos comerciales, el ET1 puede equiparse con una pantalla publicitaria opcional de 21,5 pulgadas, que permite a las tiendas mostrar promociones, campañas de productos y contenido de marca. Gracias a la gestión de contenido en la nube y a la posibilidad de personalizar su diseño, el robot también puede funcionar como un punto de contacto de marketing móvil en la tienda, generando un valor añadido más allá de la limpieza.

Como primer producto de la serie PUDU E, ET1 representa una expansión estratégica de la cartera de limpieza comercial de PUDU. Junto con las series PUDU CC1, MT1 y BG1, ET1 permite a PUDU ofrecer soluciones de limpieza para espacios comerciales de diversos tamaños, desde pequeñas tiendas hasta grandes complejos comerciales, supermercados, edificios de oficinas, almacenes e instalaciones logísticas.

Según el informe de investigación de mercado independiente de Frost & Sullivan de 2025 sobre inteligencia incorporada global y robótica de servicios comerciales, Pudu Robotics ocupa el primer lugar a nivel mundial en ingresos por robótica de limpieza comercial, con una cuota de mercado del 29 %. El lanzamiento de ET1 refuerza aún más el liderazgo de PUDU en robótica de limpieza comercial y refleja el compromiso a largo plazo de la compañía con escenarios comerciales reales, la innovación basada en IA y las soluciones robóticas escalables.

Acerca de Pudu Robotics

Pudu Robotics es líder mundial en robótica de servicios comerciales y la primera empresa del sector en ofrecer una cartera completa que abarca robots especializados, semihumanoides y humanoides. Según el último informe de mercado de Frost & Sullivan, Pudu Robotics ocupa el primer puesto a nivel mundial en robótica de servicios comerciales, tanto por ingresos como por volumen de envíos. Basada en su arquitectura "Un Cerebro, Múltiples Expresiones", Pudu ofrece robots para la prestación de servicios, limpieza comercial, reparto industrial y aplicaciones generales de IA integrada en sectores como la hostelería, el comercio minorista, la sanidad, la fabricación, la educación, los servicios públicos y muchos más. Hasta la fecha, Pudu Robotics ha enviado más de 130.000 robots a clientes en más de 85 países y regiones.

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