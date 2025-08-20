(Información remitida por la empresa firmante)

-Pudu Robotics lanza PUDU MT1 Max: barredora robótica con percepción 3D impulsada por IA para entornos complejos a gran escala

SHENZHEN, China, 20 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics , un líder mundial en robótica de servicios, lanzó hoy la PUDU MT1 Max , una barredora robótica con percepción 3D impulsada por IA, diseñada para afrontar los retos de escenarios de limpieza complejos y de gran envergadura. Como miembro más reciente de la serie MT1, tras la PUDU MT1 y la PUDU MT1 Vac, la MT1 Max supone un avance significativo con percepción espacial 3D de última generación, inteligencia artificial mejorada y sistemas de seguridad mejorados, estableciendo un nuevo estándar para la limpieza a gran escala en interiores y semiexteriores, como aparcamientos subterráneos y atrios de edificios semiabiertos.

Percepción 3D de última generación para una navegación más inteligente

Equipado con LiDAR 3D y fusión multisensor, MT1 Max puede comprender entornos complejos con precisión de centímetro y detectar objetos a una distancia de hasta 150 metros. Reconoce e interpreta con precisión diversos escenarios, desde techos altísimos y techos de cristal hasta zonas semiabiertas y entornos con poca luz, y mantiene un mapeo y un posicionamiento estables incluso en condiciones de alta interferencia, como polvo denso, niebla o tormentas de arena. La percepción 3D mejorada también impulsa una planificación de rutas más inteligente y en tiempo real, lo que permite al robot navegar dinámicamente, optimizar las rutas de limpieza y evitar proactivamente vehículos u obstáculos inesperados con velocidad y precisión.

Inteligencia artificial mejorada para una limpieza precisa y eficiente

Impulsada por una arquitectura de doble chip que duplica la potencia de procesamiento, la MT1 Max ofrece un reconocimiento más rápido, un procesamiento más eficiente y un rendimiento estable incluso con cargas pesadas o tareas en paralelo. Su profunda integración de hardware y software, que combina sensores, motores de cubo de rueda, cepillos laterales y cepillos giratorios, permite:

Estrategias de limpieza adaptativas: ajusta el modo de limpieza al peso de los residuos y optimiza la posición del cuerpo para capturar la basura con precisión entre los cepillos laterales dobles.

ajusta el modo de limpieza al peso de los residuos y optimiza la posición del cuerpo para capturar la basura con precisión entre los cepillos laterales dobles. Reconocimiento de basura con IA: identifica múltiples tipos de residuos en tiempo real, con una base de datos de autoaprendizaje para una mayor precisión.

identifica múltiples tipos de residuos en tiempo real, con una base de datos de autoaprendizaje para una mayor precisión. Limpieza localizada con IA: utiliza un escaneo ultra amplio y patrullas para detectar y eliminar los residuos rápidamente, lo que permite una limpieza más inteligente y eficiente.

Rendimiento de limpieza excepcional con limpieza automatizada de filtros

Manteniendo la capacidad de la MT1 de barrer todo, desde polvo fino y colillas hasta hojas y botellas de bebidas en una sola pasada, la MT1 Max incorpora un sistema de vibración interna que mantiene los filtros limpios en tiempo real. Esto preserva la eficiencia de succión y filtración, prolonga la vida útil de los componentes y reduce la necesidad de mantenimiento manual frecuente. Combinado con su ancho de limpieza de 70 cm, depósito de residuos de 35 l y limpieza precisa de borde a borde, la MT1 Max garantiza un alto rendimiento de limpieza constante, a la vez que minimiza el tiempo de inactividad en operaciones a gran escala.

Sistema autónomo mejorado para evitar obstáculos

MT1 Max cuenta con un sistema para evitar obstáculos totalmente mejorado, impulsado por LiDAR 3D avanzado, que proporciona una percepción dinámica más nítida y una mayor conciencia del entorno. Puede identificar diversos obstáculos dinámicos, desde vehículos hasta peatones y pequeños animales, y aplicar estrategias de evitar personalizadas. Puede detenerse en intersecciones, ceder el paso en los carriles o detenerse en zonas de estacionamiento para garantizar un funcionamiento fluido sin interrumpir la actividad circundante.

Mejoras de seguridad multidimensionales

La MT1 Max está diseñada para ofrecer fiabilidad en entornos exigentes. Su protección con clasificación IP54 lo protege contra el polvo y las salpicaduras, mientras que un sensor de gotas de agua activa un modo de evasión de protección en condiciones climáticas adversas. Una baliza de 1,2 metros de altura con luces brillantes mejora la visibilidad de peatones y conductores, lo que ayuda a reducir activamente los riesgos potenciales.

Basándose en la excelencia operativa de MT1, la MT1 Max ofrece una larga autonomía con funcionamiento 24/7 gracias a la recarga automática, integración con IoT para una coordinación fluida con infraestructuras inteligentes, herramientas de gestión remota para monitorización en tiempo real y una maniobrabilidad excepcional en espacios reducidos o con obstáculos, lo que garantiza una cobertura completa incluso en los entornos más exigentes.

El lanzamiento de PUDU MT1 Max marca el tercer modelo de la serie MT1, tras PUDU MT1 (2024) y PUDU MT1 Vac (2025). Con cada nueva incorporación, Pudu Robotics continúa ampliando su cartera de productos de limpieza inteligente, ofreciendo soluciones a medida para diferentes espacios, tipos de residuos y necesidades operativas, lo que permite a empresas de todo el mundo mantener entornos más limpios, seguros y eficientes.

Acerca de PUDU

Pudu Robotics, líder mundial en el sector de la robótica de servicios, se dedica a mejorar la productividad y la calidad de vida de las personas mediante tecnología robótica innovadora. Centrada en la I+D, la fabricación y la venta de robots de servicios, Pudu Robotics se centra en tres tecnologías fundamentales: movilidad, manipulación e inteligencia artificial. Pudu Robotics ha liderado el desarrollo de una gama completa de productos robóticos especializados, semihumanoides y humanoides en el sector. Actualmente, Pudu Robotics ofrece tres líneas de productos: robots de reparto de servicios, robots de limpieza comercial y robots de reparto industrial, que se utilizan en diez importantes sectores, como la alimentación y bebidas, el comercio minorista, la hostelería, la sanidad, el entretenimiento y el deporte, las instalaciones industriales y la educación, entre otros. Hasta la fecha, Pudu Robotics ha enviado con éxito más de 100.000 unidades a diversos mercados, con presencia en más de 1.000 ciudades de más de 80 países y regiones de todo el mundo. Para obtener más información sobre desarrollos empresariales y novedades, siga a PUDU en LinkedIn , Facebook , YouTube , Twitter e Instagram .

