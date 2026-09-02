Pudu Robotics lanza la Serie PUDU GT, una gama de tres modelos de cortacéspedes robóticos comerciales (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Pudu Robotics lanza la Serie PUDU GT, una gama de tres modelos de cortacéspedes robóticos comerciales para el mantenimiento profesional de terrenos y césped

SHENZHEN, China, 2 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, un líder mundial en robótica para servicios comerciales lanzó la Serie PUDU GT, una nueva gama de cortacéspedes robóticos comerciales diseñados para el mantenimiento profesional de áreas verdes y césped.

Compuesta por los modelos PUDU GT3, PUDU GT5 y PUDU GT7, la serie satisface tres necesidades específicas de corte de césped profesional: mantenimiento integral de áreas verdes para propiedades comerciales, mantenimiento de alta eficiencia de grandes extensiones de césped y cuidado preciso del césped para campos de golf y campos deportivos profesionales.

El mantenimiento profesional de áreas verdes va más allá del simple corte de césped. Los campus empresariales, parques, escuelas y propiedades comerciales suelen combinar césped con áreas pavimentadas y espacios fragmentados, donde los recortes, las hojas y los residuos afectan tanto la apariencia como el mantenimiento. El uso de máquinas separadas para cortar, barrer y recoger implica cambios de equipo adicionales, coordinación y pasadas repetidas; mientras que un césped grande, una propiedad compleja y un campo de golf requieren soluciones diferentes. La Serie PUDU GT aborda estas necesidades con tres modelos diseñados específicamente, cada uno de los cuales combina sistemas especializados de corte y recogida con autonomía inteligente para aplicaciones profesionales específicas.

PUDU GT3 — Corte y limpieza compactos para el mantenimiento diario de áreas verdes

El PUDU GT3 es un robot cortacésped comercial compacto de 91 cm (36 pulgadas) diseñado para empresas de gestión de instalaciones y equipos de mantenimiento de áreas verdes responsables de propiedades con diseños fragmentados e irregulares, como parques empresariales, campus universitarios, hospitales y terrenos mixtos con superficies pavimentadas y césped, demasiado pequeños o segmentados para equipos de corte de gran tamaño, pero cuyo mantenimiento manual requiere demasiado trabajo.

El GT3 combina el corte, la recogida de césped y la eliminación de residuos ligeros en áreas verdes con el barrido y la recogida de residuos en áreas pavimentadas. Sus cepillos de disco integrados son ideales para la limpieza ligera alrededor de caminos, bordes de carreteras y límites de áreas verdes. Al integrar el corte y el barrido rutinario en una plataforma compacta, el GT3 se puede usar con mayor frecuencia en toda la propiedad, reduciendo la necesidad de cambiar de equipo para el mantenimiento diario de áreas verdes.

PUDU GT5 — Siega de alta productividad para grandes extensiones de césped comercial

El PUDU GT5 es un robot cortacésped rotativo comercial de 152 cm (60 pulgadas) diseñado para contratistas de paisajismo y mantenimiento de áreas verdes, empresas de administración de instalaciones y operadores responsables de parques, campus, propiedades comerciales, comunidades y otras áreas extensas de césped.

GT5 está diseñado para ciclos de corte comerciales exigentes y repetitivos. Su ancho de corte de 152 cm (60 pulgadas) permite una eficiencia operativa de aproximadamente 8.090 m (2 acres) por hora, con hasta 10 horas de funcionamiento y una cobertura de hasta 65.000 m (16 acres) con una sola carga, según las condiciones de operación.

GT5 corta y recoge en una sola pasada, recogiendo recortes de césped, hojas y pequeños residuos durante el corte. La eliminación de este material durante el proceso de corte ayuda a mantener un acabado más limpio y un césped de aspecto más saludable, mientras que el amplio ancho de corte y el flujo de recolección facilitan la continuidad del trabajo en grandes áreas.

PUDU GT7 — Corte de precisión con carrete para césped profesional

El PUDU GT7 es una segadora de carrete triplex de 160 cm (62 pulgadas) diseñada para campos de golf, campos deportivos profesionales y otros entornos de césped profesional donde la calidad del corte, la uniformidad, la protección del césped y el control de los límites son fundamentales.

GT7 integra RTK, LiDAR y visión por cámara para un posicionamiento de alta precisión y navegación autónoma, con una precisión de posicionamiento RTK de hasta 2,5 centímetros en condiciones compatibles. Los operadores pueden configurar los ángulos de corte, los desplazamientos de carril y las rotaciones direccionales para establecer patrones de corte estandarizados y reproducir franjas profesionales en las áreas de césped.

GT7 cuenta con tres unidades de carrete flotantes independientes y ajuste de altura de corte (HOC) sin herramientas. Los cabezales de corte flotantes siguen de cerca los cambios del terreno para ayudar a mantener una altura de corte uniforme en superficies onduladas, mientras que el ajuste sin herramientas permite a los operadores cambiar la altura de corte sin necesidad de herramientas adicionales. La plataforma combina un ancho de corte de 160 cm (62 pulgadas), mientras que la tracción a las cuatro ruedas y la capacidad de subir pendientes de hasta 30 grados facilitan el funcionamiento en terrenos complejos.

Diseñado para entornos donde la calidad del césped y las condiciones de operación son cruciales, el GT7 también ofrece una experiencia de corte más silenciosa. Sin un motor de combustión tradicional y con un sistema de carrete de bajo ruido, el GT7 funciona con la suficiente discreción como para preservar el entorno, lo que lo hace ideal para lugares sensibles al ruido, como campos de golf e instalaciones deportivas.

Inteligencia nativa de IA y operación flexible en toda la serie GT

Si bien los modelos GT3, GT5 y GT7 están diseñados para diferentes aplicaciones, comparten una arquitectura de percepción y autonomía nativa de IA, creada para entornos comerciales al aire libre. LiDAR, la visión por cámara y la detección de profundidad permiten a los cortacéspedes percibir personas, vehículos, animales, el terreno y otros obstáculos, mientras que el mapeo autónomo, la navegación y la evitación de obstáculos garantizan una operación confiable en áreas de trabajo complejas.

Los tres modelos integran un sistema de aspiración con ventilador y una entrada de césped dedicada para la recolección durante el proceso, con descarga autónoma y reanudación de la tarea disponibles según la configuración de despliegue.

Cada modelo también incluye un modo de conducción manual para el corte, posicionamiento y otras tareas que requieren intervención directa del operador. En conjunto, estas capacidades permiten a los equipos de mantenimiento combinar el trabajo rutinario autónomo con el control manual cuando las condiciones del sitio o las prioridades operativas lo requieren.

La serie GT también está diseñada para las exigencias del trabajo comercial al aire libre, con una carrocería totalmente metálica, chasis de acero de grado comercial, protección con clasificación IP66 y función de parada de emergencia. En conjunto, estas capacidades proporcionan una base común de grado comercial en toda la gama, mientras que cada modelo se mantiene optimizado para un requisito de corte específico.

Lanzamiento mundial en GaLaBau 2026

Pudu Robotics hará el debut mundial de la serie PUDU GT en GaLaBau 2026 (del 15 al 18 de septiembre, Nürnberg Messe, Núremberg, Alemania), mostrando la nueva gama de productos en el stand interior 9-214 y en el área de demostración exterior Legend Pf10 para que los profesionales del paisajismo, la gestión de terrenos y el cuidado del césped puedan experimentarlo de primera mano.

Acerca de Pudu Robotics

Pudu Robotics es líder mundial en robótica de servicios comerciales y la primera empresa de la industria en ofrecer una cartera completa que abarca robots especializados, semihumanoides y humanoides. Según el último informe de mercado de Frost & Sullivan, Pudu Robotics ocupa el puesto número 1 a nivel mundial en robótica de servicios comerciales tanto por ingresos como por volumen de envío. Construido sobre su arquitectura One Brain, Multiple Enbodiments, Pudu ofrece robots para prestación de servicios, limpieza comercial, entrega industrial y aplicaciones generales de IA incorporada en hotelería, comercio minorista, atención médica, fabricación, educación, servicios públicos y más. Hasta la fecha, Pudu Robotics ha enviado más de 130.000 robots a clientes en más de 85 países y regiones.

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