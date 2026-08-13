(Información remitida por la empresa firmante)

-Pudu Robotics ocupa el puesto número 1 a nivel mundial en envíos e ingresos de robots de limpieza comercial, según Counterpoint Research

SHENZHEN, China, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, líder mundial en robótica de servicios comerciales, ha sido clasificado como el número 1 a nivel mundial tanto en envíos de robots de limpieza comerciales como en ingresos, según el último informe de Counterpoint Research, "El mercado de robots de limpieza comercial está preparado para un rápido crecimiento en la era de la IA nativa."

Según el informe, los envíos globales de robots de limpieza comercial superaron las 50.000 unidades en 2025, con ingresos que superaron los 400 millones de dólares. Pudu Robotics lideró el mercado en ambos indicadores clave, lo que refleja sus capacidades tecnológicas, su experiencia en despliegues globales y su creciente reconocimiento entre los clientes comerciales.

Liderazgo en el mercado global validado por estudios de la industria

Counterpoint Research señala que el mercado de robots de limpieza comercial está entrando en una fase de rápido crecimiento, y los principales proveedores comienzan a obtener ventajas de escala. Pudu Robotics ocupó el primer lugar a nivel mundial tanto en envíos como en ingresos, convirtiéndose en la única empresa en liderar en las dos métricas principales del mercado.

Esta posición refleja el enfoque a largo plazo de Pudu Robotics en la limpieza comercial. Sus robots de limpieza se han implementado en grandes complejos comerciales, edificios de oficinas, cadenas minoristas, tiendas de conveniencia y almacenes industriales. Entre sus clientes se encuentran marcas globales como Walmart, Edeka y Denner, y su adopción se ha extendido a importantes mercados internacionales como Europa, Norteamérica, Japón y Corea del Sur.

El liderazgo de Pudu Robotics también ha sido reconocido por Frost & Sullivan, cuyo informe anterior la clasificó en primer lugar en el sector de robots de limpieza comercial, con una cuota de mercado global de aproximadamente el 29 %.

El informe de Counterpoint Research se publicó un día después de que Pudu Robotics presentara PUDU ET1, un robot fregador-secador compacto con inteligencia artificial.

Diseñado para espacios comerciales pequeños de 100 a 800 metros cuadrados, el ET1 ofrece una limpieza totalmente automatizada y de alto nivel para entornos como tiendas de conveniencia, farmacias, cadenas de restaurantes y hoteles económicos. Con un diseño compacto y una estación de trabajo 8 en 1, el ET1 integra funciones de barrido, fregado, aspirado y limpieza con mopa, además de contar con recolección automática de polvo y fregado de suelos con agua caliente a 85 °C. Este lanzamiento refuerza aún más la cartera de robots de limpieza de Pudu Robotics para escenarios comerciales más pequeños y con espacio limitado.

La limpieza con IA nativa va más allá de la automatización basada en reglas

Counterpoint Research destaca que los grandes modelos de IA, la percepción 3D y la inteligencia visual están impulsando a la industria desde la automatización hacia la limpieza con IA nativa 2.0. Los robots de limpieza tradicionales suelen depender de rutas preestablecidas y ejecución basada en reglas. Los robots de limpieza con IA nativa pueden percibir entornos reales, tomar decisiones y ajustar las acciones de limpieza en función de las condiciones cambiantes, pasando de la ejecución pasiva de tareas a una limpieza autónoma y adaptativa.

El sistema Magic Cleaning AI Agent de Pudu Robotics refleja este cambio. Al integrar percepción, toma de decisiones y ejecución, el sistema crea un ciclo cerrado inteligente que abarca la percepción ambiental, el análisis, la planificación de rutas, la ejecución de la limpieza y la optimización continua. Gracias a la tecnología de posicionamiento y navegación VSLAM de 360 grados, los robots de limpieza de Pudu pueden identificar diferentes tipos de residuos, manchas y materiales de suelo, comprender entornos comerciales complejos y planificar rutas de limpieza de forma dinámica.

Los robots también pueden generar mapas de calor de limpieza, identificar áreas frecuentemente sucias y realizar inspecciones específicas, limpieza inteligente de manchas y limpieza profunda por zonas, lo que permite un modelo de limpieza inteligente más proactivo.

Counterpoint Research señala que los proveedores nativos de IA, como Pudu Robotics, están redefiniendo la lógica tecnológica subyacente de los robots de limpieza comerciales. En comparación con las empresas de equipos de limpieza tradicionales, que a menudo dependen de plataformas de inteligencia de terceros, las empresas de robótica nativa de IA con capacidades internas completas en algoritmos, hardware y adaptación de escenarios se están convirtiendo en impulsores clave del crecimiento del sector.

Fuerte potencial de crecimiento hasta 2030

Counterpoint Research estima que la penetración global de robots de limpieza comercial se mantiene por debajo del 10%, mientras que se prevé que la demanda mundial de servicios de limpieza comercial alcance los 50.000 millones de dólares en 2026. Para 2030, se proyecta que los envíos globales anuales de robots de limpieza comercial superen las 400.000 unidades, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta de más del 50%.

Ante el aumento de los costes laborales y los constantes desafíos de contratación a los que se enfrentan los proveedores de servicios de limpieza, la automatización inteligente se está convirtiendo en una parte cada vez más importante de las operaciones de las instalaciones comerciales. Pudu Robotics responde a esta demanda mediante una cartera de productos integral que abarca las series PUDU CC1, MT1, BG1, PUDU SH1 y la recién lanzada PUDU ET1, cubriendo las necesidades de limpieza desde pequeños locales comerciales hasta grandes espacios comerciales e industriales.

Guiada por su estrategia tecnológica "Un cerebro, múltiples formas", Pudu Robotics está desarrollando una cartera integral de robótica de servicios que abarca la prestación de servicios, la limpieza comercial, la entrega industrial y la IA incorporada en general. En el ámbito de la limpieza comercial, la empresa seguirá afianzando su presencia en escenarios reales, impulsando la inteligencia artificial nativa de los robots y ofreciendo soluciones adaptables e integrales para clientes de todo el mundo.

Acerca de Pudu Robotics

Pudu Robotics es líder mundial en robótica para servicios comerciales. Según el último informe de mercado de Frost & Sullivan, Pudu Robotics ocupa el primer puesto a nivel mundial en robótica para servicios comerciales, tanto por ingresos como por volumen de envíos. Pudu ofrece robots para la prestación de servicios, limpieza comercial, reparto industrial y aplicaciones generales de IA integrada en los sectores de hostelería, comercio minorista, sanidad, fabricación, educación, servicios públicos y otros. Hasta la fecha, Pudu Robotics ha enviado más de 130.000 robots a clientes en más de 85 países y regiones.

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