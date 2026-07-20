(Información remitida por la empresa firmante)

- Pudu Robotics presenta su cartera completa de productos en WAIC 2026 y gana el premio a la "Empresa más atractiva para los inversores

SHANGHAI, 20 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, líder mundial en robótica de servicios comerciales, presenta su completa gama de soluciones robóticas inteligentes en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC) 2026, que se celebra del 17 al 20 de julio en Shanghái. Uno de los aspectos más destacados de la exposición de este año es el debut mundial presencial del PUDU D7, el robot semihumanoide de última generación de Pudu. Además de sus logros en la exposición, Pudu Robotics fue galardonada con el premio 36Kr a la "Empresa de IA e inteligencia incorporada más atractiva para los inversores", en reconocimiento a la creciente influencia de la compañía en el sector de la IA incorporada y la continua confianza de la comunidad inversora.

Matriz completa de productos en exhibición: demostración de capacidades para múltiples escenarios

La presentación integral de Pudu en WAIC 2026 mostró su completa gama de productos y servicios técnicos, que abarca la prestación de servicios, la limpieza comercial, la distribución industrial y la inteligencia incorporada en general.

El robot cuadrúpedo PUDU D5 demuestra una avanzada adaptabilidad al terreno y navegación autónoma en un circuito de obstáculos que imita arena, grava, escalones y pendientes, simulando inspecciones autónomas en entornos complejos como subestaciones eléctricas y parques industriales. Además, el D5 realizó demostraciones de "derrapes" a alta velocidad en el stand, alcanzando velocidades máximas de hasta 5 m/s y mostrando una movilidad y capacidad de respuesta líderes en la industria.

En su debut público mundial presencial, el PUDU D7 cautivó a los visitantes con diversas experiencias interactivas e inmersivas en vivo. Los asistentes posaron para fotos con el D7, recibiendo al instante instantáneas únicas tomadas directamente desde una perspectiva robótica. El robot también demostró una avanzada coordinación entre múltiples robots al caminar de forma autónoma y guiar al cuadrúpedo PUDU D5 por el stand, evitando sin problemas el tráfico peatonal, ilustrando de forma vívida los flujos de trabajo colaborativos entre diferentes tipos de robots.

Pudu también exhibe su consolidada gama de robótica comercial, que incluye el robot de reparto BellaBot, el robot de reparto industrial PUDU T300 y los robots de limpieza comercial PUDU MT1 Max y PUDU CC1 Pro. En conjunto, estos productos ponen de manifiesto la probada eficacia de Pudu en los sectores de hostelería, comercio minorista, restauración, fabricación, almacenamiento y otros.

Ganar el premio a la "Empresa más atractiva para los inversores" en medio de una tracción de capital sostenida

El premio a la "Empresa más atractiva para los inversores" de 36Kr llega junto con el respaldo constante de importantes inversores institucionales globales. En abril de 2026, Pudu Robotics completó una nueva ronda de financiación de casi 150 millones de dólares, lo que elevó su valoración a más de 1.500 millones de dólares. Esto eleva la financiación acumulada de Pudu a más de 300 millones de dólares.

Este fuerte interés de capital se ve respaldado por un desempeño comercial sólido. Según el "Informe de investigación de mercado independiente sobre inteligencia artificial integrada y robótica de servicio comercial global 2025" publicado por Frost & Sullivan, Pudu Robotics representa el 25 y el 23 % del mercado global de robótica de servicio comercial en términos de ingresos y envíos, respectivamente, ocupando el primer lugar a nivel mundial en ambas categorías. Además, Pudu Robotics ha mantenido una tasa de crecimiento de ingresos interanual superior al 100 %, con los mercados internacionales representando más del 80 % de los ingresos totales durante años consecutivos. Si bien la industria de la IA integrada en general aún se encuentra en fases exploratorias iniciales, Pudu se ha acercado a un EBITDA positivo, logrando una viabilidad comercial a gran escala antes que el mercado.

De la exportación de productos a la integración en el ecosistema: un plan estratégico para la expansión global

Según el Informede Investigación sobre la Expansión Internacional de las Empresas Chinas de 2025 a 2026, publicado por el Instituto de Investigación 36Kr, Pudu Robotics se destacó como un caso de estudio de referencia clave para la IA integrada. El informe atribuye el éxito internacional de Pudu a su combinación sistemática de innovación tecnológica, capacidades de producto y operaciones globales adaptadas a las necesidades locales. Los analistas señalaron que Pudu ha logrado una transición exitosa de la exportación de productos a la exportación de valor de marca global y ecosistemas robóticos integrados, estableciendo un modelo de referencia fundamental para la expansión global de alta tecnología.

Mediante el despliegue de formas de producto versátiles que abarcan formas especializadas, semihumanoides y humanoides, Pudu Robotics continúa centrándose en integrar la IA corporizada directamente en entornos del mundo real, transformando la IA física de un concepto técnico en un socio práctico para la productividad.

Acerca de Pudu Robotics

Pudu Robotics, líder mundial en el sector de la robótica de servicios comerciales, se dedica a facilitar el trabajo y mejorar la calidad de vida mediante la IA y la robótica, con la visión de construir una infraestructura robótica inteligente global que preste servicio a 10.000 millones de personas en todo el mundo.

Pudu Robotics ha desarrollado componentes y tecnologías centrales clave, incluidos módulos de articulaciones robóticas y controladores de movimiento, y ha presentado más de 1.900 solicitudes de patente en todo el mundo. Construido sobre tres tecnologías centrales (Navegación incorporada, Manipulación incorporada e Interacción incorporada), Pudu Robotics ha sido pionero en una arquitectura de "Un cerebro, múltiples realizaciones", estableciendo una cartera de productos integral que incluye robots especializados, semihumanoides y humanoides.

Actualmente, Pudu ofrece cuatro líneas de productos principales: prestación de servicios, limpieza comercial, entrega industrial e inteligencia artificial integrada. Sus soluciones se utilizan ampliamente en sectores como el comercio minorista, la hostelería, la fabricación, los servicios inmobiliarios, la sanidad, el entretenimiento y el deporte, la educación y los servicios públicos.

Hasta la fecha, Pudu Robotics ha enviado más de 130.000 unidades a nivel mundial, con presencia en más de 85 países y regiones.

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