Pudu Robotics recauda casi 150 millones de dólares y supera una valoración de 1.500 millones de dólares

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, líder mundial en robótica de servicio comercial, anunció hoy que ha recaudado cerca de 150 millones de dólares en una nueva ronda de financiación. Tras esta ronda, la valoración de la compañía supera los 1.500 millones de dólares, lo que refleja la gran confianza del mercado de capitales en las barreras técnicas, la escalabilidad comercial y el liderazgo global de Pudu. Con esta última ronda, la financiación acumulada de Pudu supera ya los 300 millones de dólares.

Los fondos obtenidos mediante esta financiación se destinarán estratégicamente a acelerar el desarrollo de tecnologías de IA integradas, ampliar la cartera de productos de la empresa, consolidar su expansión en el mercado global, aumentar la capacidad de fabricación y fortalecer aún más la cadena de suministro. Estas iniciativas buscan reforzar el liderazgo de la empresa en el sector de la robótica de servicios comerciales, un sector en rápida evolución, y sentar bases sólidas para futuros logros en el mercado de capitales.

Pudu Robotics se ha consolidado como una de las empresas de más rápido crecimiento en el sector de la robótica para servicios comerciales, con una cartera diversificada que abarca la prestación de servicios, la limpieza comercial, la entrega industrial y la robótica con inteligencia artificial integrada. Este enfoque multisectorial se tradujo en un notable aumento interanual del 100% en los ingresos de 2025. Cabe destacar que el segmento de limpieza comercial de la compañía ha crecido hasta representar más del 70% de los ingresos totales, mientras que sus robots de entrega industrial han experimentado una rápida adopción, con más de 4.000 unidades enviadas en tan solo un año desde su lanzamiento al mercado.

Este éxito comercial se ve reforzado por la amplia presencia global de Pudu, cuyas soluciones son ampliamente adoptadas por marcas líderes a nivel mundial, como Carrefour, Walmart y EDEKA. Según el informe "Market Research on Global Commercial Service Robotics (2023)" de Frost & Sullivan, Pudu Robotics ostenta una cuota de mercado global del 23%, ocupando el primer puesto a nivel mundial y manteniendo la posición de liderazgo del sector en implementaciones internacionales.

Con sede en Shenzhen y centros de I+D propios en Chengdu y Hong Kong, la empresa sigue ampliando los límites técnicos mediante el desarrollo integral de componentes clave, incluidos algoritmos de navegación, programación de múltiples robots, controladores de movimiento y módulos de articulación integrados.

Felix Zhang, fundador y consejero delegado de Pudu Robotics, declaró: "Este hito financiero es una poderosa confirmación del liderazgo de Pudu en la industria, la solidez de sus productos y su tecnología, su marca global y su infraestructura comercial. Con el respaldo de nuestros inversores estratégicos y socios industriales, Pudu seguirá ampliando los límites de la IA integrada y la robótica de servicios comerciales. Mantenemos nuestro compromiso de innovar con espíritu inventor y aprovechar una visión global para acelerar la adopción de robots, elevando así la industria a nuevas cotas en la cadena de valor global".

Acerca de Pudu Robotics

Pudu Robotics, líder mundial en el sector de la robótica de servicios comerciales, se dedica a facilitar el trabajo y mejorar la calidad de vida mediante la IA y la robótica, con la visión de construir una infraestructura robótica inteligente global que preste servicio a 10.000 millones de personas en todo el mundo.

Pudu Robotics, basada en tres tecnologías fundamentales (movilidad, manipulación e interacción), ha sido pionera en una arquitectura de "un cerebro, múltiples formas", estableciendo una cartera de productos integral que incluye robots especializados, semihumanoides y humanoides.

Actualmente, Pudu ofrece cuatro líneas de productos principales: prestación de servicios, limpieza comercial, entrega industrial e inteligencia artificial integrada. Sus soluciones se utilizan ampliamente en sectores como el comercio minorista, la hostelería, la fabricación y las instalaciones industriales, la alimentación y las bebidas, los servicios inmobiliarios, la sanidad, el entretenimiento y el deporte, la educación y los servicios públicos.

Hasta la fecha, Pudu Robotics ha enviado más de 120.000 unidades a nivel mundial, con presencia en más de 80 países y regiones.

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