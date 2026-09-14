(Información remitida por la empresa firmante)

- Pudu Robotics refuerza su presencia en Europa tras IFA 2026 e impulsa una estrategia de crecimiento a gran escala y adaptada localmente

BERLIN, 14 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, líder mundial en robótica de servicios comerciales, está acelerando su expansión en Europa tras la feria IFA Berlín 2026, donde la empresa presentó su cartera completa de soluciones, que abarca la prestación de servicios, la limpieza comercial, la logística industrial y la IA incorporada en robots. Asimismo, el PUDU D7 hace su debut en Europa, marcando un nuevo paso en la creciente presencia de la compañía en la región.

Los robots de Pudu ya están operativos en entornos cotidianos que abarcan sectores como el comercio minorista, la hostelería, la restauración, la atención sanitaria, el sector inmobiliario y de gestión de propiedades, las instalaciones industriales y el transporte. Su debut en IFA brinda la oportunidad de mostrar cómo la robótica comercial se está integrando en las operaciones diarias y en las experiencias de los clientes en toda Europa.

Expansión por Europa mediante el despliegue a gran escala de sistemas robóticos

Pudu Robotics ha distribuido más de 130.000 robots a nivel mundial y opera en más de 85 países y regiones. Europa se ha convertido en un mercado estratégico clave para Pudu, sirviendo como una región importante para el despliegue comercial, la validación de productos y el desarrollo de negocios adaptado al mercado local.

Hoy en día, la actividad de Pudu Robotics abarca más de 20 países europeos, entre ellos Alemania, Francia, el Reino Unido, los Países Bajos, Suiza, Austria, Polonia y España. En los últimos años, la empresa ha mantenido un rápido crecimiento en la región, desarrollando despliegues escalables, soluciones multiproducto y una experiencia sectorial replicable.

Las cuatro líneas de productos de Pudu están disponibles en Europa. En conjunto, conforman una oferta de robótica apta para todo tipo de escenarios, capaz de satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes en cuanto a eficiencia operativa, calidad del servicio y productividad de la plantilla.

Aportar valor a las industrias europeas

Pudu Robotics colabora con clientes europeos líderes para incorporar la robótica inteligente a las operaciones diarias, mediante implementaciones que demuestran un impacto cuantificable en sectores clave.

En el sector minorista, Pudu ha establecido colaboraciones con importantes cadenas de supermercados y tiendas de toda la región. Denner, empresa perteneciente al Grupo Migros de Suiza, ha desplegado 200 robots de limpieza cuatro en unoPUDU CC1en sus establecimientos; se trata de uno de los despliegues a gran escala más emblemáticos de Europa de equipos de limpieza autónomos en el comercio minorista.

Los robots de Pudu también operan en entornos minoristas, como MediaMarkt y Albert Heijn en los Países Bajos, Carrefour en Polonia y EDEKA en Alemania. Soluciones como PUDU CC1, KettyBot y BellaBot permiten realizar tareas tales como la limpieza de suelos, la interacción con los clientes, la dinamización de la experiencia en tienda y la prestación de servicios. En Carrefour Polonia, BellaBot ha despertado un gran interés entre los consumidores, demostrando el papel que la robótica puede desempeñar para mejorar la experiencia de compra en el establecimiento.

En los sectores de hostelería y oficinas, las soluciones de Pudu se han implementado en el Parkhotel de Austria, en hoteles Marriott de Polonia, en el Magic Natura Resort de España y en las instalaciones de oficinas inteligentes Meritum, también en Polonia. Estas implementaciones abarcan diversos casos de uso, desde la recepción de huéspedes y el reparto de comida y artículos a las habitaciones, hasta la limpieza de grandes superficies y la prestación de servicios en el entorno laboral.

En los ámbitos sanitario y de logística industrial, el Hospital St. Antonius de los Países Bajos ha puesto en marcha una solución coordinada con múltiples robots para apoyar las tareas de limpieza, así como el transporte de muestras patológicas y de materiales. Por su parte, Shaoke Logistics, también en los Países Bajos, ha incorporado los modelos PUDU CC1 y PUDU MT1 para optimizar la precisión y la eficiencia de las operaciones de limpieza en sus almacenes.

Los robots de Pudu también han sido adoptados por clientes locales, entre ellos los centros de atención a personas mayores DOREAFAMILYy Kühl Cleaning, en Alemania. Por otro lado, el PUDU D5 ha iniciado su distribución a gran escala en Europa, impulsando el desarrollo continuo del mercado en aplicaciones de alto potencial, como los entornos industriales y el almacenamiento.

Escalar el modelo "glocal" mediante operaciones locales

El crecimiento de Pudu en Europa se sustenta en una estrategia "glocal" que combina tecnología robótica global con equipos, socios y capacidades de servicio locales.

La empresa ha establecido oficinas en mercados europeos clave, como Alemania y los Países Bajos, con equipos que abarcan las áreas de ventas, marketing, soluciones, soporte técnico y servicio posventa. Los equipos locales atienden a los clientes en inglés, alemán, francés, español, italiano y otros idiomas europeos, lo que permite una interacción con el mercado y una ejecución de proyectos más ágiles y eficaces.

Pudu también ha desarrollado un modelo de atención al cliente que abarca todo el ciclo de vida, mediante una red dual compuesta por equipos directos y socios locales autorizados. Desde el asesoramiento sobre soluciones y la implementación hasta la formación in situ, el mantenimiento y el soporte técnico, los clientes se benefician tanto de un servicio local ágil como del soporte remoto de la organización técnica global de Pudu.

Contar con almacenes situados en Europa refuerza aún más la capacidad de respuesta en la entrega y el servicio, mientras que un ecosistema en expansión de distribuidores autorizados y socios de servicios profesionales permite a Pudu escalar sus soluciones a nuevos mercados e industrias.

Refuerzo del compromiso a largo plazo de Pudu con Europa

Pudu continúa reforzando su organización en Europa con planes para establecer una nueva sede europea en Alemania. Esta nueva sede coordinará la estrategia y las operaciones regionales, al tiempo que potenciará la gestión local, la atención al cliente, la capacitación de socios y la entrega de soluciones.

Gracias a una base de clientes en expansión, una cartera de productos más amplia, una infraestructura local más sólida y un ecosistema de socios en crecimiento, Pudu Robotics está posicionada para impulsar la adopción de la robótica comercial y de sistemas robóticos integrados en toda Europa, así como para ofrecer soluciones adaptadas a las diversas necesidades empresariales y operativas de la región.

Acerca de Pudu Robotics

Pudu Robotics es un líder mundial en robótica de servicios comerciales y la primera empresa del sector en ofrecer una cartera completa que abarca robots especializados, semihumanoides y humanoides. Según el informe de mercado más reciente de Frost & Sullivan, Pudu Robotics ocupa el primer puesto a nivel mundial en robótica de servicios comerciales, tanto por ingresos como por volumen de envíos. Basándose en su arquitectura de "un cerebro, múltiples formas físicas" (One Brain, Multiple Embodiments), Pudu ofrece robots para la prestación de servicios, limpieza comercial, logística industrial y aplicaciones generales de IA encarnada en sectores como la hostelería, el comercio minorista, la sanidad, la industria de fabricación, la educación y los servicios públicos, entre otros. Hasta la fecha, Pudu Robotics ha suministrado más de 130.000 robots a clientes en más de 85 países y regiones.

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