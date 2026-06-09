Pudu Robotics y Robobee se unen a Denner para desplegar sistemas de limpieza robótica en tiendas suizas (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Pudu Robotics y Robobee forjan una alianza estratégica con Denner para el despliegue a gran escala de sistemas de limpieza robótica en tiendas suizas

El despliegue autónomo de 200 robots PUDU CC1 transforma la limpieza de los supermercados mediante la colaboración entre humanos y robots, impulsando así la agenda de modernización de la cadena minorista

SHENZHEN, China, 9 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, líder mundial en robótica de servicio comercial, en colaboración estratégica con su distribuidor regional autorizado Robobee, anunció hoy una alianza estratégica con Denner, una de las principales cadenas de supermercados de descuento de Suiza y filial del Grupo Migros.

Esta colaboración incluye el despliegue de 200 robots de limpieza PUDU CC1 4 en 1 en toda la red de tiendas de Denner, lo que supone un importante avance en la automatización del comercio minorista en Europa. La iniciativa forma parte del programa de modernización de Denner, recientemente destacado por su director ejecutivo, Torsten Friedrich, cuyo objetivo es mejorar la eficiencia operativa y la experiencia del cliente en las tiendas. El despliegue comenzó en otoño de 2025.

"Nos sentimos honrados de que Denner haya elegido PUDU CC1 para ayudar a resolver un desafío operativo crucial", declaró Felix Zhang, fundador y consejero delegado de Pudu Robotics. "Esta implementación surge de una necesidad clara: mantener estándares de higiene impecables en medio de una oferta cada vez mayor de productos frescos, a la vez que se reduce la carga de limpieza diaria para los equipos de las tiendas. El éxito del programa piloto inicial demostró que la robótica puede ser una parte fiable, segura e integral del entorno minorista cotidiano".

"Ver cómo el proyecto crece desde cuatro tiendas piloto hasta un despliegue de esta magnitud es una clara muestra de la eficacia de la tecnología y del valor operativo que aporta. Refleja un compromiso compartido con la innovación práctica y la eficiencia medible en el día a día", añadió.

Dario Himmelsbach, consejero delegado de Robobee, explicó: "Vender un robot es fácil. Sin embargo, lograr que funcione en un entorno minorista complejo es el verdadero desafío. No vendemos productos estándar. Nuestro enfoque integral consiste en convertir la robótica en un proyecto fiable. Agradezco a Pudu Robotics su agilidad para adaptar su tecnología a nuestra solución, diseñada específicamente para Denner, lo que nos permitió aplicar el `acabado suizo que convirtió esta tecnología en un éxito, presente en una de cada tres tiendas de la red de Denner".

Transformando la limpieza en el sector minorista mediante la automatización

La adopción por parte de Denner de la tecnología de limpieza autónoma se debió a una creciente necesidad operativa. La expansión de sus categorías de productos frescos aumentó significativamente la carga de trabajo de limpieza diaria en todas las tiendas, lo que generó una mayor demanda de un mantenimiento de pisos eficiente y uniforme.

Un proyecto piloto realizado hace un año en cuatro sucursales aportó la respuesta. La prueba resultó convincente, demostrando que los robots PUDU CC1 podían realizar esta tarea rutinaria con eficacia. Lo más importante es que Denner confirmó que los dispositivos, gracias a su tamaño compacto pero óptimo, son claramente visibles, un factor clave para su implementación durante el horario comercial.

Christian Staub, director de ventas de Denner, destacó la importancia de la higiene en el sector de la alimentación: "Estamos encantados de introducir asistentes inteligentes en nuestras tiendas, ya que la higiene y la limpieza siguen siendo prioridades absolutas en el entorno de los supermercados".

La filial de Migros subraya que losrobots están diseñados para aliviar la carga de trabajo de los empleados, no para reemplazarlos. "Idealmente, podemos usar el tiempo ahorrado para otras tareas", afirmó Staub, describiendo las máquinas como asistentes. Este cambio permite al personal dedicar más tiempo a actividades de alto valor, como la atención al cliente y el mantenimiento detallado de la gama de productos.

Por qué Denner eligió el PUDU CC1

Nihad Zoronjic, gerente de Denner, comentó la avanzada ingeniería y el diseño del PUDU CC1 como factores clave en la decisión, señalando que su estética de alta gama se alinea con la imagen de marca innovadora de Denner. Añadió que su funcionamiento autónomo es fundamental para aumentar simultáneamente la frecuencia y la calidad de la limpieza.

"En nuestra evaluación, Pudu Robotics indicó por la calidad de fabricación superior y la ingeniería avanzada de su solución CC1", concluyó Zoronjic. "Esta alineación con nuestros estándares de innovación y fiabilidad fue un factor clave en nuestra decisión de colaborar con ellos".

El éxito de la implementación se vio facilitado, además, por la sólida colaboración local con Robobee, uno de los distribuidores autorizados de Pudu en la región. Robobee brindó un apoyo indispensable sobre el terreno, que incluyó la coordinación del proyecto, la capacitación del personal y el mantenimiento técnico continuo, lo que garantizó una implementación fluida y eficiente en toda la red de tiendas de Denner.

Cartera de productos integrales de Pudu Robotics

Más allá de la serie CC1 desplegada en Denner, Pudu Robotics ha desarrollado una completa gama de robots de limpieza que abarca un amplio espectro de aplicaciones. La matriz de productos de la compañía incluye desde la serie PUDU CC1 para espacios pequeños y medianos, la serie PUDU MT1 para limpieza en seco profesional en grandes áreas, hasta la serie PUDU BG1 —el primer robot de limpieza a gran escala con IA del sector— para entornos complejos como grandes tiendas, almacenes y aparcamientos. Esto permite una cobertura integral en los sectores minorista, industrial, de almacenamiento y otros mercados emergentes de alto potencial.

Con el lanzamiento de la serie BG1, Pudu ha completado su gama de robots de limpieza, evolucionando desde la automatización tradicional hacia la inteligencia artificial nativa para ofrecer soluciones de limpieza a gran escala de última generación.

Ventajas operativas del PUDU CC1 en el sector minorista.

Eficiencia hídrica sin igual: La PUDU CC1 puede limpiar hasta 2.000 metros cuadrados utilizando solo 15 litros de agua, en comparación con los más de 100 litros que se requieren normalmente en los procesos de limpieza manual convencionales.

Mayor eficiencia y menor carga de trabajo: La solución de limpieza autónoma duplica con creces la productividad de la limpieza de suelos, al tiempo que reduce las tareas manuales repetitivas, lo que ayuda a las tiendas a optimizar la asignación de mano de obra y los costes operativos.

Integración inteligente de IoT: Equipado con funciones de conectividad inteligentes, el sistema admite la monitorización en tiempo real, la programación automatizada y el funcionamiento totalmente autónomo con una mínima intervención del personal.

Impacto estratégico y perspectivas de futuro

Alexander Rauch, del equipo directivo de Denner, remarcó los resultados positivos derivados de la implementación en curso: "Los robots están ayudando eficazmente a nuestros empleados a garantizar una limpieza eficiente y segura, lo que a su vez mejora nuestra imagen de marca y la eficiencia operativa".

El enfoque de colaboración de Pudu se distinguió además por su innovación centrada en el cliente. Más allá del hardware, Pudu desarrolló un software específico para abordar los desafíos que plantea el agua naturalmente rica en minerales de Europa, garantizando un funcionamiento eficiente y evitando la acumulación de sarro en las tiendas Denner.

Acerca de Pudu Robotics

Pudu Robotics, líder mundial en el sector de la robótica de servicios comerciales, se dedica a facilitar el trabajo y mejorar la calidad de vida mediante la IA y la robótica, con la visión de construir una infraestructura robótica inteligente global que preste servicio a 10.000 millones de personas en todo el mundo.

Pudu Robotics ha logrado un desarrollo integral de I+D propio en tecnologías clave, incluyendo algoritmos de navegación, programación de múltiples robots, control de enjambres, controladores de movimiento y módulos de articulaciones integrados.

Pudu Robotics, basada en tres tecnologías fundamentales (navegación corporizada, manipulación corporizada e interacción corporizada), ha sido pionera en una arquitectura de "un cerebro, múltiples encarnaciones", estableciendo una cartera de productos integral que incluye robots especializados, semihumanoides y humanoides.

Actualmente, Pudu ofrece cuatro líneas de productos principales: prestación de servicios, limpieza comercial, entrega industrial e inteligencia artificial integrada. Sus soluciones se utilizan ampliamente en sectores como el comercio minorista, la hostelería, la fabricación, los servicios inmobiliarios, la sanidad, el entretenimiento y el deporte, la educación y los servicios públicos.

Hasta la fecha, Pudu Robotics ha enviado más de 130.000 unidades a nivel mundial, con presencia en más de 85 países y regiones.

Acerca de Robobee

Robobee AG es una empresa suiza de integración robótica especializada en soluciones autónomas para el comercio minorista, la limpieza comercial y entornos industriales. Con una base instalada de más de 300 robots en toda Suiza, Robobee combina la tecnología robótica internacional con los estándares de calidad suizos y una amplia experiencia operativa.

Desde la integración inicial y la formación del personal hasta el mantenimiento técnico continuo, Robobee gestiona todo el ciclo de vida de la implementación, garantizando que los robots no solo se instalen, sino que también funcionen de forma fiable en las exigentes operaciones diarias.

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