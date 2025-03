PUDU SH1 de Pudu Robotics gana el prestigioso premio iF Design Award 2025

PUDU SH1 won iF Design Award 2025.

(Información remitida por la empresa firmante)

Su diseño innovador y su funcionalidad inteligente le otorgan reconocimiento mundial por su excelencia en la limpieza comercial

SHENZHEN, China, 25 de marzo de 2025 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics , líder mundial en el sector de la robótica de servicios, se complace en anunciar que su fregadora vertical inteligente PUDU SH1 ha sido galardonada con el prestigioso premio iF Design Award 2025 , uno de los máximos galardones en el ámbito del diseño industrial. Este galardón marca la segunda vez que Pudu Robotics recibe este prestigioso reconocimiento, lo que refuerza su posición como pionera en soluciones robóticas innovadoras.

Seleccionada por un jurado internacional entre casi 11.000 candidaturas en 66 países, la PUDU SH1 se distinguió por su potente rendimiento de limpieza, su diseño centrado en el usuario y su eficiencia sostenible, ideal para aplicaciones de limpieza comercial. Esta fregadora de vanguardia no solo cumple, sino que redefine los estándares de la industria, abordando eficazmente diversos desafíos y optimizando los flujos de trabajo operativos.

Revolucionando el rendimiento de limpieza en diversos escenarios

La PUDU SH1 ofrece capacidades de limpieza multidimensionales, alcanzando eficazmente pisos, escritorios y superficies verticales de vidrio. Su diseño compacto la hace accesible en espacios reducidos de tan solo 10 mm y tan estrechos como 40 mm, garantizando una cobertura completa debajo de los muebles y otras áreas de difícil acceso. Con una presión descendente de 27 kg, una robusta velocidad de cepillado de 350 rpm y una potencia de succión de 20 kPa, la SH1 destaca en la eliminación de manchas difíciles como grasa, polvo y residuos secos, lo que la convierte en la opción ideal para diversos entornos comerciales.

Diseño centrado en el usuario: redefiniendo la experiencia operativa

La SH1 cuenta con un innovador mango de una sola pieza para un manejo fluido, ya sea con una o dos manos. Más allá de los botones físicos convencionales, incorpora un innovador dial giratorio que permite cambiar de modo rápidamente mediante un deslizamiento intuitivo, complementado con actualizaciones de pantalla en tiempo real para una guía visual clara. Diseñada para mejorar la usabilidad, la fregadora emplea un mecanismo de activación por pedal, que minimiza la necesidad de agacharse y facilita la transición sin esfuerzo entre los modos activo y de espera. Además, su conectividad con smartphones proporciona monitorización en tiempo real e información basada en datos, lo que proporciona a los usuarios un mayor control sobre sus operaciones de limpieza.

Elevando el valor comercial: eficiencia e imagen de marca

Además de superar la limpieza manual en velocidad y consistencia, la SH1 facilita la limpieza en horas valle y en turnos múltiples, optimizando la eficiencia comercial. Su diseño elegante y moderno no solo mejora la estética del lugar de trabajo, sino que también incorpora capacidades de IoT para generar informes transparentes basados en datos. Desde su lanzamiento, la SH1 se ha implementado en más de 1.000 establecimientos en todo el mundo, incluyendo hoteles, restaurantes, hospitales, tiendas minoristas y centros comerciales. La fregadora secadora también ha sido preseleccionada para los ISSA Excellence Awards 2024 en la categoría de Equipos Pequeños.

Pudu Robotics se enorgullece de ser la primera empresa de robótica de servicios en obtener cuatro de los premios de diseño industrial más prestigiosos: el Red Dot Design Award, el G-Mark Award, el IDEA Award, y el iF Design Award. La obtención del iF Award para la PUDU SH1 no solo subraya la excelencia de su diseño, sino que también refleja el firme compromiso de la marca con impulsar la transformación de la industria a través de la innovación incesante.

Acerca del iF DESIGN AWARD

Desde 1954, el iF DESIGN AWARD ha sido una marca reconocida mundialmente por su excelencia en diseño. La marca iF Design se ha consolidado internacionalmente como símbolo de logros de diseño excepcionales. El iF DESIGN AWARD es uno de los premios de diseño más importantes del mundo. Reconoce los logros de diseño en todas las disciplinas: diseño de producto, packaging, comunicación y servicios, arquitectura e interiorismo, así como concepto profesional, experiencia de usuario (UX) e interfaz de usuario (UI). Todas las candidaturas premiadas se presentan en ifdesign.com.

Acerca de Pudu Robotics

Pudu Robotics, líder mundial en el sector de la robótica de servicios, se dedica a mejorar la productividad y la calidad de vida de las personas mediante tecnología robótica innovadora. Centrada en la I+D, la fabricación y la venta de robots de servicios, Pudu Robotics cuenta con más de mil patentes autorizadas en todo el mundo, que abarcan una amplia gama de tecnologías clave. Los robots de la compañía han sido ampliamente adoptados en diversos sectores, como la restauración, el comercio minorista, la hostelería, la salud, el entretenimiento, la educación y la fabricación. Hasta la fecha, Pudu Robotics ha enviado con éxito más de 80.000 unidades a diversos mercados, con presencia en más de 60 países y regiones de todo el mundo. Para obtener más información sobre desarrollos y novedades comerciales, siga a PUDU en LinkedIn , Facebook , YouTube , Twitter e Instagram .

