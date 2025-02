Puebla conquista FITUR 2025 y Madrid Fusión con su oferta gastronómica y cultural de lujo para España

(Información remitida por la empresa firmante)

Con mezcal y mole poblano, la delegación de Puebla, encabezada por la Secretaria de Turismo Yadira Lira y la Subsecretaria de Turismo Carla López-Malo, destacaron la riqueza culinaria y patrimonial del estado, posicionándolo como destino ideal para complementar experiencias turísticas en México con un toque de alta gastronomía

Madrid, 3 de febrero de 2025.- El Estado de Puebla mostró una presencia destacada en España durante dos de los eventos más importantes del sector: FITUR 2025 y Madrid Fusión, la prestigiosa feria de gastronomía que reúne a los referentes de la cocina. La participación de Puebla se centró en exhibir su excepcional riqueza gastronómica y cultural, atrayendo a turistas y profesionales que buscan experiencias auténticas, con profundas raíces históricas y en entornos de lujo.



Puebla en la mira del mercado español

Puebla se posiciona hoy como uno de los destinos turísticos emergentes de México, con un atractivo especial para el público español. Con su arquitectura colonial, su riqueza cultural y patrimonial reconocida en diversas declaratorias por la UNESCO, Puebla ofrece una experiencia única que conjuga historia, cultura y modernidad.



"Estudios recientes señalan que la demanda de destinos auténticos y con alta carga cultural entre los turistas españoles ha crecido en un 20% en los últimos años, situando a Puebla como una opción cada vez más valorada en itinerarios de viajes internacionales".



Además, la cercanía de Puebla con la Ciudad de México permite a los visitantes españoles complementar su experiencia cultural en la capital del país con una visita a una ciudad donde lo tradicional se fusiona con lo contemporáneo. Este atractivo ha impulsado la creación de rutas turísticas y paquetes especializados para el mercado europeo, resaltando la facilidad de conexión aérea y la hospitalidad local de la más alta calidad.



Interés de touroperadores españoles

En los encuentros celebrados durante FITUR 2025, los principales mayoristas y touroperadores españoles expresaron un gran interés en incluir a Puebla dentro de su oferta de viajes culturales y gastronómicos a México. Estos operadores reconocen el potencial único del destino, destacando su rica herencia cultural, su exquisita gastronomía y la posibilidad de complementar estancias en la Ciudad de México con una experiencia auténtica y transformadora. Puebla no solo ofrece patrimonio y gastronomía de talla mundial, sino que permite a los viajeros sumergirse en las experiencias más vibrantes dentro de sus comunidades con identidad cultural, dejando una huella imborrable en cada visitante. Este entusiasmo reafirma la posición estratégica de Puebla en el mercado internacional, impulsando el desarrollo de nuevas rutas y paquetes turísticos que combinan historia, cultura y exclusividad con vivencias genuinas y memorables.



Destacada participación en FITUR 2025 y Madrid Fusión

Durante FITUR 2025, Puebla presentó una oferta turística que destacó su potencial como destino ideal para viajes culturales y gastronómicos. La propuesta poblana subrayó no solo su riqueza patrimonial, sino también su capacidad para ofrecer experiencias personalizadas y de alta calidad.



La organización de dos showcookings fueron de los momentos más esperados del evento. En estas demostraciones culinarias se destacó la preparación y degustación del tradicional mole poblano acompañado de un exclusivo mezcal.



En Madrid Fusión, la oferta de mezcal y café poblano despertó un notable interés, abriendo amplias oportunidades comerciales para posicionar estos productos en el competitivo mercado español. Estas actividades, realizadas en colaboración con actores clave del sector, permitieron resaltar la identidad gastronómica de Puebla y captaron la atención de restauranteros e importadores de insumos.



Liderazgo y compromiso institucional

La delegación poblana estuvo encabezada por la Secretaria de Turismo Yadira Lira y la Subsecretaria de Turismo Carla López-Malo, quienes atendieron personalmente encuentros comerciales, mediáticos e institucionales, fortaleciendo los lazos culturales y comerciales entre Puebla y España. En palabras de la Subsecretaria:



"El objetivo es que Puebla conquiste el corazón de cada viajero que busca descubrir el México más profundo, tanto en su cultura como en su gastronomía. Por eso, participamos con entusiasmo en estas ferias, llevando nuestras cocineras tradicionales, chefs, maestros mezcaleros y cafetaleros, para que el mercado español no solo observe, sino que pruebe y experimente el verdadero sabor de Puebla".



Acerca de Puebla

Puebla es un destino que fusiona historia, cultura y gastronomía en experiencias únicas y auténticas. Su impresionante patrimonio arquitectónico, reconocido a nivel mundial, y su vibrante tradición culinaria la convierten en una joya para quienes buscan descubrir lo mejor de México con lujo y tradición. Además, cuenta con 12 Pueblos Mágicos, cada uno con su propio encanto y riqueza cultural, y alberga la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán, un sitio de Patrimonio Mixto de la Humanidad único en el mundo.







