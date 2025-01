¿Puede sustituir oncothermia otras terapias oncológicas?

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 15 de enero de 2025.- En el campo de la medicina moderna, la oncothermia también conocida como nanothermia (el término del método que se utiliza), se presenta como una solución innovadora para el tratamiento de tumores sólidos localizados. Esta terapia contra el cáncer destaca por su alto nivel de eficacia y la ausencia de efectos secundarios en los pacientes. En este ámbito, Cellumed Clinic se distingue como el centro médico oncológico con mayor experiencia en esta área, al ser "la clínica que introdujo la nanothermia en España en 2012", Centro Delegación de Oncotherm para este país, responsable de su expansión y de la coordinación de formaciones a doctores. Dada la experiencia referida, los doctores Flores y Doblas, de la unidad de oncología de Cellumed clinic, detallan algunos aspectos importantes de su aplicación.

¿En qué consiste la oncothermia?

Es una energía modulada, que va dirigida mediante unos sistemas nanos de selección celular, exclusivamente a las células cancerosas. Esta energía produce un calentamiento selectivo interno de las células malignas, que produce la muerte por apoptosis (muerte natural selectiva), sin dañar tejido sano ni causar efectos secundarios.

¿Cuál es la efectividad de la oncothermia en el tratamiento de diferentes tipos de cáncer?

Produce una mayor apoptosis en combinación con terapias oncológicas convencionales, multiplicando, por tanto, la efectividad y los resultados de dichas terapias. También es efectiva como monoterapia, si el paciente no es apto para hacer terapias standard.

¿Qué beneficios ofrece esta terapia a los pacientes oncológicos?

En muchos casos los tratamientos oncológicos son insuficientes. Por tanto, la oncothermia/nanothermia, viene a aportar una herramienta que favorece los tratamientos actuales, para conseguir que consigan mayor éxito. Además, aumenta el sistema inmunológico de los pacientes aportando una mejor calidad de vida.

Elimina factores que impiden el buen funcionamiento de una Quimioterapia como por ejemplo, ¿En qué se diferencia la oncothermia respecto a otros tratamientos oncológicos?

Sí. Ayuda cuando la quimioterapia no tiene éxito, ya que si no hay flujo sanguíneo ni vaso dilatación, la quimio no obtiene buen resultado. Al aportar estas ventajas, ha conseguido que pacientes que no conseguían resultados, hayan evolucionado favorablemente. Además, aporta oxigenación, resolviendo el problema de hipoxia de muchos tumores. Estos son aspectos que ayudan para que el tratamiento oncológico con fármacos o radioterapia, consigan mejor resultado. Por otro lado, no olvidemos que aumenta la apoptosis, es decir, multiplica la muerte de células cancerosas y activa inmunidad, con lo cual se consigue un mejor resultado en menos tiempo y reducción de los efectos secundarios de los tratamientos convencionales.

¿Existen riesgos, contraindicaciones o consideraciones especiales que los pacientes deben tener en cuenta al optar por este tratamiento?

Riesgos ninguno. Pero no todos los pacientes son tratables. Puede haber contraindicaciones por su estado, para lo cual en Cellumed clinic solicitamos los informes médicos del paciente para que nuestro equipo de oncología haga una valoración. Si el paciente puede ser tratado con nanothermia y no presenta ninguna contraindicación, entonces se le puede prescribir en consulta. Esta valoración previa se puede hacer a distancia y sin coste alguno.

¿La oncothermia es recomendable para cualquier tipo de paciente oncológico?

Es recomendable para pacientes con tumores sólidos, no importa la fase, ni si son recidivas, inoperables o metastásicos. Para cáncer diseminado no usamos la oncothermia, se utiliza un sistema de hipertermia sin nano selección, es decir de cuerpo completo, y se analizan igualmente a priori, los informes del paciente, para saber si el paciente es apto.

¿Cómo se integra la oncothermia en el plan de tratamiento general de un paciente?

Son varios pasos. Primero valorar a distancia los informes del paciente y saber si es apto para el tratamiento. El equipo médico, si es apto, le prescribirá la oncothermia en consulta, teniendo en cuenta los tratamientos que está realizando ya, o vaya a realizar, como complemento para conseguir optimizar los resultados. Si el paciente no puede realizar ninguna terapia oncológica convencional, se le recomendará la oncothermia como monoterapia o conjuntamente con otras terapias integrativas, siempre con base científica y que vengan a aportar un beneficio para el paciente. Se ha dado el caso de pacientes con el organismo inmunodeprimido y una alta toxicidad que no podían administrarle ningún tipo de fármaco, pero después de tratarse en nuestra clínica con oncothermia y nuestras terapias regenerativas, se ha conseguido equilibrar su estado. El paciente ha podido volver a su tratamiento oncológico y evolucionar bien, o incluso casos que eran inoperables, se han llegado a operar con éxito.

¿Es posible combinar la oncothermia con otros tratamientos?

Por supuesto, las publicaciones científicas (más de 10.000) afirman el beneficio que aporta a la quimio o inmunoterapia y a la radioterapia. Está demostrado que no solo favorece y consigue multiplicar la efectividad, sino que ayuda a eliminar y reducir los efectos secundarios que aportan dichas terapias convencionales.

¿Cómo ve el futuro de la oncothermia en la oncología moderna?

Si tenemos en cuenta que Alemania es punta de lanza en tecnología y tratamientos avanzados para el cáncer y tiene más de 154 equipos de oncothermia en el país, y que está ya en más de 35 paises. Entendemos que en España irá evolucionando, comprendiendo la necesidad de aportar terapias que vengan a apoyar y a conseguir mejor resultado para el paciente, y sobre todo, prolongue la vida y aporte una mejor calidad, con menos efectos nocivos.

¿Qué avances o mejoras se esperan en este ámbito en los próximos años?

Estamos continuamente dando conferencias y la oncothermia ya es un tratamiento reconocido por los organismos de salud en nuestro país. SEOR (Sdad. Española De Oncología y Radioterapia), defiende el uso de esta terapia y todas las Comunidades autonómicas, y el Gobierno de España, por tanto, cada vez se irá expandiendo más, si bien la incorporación en la seguridad social es lenta debido a la falta de presupuestos, y solo algún Hospital público ha podido incorporar el tratamiento en el norte de España.

El enfoque innovador de Cellumed Clinic en el tratamiento del cáncer mediante tecnología de última generación le ha valido numerosos premios que la reconocen entre los principales centros oncológicos de España. De este modo, la clínica continúa son sus avances en la aplicación de oncothermia con el objetivo de contribuir al bienestar y al mejoramiento de la calidad de vida de sus pacientes.

