¿Cómo puede transferirse la formación dual a otros países? Las respuestas, en este estudio

(Información remitida por la empresa firmante)

Un nuevo análisis encargado por la fundación Bertelsmann Stiftung muestra cómo otros países pueden introducir el exitoso modelo alemán de formación profesional dual. Si bien es cierto que transferir completamente el sistema alemán es difícil, tampoco resulta necesario.

Gütersloh, 30 de noviembre de 2023 (News Aktuell.-) El sistema de formación dual se considera un modelo de éxito en todo el mundo. Sin embargo, ¿cómo puede trasladarse este exitoso modelo a otros países? El catedrático Dieter Euler da respuesta a esta pregunta en su nuevo estudio «Hoja de ruta para una Formación Profesional dual de calidad», publicado por encargo de la fundación Bertelsmann Stiftung. El estudio se publica en alemán, inglés, español y francés.



¿De qué trata? Los sistemas de formación dual gozan de gran popularidad internacional desde hace años: la estrecha articulación de la formación profesional y la práctica empresarial se considera una fórmula de éxito para la cualificación de la mano de obra especializada. Sin embargo, un sistema así no puede transferirse sin más de un país a otro, puesto que la política educativa y las condiciones socioeconómicas de cada país son diferentes. Por ello, Dieter Euler no describe una transferencia 1:1, sino que divide el sistema de formación profesional dual en once componentes, que también se pueden considerar por separado: ¿Cómo se financia el sistema dual? ¿Cómo se combinan bien teoría y práctica empresarial? ¿Cómo se organizan los exámenes? El análisis muestra cómo puede ser la transferencia de los diferentes elementos y qué posibilidades de sustitución hay. Con ello, la visión trasciende el sistema alemán y se extiende al ámbito internacional: otros países también tienen sistemas de formación profesional con elementos duales que pueden servir de modelo en la misma medida.

Los once elementos también se subdividen en cuatro fases de aplicación, lo que permite una visión muy diferenciada. La visión de conjunto resultante se ilustra con diversos ejemplos prácticos. Por un lado, estos elementos pueden ser la base de las posibles reformas. En segundo lugar, puede utilizarse para analizar de forma estructurada los procesos de reformas existentes desde una perspectiva histórica y de contenidos. El autor lo ilustra con dos estudios de caso detallados sobre las reformas de la formación profesional en Albania y España.

«Todo cambio es un proceso, no un objetivo en sí »: esta cita describe muy bien lo que hay que tener en cuenta a la hora de implantar un sistema de formación dual. Al fin y al cabo, quien quiera reformar un sistema de formación existente en aras de la dualización, debe tener en cuenta las condiciones marco existentes y alinearlo con sus propios objetivos educativos, sociales y económicos. En otras palabras: el sistema de formación dual de los países germanoparlantes representa un buen ejemplo, pero no necesariamente un modelo a seguir. Este estudio pretende alentar al conjunto de responsables políticos, administrativos y científicos de los países interesados en la reforma a emprender un proceso de aprendizaje mutuo.

Enlaces y vínculos directos a las cuatro versiones (en alemán, inglés, español y francés):

Emisor: Bertelsmann Stiftung

Persona de contacto: Clemens Wieland / clemens.wieland@bertelsmann-stiftung.de / +49 5241 8181352