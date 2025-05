¿Qué pueden hacer los pisos sin licencia turística bloqueados por el Tribunal Superior de Justicia?

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de mayo de 2025.- Más de 65.000 anuncios de pisos turísticos ilegales han sido bloqueados en España por orden del Gobierno. La sentencia marca un punto de inflexión para los propietarios que hasta ahora alquilaban sin licencia. ¿Qué opciones tienen ahora?

El mercado del alquiler turístico en España vive uno de sus momentos más convulsos. Tras años de crecimiento descontrolado y con una regulación desigual entre comunidades autónomas, el sector ha entrado en el punto de mira de las administraciones.

El Ministerio de Consumo ha anunciado que ha obligado a Airbnb a bloquear más de 65.000 anuncios de pisos turísticos ilegales en todo el país, en cumplimiento de una orden respaldada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La medida, que afecta en una primera fase a 5.800 inmuebles situados en regiones como Madrid, Valencia, Andalucía, Cataluña, País Vasco o Baleares, responde a la detección de múltiples infracciones: ausencia de licencia o número de registro, uso de licencias falsas o vencidas, o incumplimiento de las obligaciones de transparencia jurídica del arrendador.

Pero esta intervención no es un caso aislado. En los últimos meses, las grandes ciudades —especialmente Madrid, Barcelona, Palma o Valencia— han endurecido sus normativas urbanísticas para limitar la proliferación de viviendas turísticas, obligando a contar con licencia específica, establecer un uso compatible con el planeamiento y restringiendo su implantación a ciertas zonas.

El resultado: cada vez más propietarios se ven imposibilitados de alquilar sus pisos a turistas, pese a haber invertido en ellos con esa intención.

¿Qué alternativas tienen los propietarios afectados?



La sentencia del Tribunal Superior de Justicia marca un precedente importante. Y aunque se dirige a una plataforma concreta, sienta las bases para que otros ayuntamientos puedan adoptar medidas similares. Esto plantea un escenario incierto para miles de propietarios que hasta ahora operaban al margen de la normativa o en un limbo legal.

Muchos de ellos se preguntan ahora qué hacer con sus pisos. Vender no siempre es rentable. Convertirlos en vivienda habitual puede suponer una reducción importante de ingresos y una rigidez contractual poco atractiva. ¿Existe alguna opción intermedia?

El alquiler temporal a empresas: una solución legal y rentable

Una de las fórmulas que más interés está despertando en los últimos años es el alquiler temporal a empresas. Este modelo permite alquilar viviendas por semanas o meses a trabajadores desplazados por proyectos profesionales, sin que se considere alquiler turístico ni vivienda habitual.

Hemos consultado a Homyspace, plataforma especializada en este tipo de alquiler, que trabaja con empresas de todos los sectores y ofrece alojamiento en más de 1.500 localidades españolas.

Desde la compañía explican que el alquiler temporal, cuando está debidamente justificado, no está sometido a la normativa turística, sino que se acoge al régimen de arrendamiento por temporada contemplado en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

“La clave está en que el contrato tenga una causa concreta y documentada, como un desplazamiento por motivos laborales, estudios o tratamientos médicos. En nuestro caso, todos los contratos responden a estancias temporales de empleados desplazados, lo que garantiza su legalidad y seguridad jurídica para el propietario”, señalan desde Homyspace.

Ventajas del alquiler temporal frente al alquiler turístico

A diferencia del alquiler vacacional, el alquiler temporal a empresas no exige licencia turística, no está sujeto a las limitaciones del planeamiento urbanístico y no depende de la estacionalidad.

Además, ofrece contratos claros, menos rotación y una ocupación estable, lo que reduce el desgaste del inmueble y facilita la gestión para el propietario.

El perfil del inquilino también cambia: trabajadores desplazados. Empresas que necesitan alojar a su personal en otras ciudades o profesionales independientes que se trasladan por proyectos de duración limitada. Esto permite generar ingresos regulares con menos incidencias que en el alquiler vacacional, y con un modelo más predecible.

“El mercado turístico es volátil y cada vez más regulado. En cambio, el alquiler temporal ofrece una rentabilidad alta sin los riesgos de operar fuera de la legalidad”, concluyen desde Homyspace.

El alquiler temporal a empresas, una tendencia al alza

El auge de la movilidad laboral, la falta de vivienda asequible en muchas ciudades y la saturación del mercado turístico están impulsando nuevas formas de arrendamiento más sostenibles y reguladas.

En este contexto, el alquiler temporal a empresas se consolida como una alternativa cada vez más atractiva para los propietarios: legal, rentable y compatible con los nuevos marcos normativos.

Mientras se endurece el cerco sobre los pisos turísticos sin licencia, muchos propietarios comienzan a mirar hacia esta fórmula con otros ojos. Porque, más allá del turismo, sigue habiendo demanda real. Solo hace falta adaptar la estrategia… y contar con el socio adecuado.

Del bloqueo a la oportunidad: cómo reorientar tu piso turístico de forma legal y rentable

Elegir cómo reorientar una vivienda tras el bloqueo del alquiler turístico dependerá del perfil del propietario, la ubicación del inmueble y sus objetivos de rentabilidad.

Pero si lo que se busca es seguir generando ingresos sin exponerse a sanciones, operar dentro de la legalidad y simplificar la gestión, el alquiler temporal a empresas es hoy una de las opciones más completas.

En este escenario, contar con un socio especializado como Homyspace marca la diferencia: transforma un contexto de incertidumbre en una oportunidad clara. Desde apartamentos en grandes capitales hasta inmuebles en municipios intermedios, el alquiler temporal permite a los propietarios prescindir de licencias turísticas, reducir la rotación, y obtener una ocupación estable y legal.

Y lo más importante: con contratos claros, asesoramiento experto y una gestión acompañada de principio a fin.

