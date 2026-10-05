Este puente de octubre los viajeros españoles eligen Europa: KAYAK revela los diez destinos más económicos

Londres, Reino Unido - KAYAK

(Información remitida por la empresa firmante)

Según los datos de KAYAK, las búsquedas de vuelos y hoteles de los viajeros españoles para el puente del 12 de octubre crecen un 8 % y un 12 %, respectivamente, frente al año pasado. Las capitales europeas se encuentran entre las opciones internacionales más asequibles, con vuelos por menos de 220 € de media, mientras que Valencia, Palma y Barcelona ofrecen vuelos nacionales por menos de 135 €

Madrid, 5 de octubre de 2026.- Según los datos de búsqueda de KAYAK, un buscador de viajes líder, todo parece indicar que los viajeros españoles planean hacer sus maletas este próximo puente de octubre y que sus escapadas tendrán "acento europeo". Las búsquedas de vuelos y hoteles en destinos del viejo continente registran crecimientos frente al mismo periodo del pasado año (+8% en las búsquedas de vuelos y +12% en las de hoteles).



Para aquellos viajeros que aún no tienen claro cuál será su destino, KAYAK revela los diez destinos europeos más económicos para viajar en el puente de octubre, así como los cinco destinos españoles con los precios medios de vuelos más bajos, para quienes prefieran disfrutar de una escapada sin salir del país.



Los 10 destinos europeos más económicos para el puente de octubre

El ranking de los destinos europeos más asequibles para el fin de semana largo del 12 de octubre muestra que los viajeros españoles tienen una amplia variedad de opciones entre las que elegir, con las principales capitales y otras ciudades de ocho países europeos dentro del ranking. Londres encabeza la lista, con un precio de vuelo ida y vuelta en clase económica de 141 € de media, seguida de Milán (151 € de media) y Burdeos (157 € de media).



Este es el ranking de destinos europeos más económicos para viajar en el puente de octubre, y el precio medio de vuelos de ida y vuelta en clase económica.



1. Londres, Reino Unido, 141 €

2. Milán, Italia, 151 €

3. Burdeos, Francia, 157 €

4. Lisboa, Portugal, 163 €

5. Oporto, Portugal, 169 €

6. Ginebra, Suiza, 174 €

7. Cracovia, Polonia, 181 €

8. Bruselas, Bélgica, 196 €

9. Dublín, Irlanda, 200 €

10. Roma, Italia, 216 €



Diez-Rivas, directora comercial de KAYAK para Europa, señala: "Los datos de búsqueda muestran que Europa es una buena opción para estirar el presupuesto de este puente. Los precios medios de los vuelos se sitúan por debajo de los 200 € en 9 de los 10 destinos europeos más económicos. Más allá de los vuelos, Roma ofrece oportunidades adicionales de ahorro, con el precio medio por noche de hotel un 12% más bajo en comparación con el mismo periodo del año pasado".



Los destinos en España con los vuelos más económicos

Para quienes prefieran disfrutar del fin de semana largo en España, Valencia registra el precio medio de vuelo más bajo en KAYAK, con 89 € por un trayecto de ida y vuelta en clase económica. Le siguen Palma de Mallorca, Madrid y Bilbao, todos ellos con precios medios inferiores a 130 €. Barcelona completa el top 5, con vuelos a 133 € de media.



Este es el ranking de destinos en España más económicos para viajar en el puente de octubre, y el precio medio de vuelos de ida y vuelta en clase económica.



1. Valencia, 89 €



2. Palma de Mallorca, 104 €



3. Madrid, 115 €



4. Bilbao, 124 €



5. Barcelona, 133 €

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