Dirigentes de APS, ProSevillaPort, Junta y Puertos del Estado. - APS

(Información remitida por la empresa firmante)

Sevilla, 26 de noviembre de 2026. - La Autoridad Portuaria de Sevilla y ProSevillaPort reúnen a más de 250 asistentes durante el V Foro del Agro y el Fertilizante, enmarcado en las IX Jornadas de Logística Portuaria de Sevilla

El Puerto de Sevilla consolida su posición como el principal polo industrial y logístico de la provincia gracias a dos anuncios de gran envergadura como son la futura sede de Cox y la construcción de un centro de motores por parte de Ryanair, a lo que se suma la puesta en marcha de nuevas inversiones de diferentes compañías que ya desarrollan su actividad en este enclave.



Así lo puso de manifiesto el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS), Rafael Carmona, durante el V Foro del Agro y el Fertilizante, enmarcado dentro de las IX Jornadas de Logística Portuaria de Sevilla. Este encuentro, el más relevante del sector en España, lo organizan la APS y ProSevillaPort y en esta edición ha reunido a más de 250 asistentes y ha contado con el patrocinio de Aldeport, Delso, Euroports, Herogra Group, Northstar Brokerage, Sevitrade y Unicaja.



Carmona concretó que la previsión es elevar la propuesta de concesión de la parcela destinada a Ryanair al Consejo de Administración de diciembre, con el objetivo de que las obras del centro de motores puedan comenzar a principios de 2027.



En la misma sesión del Consejo está previsto abordar la aprobación de la nueva sede de Cox en el Distrito Urbano Portuario, unas instalaciones que permitirán concentrar a un millar de profesionales de alta cualificación vinculados a las actividades de ingeniería de la compañía, especializada en los sectores del agua y la energía.



En paralelo, se repasaron las inversiones de empresas ya ubicadas en el recinto portuario para ampliar su actividad, entre ellas, Sevitrade, Aldeport, Euroports Carbón Puerto, TMG y la Zona de Actividades Logísticas (ZAL).



El almacenamiento frigorífico fue otro de los sectores abordados durante el encuentro, con tres operadores destacados como son Portofrío Logistics, Logista y Frigodocks.



Gran peso en fertilizantes

Las IX Jornadas de Logística Portuaria de Sevilla han dedicado, por quinto año consecutivo, su programación al sector agroalimentario y a la industria de los fertilizantes, dos actividades fuertemente vinculadas a los tráficos comerciales del puerto.



En este sentido, se destacó la posición de Sevilla entre los principales puertos españoles en importación de fertilizantes, un sector condicionado por la incertidumbre geopolítica que afecta a las rutas comerciales, la evolución del precio del gas y las nuevas exigencias europeas, como el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono. Respecto al cereal, se ha registrado una evolución positiva de los tráficos portuarios y, hasta octubre, se han superado las 400.000 toneladas, un 6 % más que en el mismo periodo del año pasado.



En la apertura institucional participaron, junto a Rafael Carmona, el presidente de ProSevillaPort, Francisco Rodríguez-Piñero; el director de Explotación de Puertos del Estado, Pedro García; y la viceconsejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Consolación Vera.



El programa incluyó una intervención del analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, Abel Romero, centrada en la influencia de la geopolítica sobre el comercio internacional y la economía, con especial atención a las rutas marítimas y al papel de las principales potencias navales y portuarias.



Posteriormente, Pedro Villa, socio de Northstar Brokerage, examinó la situación de los mercados internacionales de materias primas y energía. La jornada continuó con mesas redondas en las que especialistas de los sectores de fertilizantes, cereales y logística portuaria analizaron la evolución de sus respectivas actividades y las condiciones que afectan a las cadenas de suministro.



Por último, los representantes de ProSevillaPort destacaron que esta asociación empresarial tiene una vocación clara: ser un motor de crecimiento para el Puerto de Sevilla y, sobre todo, para las compañías que desarrollan su actividad en él. "Nuestro compromiso —señalaron— es abrir nuevas oportunidades de negocio, fortalecer las relaciones comerciales, atraer inversiones y defender con una sola voz los intereses de una comunidad portuaria que tiene mucho que aportar al desarrollo económico de Sevilla y de Andalucía".



En este sentido, pusieron en valor que "contamos con un puerto singular, con un enorme potencial logístico e industrial, y con empresas competitivas, innovadoras y con capacidad para seguir creciendo".







Contacto

Nombre contacto: S. Mora

Descripción contacto: ProSevillaPort

Teléfono de contacto: 654736924





Imágenes

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Pie de foto: Dirigentes de APS, ProSevillaPort, Junta y Puertos del Estado.

Autor: APS