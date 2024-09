Puerto de Indias lanza Puerto Mango, un nuevo sabor que no dejará a nadie indiferente

(Información remitida por la empresa firmante)

La marca española sorprende con esta deliciosa apuesta: una ginebra con sabor a mango, que lleva al Paraíso, alargando la calidez del verano en cada sorbo. Sin duda, con este lanzamiento, Puerto de Indias vuelve a demostrar su firme objetivo por mantenerse a la vanguardia y se posiciona como líder de la categoría de ginebra saborizada, apostando por la innovación en su sector

Madrid, 5 de septiembre de 2024.- Puerto de Indias, la marca premium líder del segmento de ginebras saborizadas en España y pionera en crear la primera ginebra de fresas naturales del mundo, vuelve a sorprender apostando por un nuevo sabor que, sin duda, no dejará a nadie indiferente. Así pues, Puerto Mango se convierte en el último lanzamiento de la marca con el firme objetivo de seguir satisfaciendo las necesidades de sus clientes y apostar por la innovación en su sector.



Cabe destacar que, actualmente, Puerto de Indias cuenta con una gran variedad de ginebras saborizadas: Puerto Fresa, Puerto Exótica, Puerto Melón, Puerto Limón y ahora también Puerto Mango, sin dejar de lado otros de sus lanzamientos e hitos de 2024: Puerto 0,0, su versión de Puerto Fresa pero sin nada de alcohol.



Debido a sus propiedades nutritivas y su exótico sabor, el mango se ha convertido en una fruta muy demandada en los últimos años y en una tendencia absoluta en el sector Horeca que ha visto como año tras año, crece la demanda por la versatilidad del fruto y sus características. Así pues, tras escuchar las peticiones y demandas de sus clientes, Puerto de Indias sorprende con este lanzamiento que, sin duda, seguirá alargando la calidez del verano en cada sorbo. Capturando la esencia tropical y refrescante del mango, esta nueva apuesta se convierte en una ginebra muy especial y totalmente diferente a lo que se conoce hasta el momento. "En cada sorbo, conseguiremos trasladarnos a nuestro paraíso favorito como un atardecer frente al mar, que te toquen tu canción favorita en un festival o disfrutar de esa copa fresquita con amigos un día de barbacoa, pero, además, con la suerte de poder hacerlo en cualquier momento del año".



Para crear un producto a la altura de la innovación de la marca, Puerto de Indias ha elegido el mango Kent, apostando por una variedad que se cultiva en costa tropical de Andalucía, donde las condiciones climatólogas aportan a esta fruta una madurez y calidad excepcional.



Puerto Mango, que está ya a la venta en Amazon, Eroski, Carrefour, Alcampo y El Corte Inglés, tiene como objetivo convertirse en una de las favoritas de aquellos consumidores más atrevidos, que buscan disfrutar de una copa diferente, llena de calidad y originalidad.



En cuanto a su nota de cata, cabe destacar que desde la vista percibimos un tono anaranjado reminiscente del propio mango en su punto de madurez. Su aroma a mango y su sabor dulce que rememoran a esta misma fruta son indiscutibles, con una frescura notable que transporta a cada mordisco de la fruta recién cortada. Por último, resaltar un toque final sorprendentemente fresco y limpio que no dejará a nadie indiferente.



En cuanto a su perfect serve, señalar que Puerto Mango se puede combinar tanto con tónica como con un refresco de lima-limón, lo que permite disfrutar de una bebida versátil, apta para todos los gustos.



Sin duda, esta nueva incorporación a la amplia gama de ginebras saborizadas de Puerto de Indias marca un nuevo hito para la marca, que sigue demostrándonos su afán por seguir marcando tendencia y mantenerse como líder de la innovación en su sector.



"Después del éxito rotundo de Puerto Melón, continuamos escuchando atentamente a nuestros consumidores, lo que nos ha permitido desarrollar esta nueva y exclusiva opción. Los resultados de nuestro test con Puerto Mango fueron contundentes: un líquido altamente valorado, con una notable intención de compra. Este feedback tan positivo refuerza nuestra confianza en el potencial del producto y su capacidad para consolidar nuestro portafolio. Con Puerto Mango, seguimos cumpliendo con nuestro compromiso de lanzar productos innovadores que respondan a las preferencias del mercado y sigan enamorando cada vez a más consumidores, incluso a aquellos a quienes no les gusta la ginebra.", afirma Laura Noguera, Global Consumer Director de Puerto de Indias.





Emisor: Puerto de Indias





Contacto

Nombre contacto: nBoca Comunicación

Descripción contacto: nBoca Comunicación con Imagen

Teléfono de contacto: 659 465 597