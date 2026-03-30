Puerto Rico está de moda: los planes y las mejores semanas para viajar este mes de abril según KAYAK

Puerto Rico - KAYAK

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid. 30 de marzo de 2026.-

Con temperaturas cálidas, días soleados y actividades en su máximo esplendor para conocer la esencia de la isla, abril es uno de los mejores meses para visitar este destino caribeño. Los precios medios de los vuelos desde España a Puerto Rico en abril son un 5 % más económicos que el pasado año y los precios de alquiler de coches un 35 % más baratos

Los datos no mienten: Puerto Rico está de moda. Según KAYAK, un buscador de viajes líder, las búsquedas de vuelos de los españoles para viajar a la isla caribeña entre marzo y diciembre de 2026 crecieron un 17% en comparación con el mismo periodo del año anterior.



Natalia Diez-Rivas, Directora Comercial de KAYAK para Europa, señala: "Puerto Rico está despertando un interés creciente entre los viajeros españoles y, además, lo hace en un momento especialmente atractivo para planificar una escapada. Abril puede ser una muy buena opción para descubrir la isla. A medio camino entre el fin de la temporada alta y el inicio de la temporada media, este mes es sinónimo de clima soleado, temperaturas cálidas y precios de vuelos un 5 % más económicos que el pasado año".



Para aquellos que estén pensando en realizar una escapada al país caribeño este mes de abril, KAYAK revela cuáles son las mejores semanas para viajar, los precios medios que los viajeros pueden esperar y los planes que no pueden perderse para conocer el Puerto Rico más auténtico.



Las semanas más económicas para una escapada de siete días

Para una escapada de siete días en abril, la ventana recomendada por la herramienta El mejor momento para viajar de KAYAK es entre el jueves 16 y el miércoles 22 de abril. En esas fechas, el precio medio de los vuelos de ida y vuelta en clase económica a San Juan es de 597€, frente a una media mensual de 662 €. En cuanto a los precios por noche de hotel en la capital, San Juan, se sitúan en los 226 € de media entre semana y 251 € de media el fin de semana.



Para quienes quieran recorrer la isla con más libertad, en abril, el precio medio del coche de alquiler baja hasta los 36 € al día de media, un 35 % menos que hace un año.



Cinco planes para una experiencia más auténtica

Abril es un mes en el que la vida local bulle y las oportunidades para descubrir la esencia de Puerto Rico son infinitas. Desde la magia natural de sus noches, al sabor profundo de sus montañas y el ritmo contagioso de su gente, KAYAK propone cinco planes que los viajeros no pueden perderse este mes de abril.



1. Kayak nocturno en la bahía bioluminiscente de la parguera

Sumergirse en una de las maravillas naturales más asombrosas del planeta. En La Parguera, el kayak nocturno se transforma en una experiencia mágica cuando las aguas se iluminan con cada golpe de remo, gracias a millones de microorganismos bioluminiscentes. Abril ofrece condiciones óptimas con cielos claros y aguas tranquilas, intensificando el brillo de este fenómeno único que dejará sin aliento a cualquier viajero.



2. Inmersión en la auténtica ruta del café en las montañas centrales (Utuado, Adjuntas, Maricao)

Adentrarse en el corazón verde de Puerto Rico para vivir la Ruta del Café, una experiencia cultural y gastronómica profunda. En abril, las fincas cafetaleras de Utuado, Adjuntas y Maricao están en plena producción, ofreciendo un acceso privilegiado al proceso completo, desde la siembra hasta la taza. Conoce a los dedicados agricultores, pasea por exuberantes plantaciones, aprende sobre la historia del café puertorriqueño y degusta una de las bebidas más finas del mundo directamente en su origen, rodeado de impresionantes paisajes montañosos.



3. Experimentar el pulso de la vida local puertorriqueña con un auténtico "chinchorreo"

Ya sea en la famosa Ruta del Lechón en Guavate, donde el cerdo asado es el rey, o a lo largo de la costa en Piñones, deleitándose con frituras frescas y vistas al mar, esta tradición es pura fiesta. Abril permite disfrutar de estos vibrantes establecimientos rurales, conocidos como "chinchorros", con la energía local intacta pero sin las aglomeraciones del pico de temporada alta. Sumergirse en la música en vivo, la comida exquisita y la contagiosa alegría que define al pueblo puertorriqueño.



4. Asomarse a una de las ventanas más espectaculares del Caribe

Cueva Ventana, una majestuosa caverna tallada en la ladera de una montaña en Arecibo, ofrece un sendero que conduce a una "ventana" natural con vistas panorámicas espectaculares al Valle de Río Grande. En abril, la menor humedad facilita la caminata y garantiza cielos despejados para capturar la esencia dramática y la belleza indómita de la isla. Es un lugar perfecto para fotógrafos y amantes de la naturaleza que buscan una perspectiva única.



5. Talleres de Bomba y Plena en Loíza o Santurce

Conectar con las raíces musicales y culturales de Puerto Rico a través de la Bomba y la Plena, ritmos afrocaribeños que son el alma de la isla. En abril, comunidades como Loíza, cuna de la bomba, y Santurce, un vibrante centro cultural, ofrecen talleres y presentaciones. Participar activamente, aprender los pasos de baile, los toques de tambor y las canciones que cuentan la historia del pueblo puertorriqueño. Es una forma energizante y profundamente auténtica de vivir la cultura local y sentir el verdadero espíritu de la isla.



Para aquellos viajeros que no puedan viajar en abril, la herramienta El mejor momento para viajar de KAYAK señala cuáles son las mejores semanas para reservar y viajar en cualquier mes del año en base a los precios medios de vuelo, además de otros datos clave como los precios medios por noche de hotel, clima o nivel de afluencia.







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