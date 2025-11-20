PUMA amplía y renueva su espacio en The Outlet Stores Alicante

(Información remitida por la empresa firmante)

La icónica firma deportiva PUMA celebra la gran reapertura de su tienda en The Outlet Stores Alicante, centro gestionado por Savills, tras un ambicioso proyecto de ampliación y renovación que ha transformado por completo el espacio y ahora alcanza los 468 m

Madrid, 20 de noviembre.- La única tienda outlet de la marca en la provincia de Alicante ha crecido para ofrecer más moda deportiva, más descuentos exclusivos y una experiencia de compra completamente rediseñada para sorprender al visitante.



Con un diseño moderno, funcional y sostenible, la nueva tienda refuerza la apuesta de PUMA por la innovación, la sostenibilidad y la comodidad del cliente, con una cuidada selección de ropa, calzado y accesorios para hombre, mujer y niño.



La ampliación de PUMA se enmarca dentro de la estrategia de crecimiento de The Outlet Stores Alicante, que continúa consolidándose como referente en moda outlet y deporte

en la provincia, reuniendo las mejores marcas nacionales e internacionales en un entorno de compras único y con precios inigualables.



Sobre The Outlet Stores Alicante

The Outlet Stores Alicante, gestionado por Savills y propiedad de un fondo gestionado por UBS Europe SE, es el único activo de este tipo en la provincia de Alicante. Con una SBA de más de

35.000 m, en él se encuentran tiendas outlet de moda y deportivas de primer nivel, tales como Nike, Asics, Adidas, Puma, Guess, Tempe Inditex, Bimba y Lola, Levi’s o El Corte Inglés Outlet, así

como operadores de restauración y ocio, cines, gimnasio y bolera, junto a un supermercado Carrefour.



Sobre Savills

Desde hace más de 170 años, Savills ayuda a las personas a prosperar a través de lugares y espacios, bien sea a través de una empresa internacional en expansión, un inversor que desea

optimizar su cartera de forma sostenible o una familia que busca un nuevo hogar.



Cotizada en la Bolsa de Londres, cuentan con más de 42.000 profesionales en más de 70 países que colaboran, ofreciendo una cobertura y experiencia única en el mundo inmobiliario, en el sector terciario y en residencial prime.







Emisor: The Outlet Stores Alicante

Contacto

Nombre contacto: Coodex

Descripción contacto: Marketing

Teléfono de contacto: 966593206

