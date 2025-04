(Información remitida por la empresa firmante)

- Una nueva encuesta indica un punto de inflexión global en las actitudes empresariales hacia la transición a las energías renovables

LONDRES, 22 de abril de 2025 /PRNewswire/ -- Una encuesta mundial histórica realizada a ejecutivos de empresas de 15 países muestra un apoyo abrumador a una transición rápida de los combustibles fósiles a la electricidad renovable.

Los datos indican un punto de inflexión global con el 97 % de los líderes de empresas medianas y grandes respaldando un abandono del carbón y otros combustibles fósiles, y casi el 78 % apoyando el cambio a un sistema eléctrico basado en energías renovables para 2035 o antes.

Mientras los líderes mundiales ultiman su próxima ronda de planes climáticos nacionales (NDC), el mensaje de las empresas es inequívoco: la energía renovable es el mejor camino hacia el crecimiento económico, la seguridad energética y la competitividad a largo plazo.

La encuesta, realizada por Savanta en economías clave y mercados emergentes y encargada por E3G, Beyond Fossil Fuels y We Mean Business Coalition, subraya una transición cada vez más acelerada de las empresas hacia las energías renovables, dejando atrás los combustibles fósiles. El informe "Powering up: Business perspectives on shifting to renewable electrical" también sirve de advertencia: la mayoría de las empresas sugieren que se reubicarán si los gobiernos no actúan.

Se encuestó a líderes empresariales en Australia, Brasil, Canadá, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Polonia, Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos.

Hallazgos clave:

Competitividad en juego : la mitad de los líderes empresariales afirma que reubicará sus operaciones (52 %) y cadenas de suministro (49 %) a mercados con mejor acceso a sistemas energéticos basados en energías renovables en un plazo de cinco años.

: la mitad de los líderes empresariales afirma que reubicará sus operaciones (52 %) y cadenas de suministro (49 %) a mercados con mejor acceso a sistemas energéticos basados en energías renovables en un plazo de cinco años. La seguridad energética es primordial : tres cuartas partes (75 %) de los ejecutivos asocian las energías renovables con una mayor seguridad energética. El 78 % de los líderes empresariales alemanes cree que una transición acelerada a las energías renovables reducirá la exposición de Alemania a las importaciones volátiles de energía.

: tres cuartas partes (75 %) de los ejecutivos asocian las energías renovables con una mayor seguridad energética. El 78 % de los líderes empresariales alemanes cree que una transición acelerada a las energías renovables reducirá la exposición de Alemania a las importaciones volátiles de energía. Crecimiento económico y empleo : el 77 % vincula las energías renovables con el crecimiento económico, mientras que el 75 % las considera clave para la creación de empleo.

: el 77 % vincula las energías renovables con el crecimiento económico, mientras que el 75 % las considera clave para la creación de empleo. Transición rápida desde el carbón : casi nueve de cada diez (87 %) de los ejecutivos empresariales que desean que su gobierno priorice la inversión en energías renovables desean que dejen de utilizar electricidad generada a partir de carbón en la próxima década. Más de dos quintos (43 %) de las empresas medianas y grandes planean dejar de usar carbón en sus operaciones para 2030, y más de una cuarta parte (27 %) tiene la intención de seguir el mismo camino para 2035.

: casi nueve de cada diez (87 %) de los ejecutivos empresariales que desean que su gobierno priorice la inversión en energías renovables desean que dejen de utilizar electricidad generada a partir de carbón en la próxima década. Más de dos quintos (43 %) de las empresas medianas y grandes planean dejar de usar carbón en sus operaciones para 2030, y más de una cuarta parte (27 %) tiene la intención de seguir el mismo camino para 2035. No hay espacio para gas nuevo: dos tercios (67 %) de los ejecutivos desean que el carbón se elimine gradualmente y se reemplace con energías renovables, redes de suministro y almacenamiento, sin comprometer la nueva infraestructura de gas.

Nota a los redactores

El informe de la encuesta, las traducciones y el comunicado de prensa completo con citas comerciales se pueden encontrar aquí.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/punto-de-inflexion-global-en-las-actitudes-empresariales-hacia-la-transicion-a-las-energias-renovables-302425846.html