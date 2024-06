PUNTO SINGULAR: Organización de eventos experienciales en España

(Información remitida por la empresa firmante)

La organización de eventos experienciales es el futuro de la publicidad, ya que permite llegar al público objetivo de forma mucho más eficaz que en la publicidad tradicional

España, 12 de abril de 2024.- A la hora de organizar eventos de este tipo es esencial planificar, desde la misma agencia, todos los detalles, una y otra vez, con diversas reuniones en las que esté involucrado todo el equipo de proyecto, con el objetivo de conseguir que el resultado se ajuste totalmente a las necesidades del cliente, no puede haber el más mínimo error.



En palabras de Santiago Gallarda, gerente y responsable de la agencia de Marketing Experiencial PUNTO SINGULAR, "El campo del marketing experiencial es relativamente nuevo en España, pero tiene una previsión de crecimiento y potencial espectacular".



Aunque enfocados principalmente en la organización de eventos singulares para centros comerciales y de ocio de España, disponen de una división llamada The Small people company (www.spcompany.es), desde la que también realizan el diseño de ludotecas inteligentes para clientes de toda España.



Sus clientes solicitan experiencias únicas, divertidas y originales y evolucionan con las últimas tendencias para conseguir resultados de gran impacto. El objetivo marcado con cada activación es que resulte lo más inmersiva posible ( 360 ), y para conseguirlo nada mejor que disfrutar de la experiencia con los 5 sentidos. Se incluyen elementos sensoriales, especialmente olfativos, en sus proyectos para que la experiencia resulte más intensa. A modo de ejemplo, actualmente realizan la promoción de películas como Garfield, Padre no hay más que uno, 4 o Venom, the last dance, entre otras, en donde se han aplicado algunas de estas variables y como resultado se están obteniendo unas importantes afluencias así como unos comentarios de la experiencia muy positivos



Las tareas previas a la organización del evento incluyen un análisis exhaustivo de la ubicación donde se va a celebrar la activación, permitiendo seleccionar la propuesta más idónea, que mejor encaje con las necesidades del cliente, y tenga en cuenta factores como la iluminación, la temperatura, accesibilidad, visibilidad, etc. La selección, formación y supervisión del equipo humano que va a coordinar toda la acción es uno de los factores más importantes a tener en cuenta para que la experiencia resulte positiva para el usuario.



Detrás de cada evento hay un equipo de proveedores, tales como responsables de producción, técnicos de sonido, de luces, instaladores, etc. que, sin duda alguna, contribuyen al éxito del evento.







Contacto

Nombre contacto: Santiago Gallardo

Descripción contacto: Gerente

Teléfono de contacto: 936313173