Purepeak: la marca coreana antienvejecimiento elegida por las farmacias europeas

Ya disponible en farmacias de París y en la plataforma de farmacias online más grande de Europa

– Generando confianza global a través de la Belleza Limpia y el Cuidado de la Piel Sostenible

SEÚL, Corea del Sur, PARÍS y MILÁN, 29 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Purepeak, la marca global de belleza para viajes y ocio, ha llegado oficialmente a farmacias de París (Francia) y a Redcare Pharmacy, la plataforma de farmacia online más grande de Europa. Dado que las farmacias de toda Europa se consideran puntos de acceso de confianza donde los consumidores seleccionan cosméticos basándose en su eficacia y credibilidad, este hito subraya el reconocimiento de Purepeak como marca de K-Beauty con una probada experiencia antienvejecimiento.

La exclusiva "Línea de Belleza Sólida" de Purepeak presenta ingredientes concentrados de origen vegetal en una fórmula en barra sólida que ofrece hidratación, nutrición y beneficios antienvejecimiento en un solo producto. Enriquecida con extractos botánicos para una nutrición profunda de la piel e ingredientes que bloquean los rayos UV para proteger contra el fotoenvejecimiento, la línea va más allá de la protección solar básica, posicionándose como parte de una rutina antienvejecimiento integral. Este enfoque innovador se alinea con la creciente tendencia "skinimalismo", que tiene un gran éxito entre los consumidores europeos que buscan un cuidado de la piel simple pero efectivo.

En sintonía con el movimiento global de Belleza Limpia, Purepeak elimina ingredientes químicos innecesarios como el octinoxato, la oxibenzona y el PEG, presentando una solución sostenible para el cuidado de la piel que prioriza tanto la salud de la piel como la responsabilidad ambiental. La marca incorpora plásticos ecológicos en envases seleccionados, aplica tecnología de cero residuos para minimizar su huella ecológica y desarrolla protectores solares seguros para los arrecifes, protegiendo así los ecosistemas marinos. Además, la línea cuenta con la certificación V-Label Vegan en Italia, lo que garantiza que cumple con los estándares de belleza limpia de confianza de los consumidores europeos.

Un portavoz de Purepeak comentó:

"Nuestra entrada en las farmacias parisinas refleja la eficacia y fiabilidad comprobadas de las fórmulas de Purepeak. Con la incorporación de la plataforma de farmacia online líder en Europa, ampliamos nuestro alcance global y marcamos nuevos estándares en el cuidado de la piel vegano antiedad. Seguiremos ofreciendo soluciones de belleza limpia, sostenibles y fiables, prácticas y accesibles en cualquier momento y lugar".

Basándose en este logro, Purepeak pretende expandir su categoría "Trip-Leisure Beauty" en todo el mundo y fortalecer su posición como marca líder de K-Beauty premium en el escenario global.

Se puede acceder a los productos Purepeak a través de la tienda online global oficial ( global.purepeak.co.kr ), así como de la farmacia online de Redcare ( www.redcare.it/ ), lo que garantiza una disponibilidad fiable en toda Europa.

