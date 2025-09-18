Purepeak transforma "CosmeticKeychain" en un estilo de vida global de cuidado de la piel para la Generación Z

(Información remitida por la empresa firmante)

-Purepeak transforma el furor de "CosmeticKeychain" de TikTok en un estilo de vida global de cuidado de la piel para la Generación Z

La innovación portátil, vegana y sostenible impulsa la próxima ola de crecimiento de la K-Beauty

SEUL, Corea del Sur, MILÁN y PARÍS, 18 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Lo que comenzó como una tendencia viral en TikTok e Instagram —millones de visualizaciones bajo el hashtag #CosmeticKeychain— se ha convertido en uno de los cambios más dinámicos en la cultura de la belleza global. Bolsos y carteras adornados con artículos de belleza en miniatura se han convertido en un elemento clave del estilo diario de la Generación Z. Ahora, la marca de K-beauty Purepeak es pionera en el siguiente capítulo: llevar el fenómeno "CosmeticKeychain" al cuidado de la piel.

Al combinar la portabilidad con la innovación vegana y ecológica, Purepeak está redefiniendo la forma en que los jóvenes consumidores expresan su individualidad, viajan y cuidan su piel. Sus productos están diseñados no solo para aplicarse, sino también para llevarse, mostrarse y compartirse, convirtiendo el cuidado de la piel en un accesorio de estilo de vida.

El cuidado de la piel portátil se une a la cultura de la Generación Z

Desde 2022, Purepeak ha invertido en I+D para convertir la tendencia de los accesorios en un cuidado de la piel eficaz. Lanzada en Corea en 2024 y expandida a Europa y Japón en 2025, la "Línea de Belleza Sólida" de la marca se ha convertido en su sello distintivo. La línea incluye:

Barras de protección solar veganas Turva Sun y Posh Tone-up (FPS 50/PA++++)

y (FPS 50/PA++++) Bálsamo multiusos antiedad Folin Hegen

Bálsamo limpiador fundente Lino Clean

Cada producto viene en un formato sólido compacto que ofrece hidratación, antiedad y corrección del tono, adaptándose a la perfección al estilo de vida activo de la Generación Z. Posh Tone-up, por ejemplo, reduce la dependencia de bases de maquillaje pesadas y apoya la creciente rutina de skinimalism.

Más allá de la portabilidad: Sostenibilidad e innovación en diseño

Purepeak integra envases herméticos patentados, diseños rellenables, plásticos reciclados y fórmulas seguras para los arrecifes. El enfoque de la marca garantiza que la portabilidad no comprometa el rendimiento ni la sostenibilidad. De forma similar a cómo las casas de lujo introdujeron los perfumes recargables con llavero para "llevar fragancia", Purepeak extiende esta idea premium al cuidado de la piel, fusionando funcionalidad, moda y responsabilidad ambiental.

La belleza de viaje y ocio como motor de crecimiento

Los expertos del sector describen a Purepeak como pionera en belleza para viajes y ocio, satisfaciendo las necesidades de las generaciones MZ que valoran la movilidad, los viajes y la expresión de su estilo de vida. Al llevar el cuidado de la piel más allá del tocador, Purepeak está creando una categoría que refleja cómo los consumidores actuales viven y comparten la belleza.

"La Generación Z no solo busca productos, sino experiencias y autoexpresión", declaró un portavoz de Purepeak. "Al transformar el llavero cosmético viral en productos de cuidado de la piel portátiles, Purepeak lidera la próxima ola de crecimiento global de la K-beauty".

