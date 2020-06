COMUNICADO: Puritan gana a Copan la demanda sueca

GUILFORD, Maine, 16 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- El 5 de junio de 2020, Puritan consiguió ganar otra disputa mundial de patente contra Copan por los hisopos flocados. Esta vez, la victoria ha sido en Suecia, donde el Swedish Patent and Market Court emitió de forma unánime su veredicto, dictando que los hisopos PurFlock Ultra de Puritan comercializados mediante el distribuidor Svenska LABFAB no infringen ninguna de las demanda de la Patente Europea (EP 1 608 268 B2) de Copan. Copan debe ahora reembolsar todos los gastos legales que acarrea el proceso.

Copan anunció la demanda de Suecia a bombo y platillo durante la celebración de un show comercial en Ámsterdam en 2019, distribuyendo incluso notas de prensa entre los asistentes. Copan demandaba "que Svenska LABFAB había comprometido una infracción fraudulenta de la patente que cubría la tecnología de hisopo flocado de COPAN". Al tiempo que se aproximaba la fecha del juicio, era cada vez más evidente que Copan no estaba interesada realmente en celebrar este proceso en Suecia. Pese a decir que "COPAN no puede tolerar infracciones de su propiedad intelectual", Copan siguió solicitando retrasos y ampliaciones. Svenska LABFAB y Puritan se opusieron a los retrasos, solicitando al tribunal un veredicto final de los méritos. El tribunal de Suecia dictaminó que los hisopos PurFlock Ultra de Puritan no infringían la Patente Europea de Copan por múltiples razones. Este veredicto confirma la afirmación de 2014 de Puritan [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2831491-1&h=3545754227&u...] que indica que los hisopos PurFlock Ultra y HydraFlock no violan la Patente Europea de Copan.

Hay que destacar que el tribunal de Suecia no consideró la emisión de invalidez, dando a Svenska LABFAB y a Puritan una victoria completa basada solo en la no infracción. Otros tribunales de Alemania dictaminaron anteriormente que los tres modelos de uso de Copan se basaban en la misma Copan Patente Europea y eran inválidos, concediendo las tasas a Puritan.

Con un registro de 0-4 (tres pérdidas en Alemania y ahora una en Suecia), Copan cuenta con unos días para presentar alegaciones frente a la decisión de Suecia. Mientras, el litigio en marcha en Estados Unidos en Maine está actualmente en pausa tras el intercambio de informes de los expertos (Copan está utilizando los mismos expertos en Estados Unidos que utilizó en la demanda fallida de Suecia).

