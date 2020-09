PwC se compromete con el cero neto para el año 2030 a nivel global (2)

Al tiempo que aumentan las expectativas de los accionistas, las organizaciones necesitan cada vez más informar acerca de los impactos medioambientales y sociales y demostrar su progreso. Como resultado, existe una necesidad cada vez superior de estándares consistentes comparables ESG para con los inversores y el resto de accionistas para ver de forma clara cómo los negocios crean un valor a largo plazo para la organización y la sociedad. PwC apoya los esfuerzos mundiales para dearrollar marcos laborales de información ESG transparentes y robustos, incluyendo el trabajo destacado con el World Economic Forum International Business Council, la Financial Stability Board's Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), el International Integrated Reporting Council (IIRC), la Global Reporting Initiative (GRI), y el Sustainability Accounting Standards Board (SASB), entre otros.

PwC contribuirá además con un conocimiento más amplio sobre cómo lograr un cero neto. PwC lanzará en breve una guía práctica, titulada "Building Blocks for Net Zero Business Transformation", destinada a los ejecutivos de los negocios para ayudar a las compañías de todos los sectores y tamaños a avanzar las solicitudes de cero neto hacia una transformación de los negocios a escala completa. La investigación se ha producido en asociación con Microsoft, que asesora a PwC sobre la transformación de cero neto [https://www.pwc.co.uk/services/sustainability-climate-change...], como contribución de la iniciativa recientemente lanzada y liderada por el consejero delegado Transform to Zero [https://transformtonetzero.org/].

Más detalles sobre los planes de la red para conseguir la ambición de cero neto 2030, apoyo a los clientes y proveedores y avance del debate del clima mundial se compartirán en los próximos meses.

Bob Moritz añadió:

"Una lección importante de la COVID-19 es que las personas pueden encontrar formas para hacer lo imposible cuando han de hacerlo, y estamos tomando parte de ese espíritu en nuestros esfuerzos para hacer frente a la crisis del cambio climático. Los cambios que necesitamos hacer no serán sencillos, pero no son nada en comparación con el daño que el escape del cambio climático podría infligir en la sociedad. Nos emociona el hecho de trabajar de forma conjunta, con los clientes, con socios y con todos nuestros accionistas, para conseguir nuestros objetivos y poner de nuestra parte en el apoyo de los esfuerzos mundiales para ayudar en los impactos sobre el cambio climático hacia un mundo más sostenible y justo".

