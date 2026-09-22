Pylontech inicia la producción en masa de celdas LFP de 588 Ah y 601 Ah para ESS

(Información remitida por la empresa firmante)

HEFEI, China, 22 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Pylontech (688063:SH) inicia la producción en masa de sus celdas prismáticas LFP de 588 Ah y 601 Ah para ESS en su base de fabricación de Hefei el 21 de septiembre, lo que marca un nuevo paso en la expansión de la compañía hacia el almacenamiento de energía a escala de servicios públicos.

Desarrolladas internamente, las celdas de 588 Ah y 601 Ah están diseñadas para aplicaciones de almacenamiento de energía a gran escala, ofreciendo un alto nivel de seguridad, una larga vida útil y una elevada eficiencia energética. Ya se han producido más de 100 MWh de estas nuevas celdas, lo que demuestra la capacidad de la compañía para fabricar los nuevos productos a gran escala. Asimismo, estas celdas se están integrando en los sistemas de almacenamiento de energía de próxima generación PyOcean (de 6,25 MWh y 8 MWh) de Pylontech, los cuales están listos para entrar en fase de entrega de proyectos.

Esta iniciativa se produce en un momento en que Pylontech continúa ampliando su presencia en el mercado del almacenamiento de energía a escala de red. La compañía ha suministrado sistemas para un número creciente de proyectos de gran envergadura tanto en China como en el extranjero, entre ellos unproyecto de almacenamiento de energía de 120 MW/240 MWh en Yangzhou (Jiangsu), un sistema de almacenamiento en baterías (BESS) independiente de 200 MW/400 MWh en Ningxia, así como diversos proyectos en Europa. Estos proyectos han reforzado la experiencia de Pylontech en la entrega y el despliegue de sistemas de almacenamiento de energía a gran escala.

Las nuevas celdas ofrecen mejoras en indicadores clave de rendimiento, como la capacidad, la densidad energética, la vida útil y la eficiencia energética. La celda de 601 Ah alcanza una densidad energética de 425,8 Wh/L, una vida útil superior a los 12.000 ciclos y una eficiencia energética del 96,5 %. Su mayor capacidad también reduce el número de celdas e interconexiones necesarias en los sistemas de almacenamiento, lo que permite diseños más compactos, una integración más eficiente y una mejor rentabilidad a lo largo del ciclo de vida.

La producción de estas nuevas celdas se respalda en las capacidades de fabricación inteligente de Pylontech en su planta de Hefei. Los procesos de producción principales están 100% automatizados y cuentan con el apoyo de más de 120 robots industriales y 180 equipos de fabricación inteligente. El sistema de ejecución de fabricación (MES) de la empresa recopila datos de producción y calidad durante todo el proceso, lo que garantiza una trazabilidad integral (de principio a fin) de cada celda y facilita un control de calidad constante.

Con las celdas de 588 Ah y 601 Ah ya en fase de producción en serie, Pylontech seguirá avanzando en su tecnología de celdas, así como en sus capacidades de fabricación e integración de sistemas, para satisfacer la creciente demanda mundial de almacenamiento de energía a escala de red.

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