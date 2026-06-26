(Información remitida por la empresa firmante)

-Pylontech presenta PyOcean, un sistema de almacenamiento de energía de 6,4 MWh alimentado por celdas de 601 Ah de desarrollo propio

MUNICH, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Pylontech (688063.SH), proveedor líder mundial de sistemas de almacenamiento de energía, presentó su nueva solución de almacenamiento de energía a gran escala, PyOcean, en Intersolar Europe. La plataforma ofrece dos configuraciones: un sistema de 6,4 MWh alimentado por celdas LFP de 601 Ah desarrolladas por Pylontech y un sistema de 6,26 MWh equipado con celdas de 588 Ah. Este lanzamiento demuestra las capacidades integradas de Pylontech, que abarcan el desarrollo de celdas de batería y la integración de sistemas, y representa un paso importante en la expansión de la compañía en el mercado del almacenamiento de energía a gran escala.

PyOcean está diseñado para maximizar la eficiencia operativa y el valor de los activos a largo plazo en una amplia gama de escenarios de aplicaciones. El sistema de 6,4 MWh (0,25P) está optimizado para la coubicación de energías renovables, el cambio de energía, proyectos de valor de capacidad y la entrega pico nocturna, mientras que el sistema de 6,26 MWh (0,5P) está diseñado para BESS independiente, flexibilidad del lado de la red, reducción de picos y otras aplicaciones de ciclos de alta frecuencia.

Alimentados por celdas de batería de gran formato desarrolladas por Pylontech, los nuevos sistemas ofrecen una mayor densidad de energía y una mayor eficiencia del proyecto. El sistema de 6,4 MWh integra celdas de 601 Ah con una densidad de energía de hasta 426 Wh/L, lo que permite una mayor capacidad de energía dentro de un contenedor estándar de 20 pies y, al mismo tiempo, reduce el uso del suelo, los requisitos de infraestructura y los costes generales del proyecto. PyOcean también presenta un diseño preensamblado de fábrica para una implementación más rápida, protección de seguridad multicapa integral desde el nivel de celda hasta el sistema y operación inteligente respaldada por el sistema de gestión de energía local, lo que ayuda a los clientes a maximizar el rendimiento de los activos durante todo el ciclo de vida del proyecto.

Si bien Pylontech es ampliamente reconocida como líder mundial en almacenamiento de energía residencial, la compañía ha expandido rápidamente su presencia en aplicaciones comerciales y a gran escala. Durante el último año, Pylontech ha entregado con éxito varios proyectos de gran envergadura, incluyendo un proyecto de almacenamiento de energía a gran escala de 400 MWh en Ningxia y otro de 80 MWh en Jiangsu, China. Su capacidad para gestionar proyectos a gran escala también se refleja en su inclusión en la lista de fabricantes de almacenamiento de energía de primer nivel de BloombergNEF.

Con 17 años de experiencia en el sector, Pylontech continúa fortaleciendo sus capacidades mediante la expansión de su red global de servicios. Hasta la fecha, Pylontech ha establecido 9 filiales en el extranjero y 25 centros de servicio locales en todo el mundo, que proporcionan soporte técnico y servicios integrales para el ciclo de vida de los proyectos en los principales mercados de almacenamiento de energía.

"Estamos comprometidos con ofrecer soluciones de almacenamiento de energía confiables y eficientes para diversas aplicaciones, trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios para construir un futuro energético más resiliente y sostenible", declaró un portavoz de Pylontech.

Sitio web: https://en.pylontech.com.cn/?lan=en

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3000403/image1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/3000404/image2.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/pylontech-presenta-pyocean-un-sistema-de-almacenamiento-de-energia-de-6-4-mwh-302811414.html