PyroScan gana la Gran Final Regional de la segunda edición de II El Talentón 2026 - El Talentón

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 29 de septiembre de 2026.- El proyecto PyroScan, procedente de Tenerife e impulsado por Sebastián Fernández García, Santiago Concepción Estévez, Ylenia María Ortega Rodríguez y Adriano Cáceres, se ha proclamado ganador de la Gran Final Regional de la segunda edición de El Talentón, celebrada el pasado 12 de septiembre en el Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma.

La iniciativa propone una plataforma tecnológica destinada a mejorar la prevención y la respuesta temprana ante incendios forestales. Su solución conecta las alertas de la ciudadanía con administraciones públicas y empresas, facilitando la comunicación y reduciendo los tiempos de reacción ante posibles emergencias.

Además de conseguir la máxima valoración final, PyroScan fue también el ganador del voto popular, con 2.403 votos válidos, equivalentes al 59,6 % de los apoyos emitidos y a la máxima puntuación posible en este apartado: 30 puntos sobre 30.

Como ganador de El Talentón 2026, el equipo participará en diferentes espacios empresariales y de innovación en Canarias y viajará a China del 4 al 14 de noviembre, en una experiencia orientada a impulsar la evolución, visibilidad e internacionalización del proyecto.

Nueve proyectos procedentes de las ocho islas

La final reunió a nueve proyectos procedentes de las ocho islas, seleccionados durante las diferentes convocatorias insulares de esta segunda edición.

La puntuación final combinó la valoración del jurado, con un peso del 70 %, y el voto popular, que representó el 30 %. El jurado evaluó aspectos como la identificación del problema, la capacidad de la solución, el modelo de negocio, el mercado, la estrategia de salida, la capacidad de ejecución y el impacto social y ambiental.

PyroScan representa muy bien el propósito de El Talentón: identificar un problema real de Canarias y convertir una idea en una solución innovadora, viable y con capacidad para generar impacto, destaca Estefanía Castro, cofundadora y Co-CEO de El Talentón.

El proceso de votación popular registró más de 4.000 votos válidos. Tras PyroScan se situaron Latidos, con 668 votos; Islas Infinitas, con 243; Mi Campo, con 233; AlisioMed, con 175; Alisios, con 135; La Graciosa Viva, con 82; Ruta Sonora, con 68, y Octava Modular, con 25 votos.

De una idea a un producto mínimo viable

Uno de los objetivos de El Talentón es que las iniciativas participantes evolucionen más allá de la idea inicial. Para ello, cada equipo finalista recibió una dotación económica de 1.500 euros para desarrollar y validar su producto mínimo viable.

Los participantes también contaron con el acompañamiento de mentores especializados en emprendimiento, innovación, tecnología, comunicación, marketing, financiación y modelos de negocio.

Para Juan Vera, cofundador y Co-CEO de El Talentón, la final no supone el cierre del proceso, sino el inicio de una nueva etapa para PyroScan y para el resto de los equipos.

Nuevas oportunidades empresariales para PyroScan

La victoria permitirá a los integrantes de PyroScan presentar el proyecto en diferentes encuentros relacionados con el emprendimiento, la innovación y la inversión.

El próximo 24 de septiembre, Adriano Cáceres y Sebastián Fernández García participarán en la jornada Canarias Hub de Talento Europeo: Inversión, Innovación y Futuro Empresarial, dentro de la ponencia El talento joven como motor de futuro.

Asimismo, PyroScan presentará su iniciativa en un encuentro empresarial del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) y participará en Destino Startup 2026, donde podrá conectar con startups, empresas, profesionales, instituciones e inversores.

Un viaje empresarial y tecnológico a China

El premio principal permitirá al equipo ganador participar en una inmersión internacional por el Área de la Gran Bahía de China, con un recorrido por Zhuhai, Shenzhen, Macao, Guangzhou y Hong Kong.

Durante su estancia, el equipo visitará empresas, fábricas, centros tecnológicos y espacios de innovación, además de participar en talleres sobre protocolo y negociación y encuentros relacionados con la tecnología, el emprendimiento y los negocios internacionales.

La agenda incluirá también la visita a una empresa vinculada al ámbito de actividad de PyroScan, con el objetivo de conocer soluciones tecnológicas aplicadas a la prevención y gestión de emergencias y explorar posibles colaboraciones.

Queremos que el premio sea mucho más que un viaje. Será una experiencia transformadora para que PyroScan conozca otros modelos de innovación, visite empresas y fábricas y amplíe su visión empresarial e internacional, señala Juan Vera.

Una iniciativa construida desde la colaboración

La segunda edición de El Talentón está organizada por El Talentón y cuenta con el respaldo y la colaboración del Gobierno de Canarias, a través de la campaña institucional “islas iguales”, el Servicio Canario de Empleo y la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias, además de diversas administraciones públicas, universidades, entidades empresariales y organizaciones de las ocho islas.

Esta red de entidades ha permitido consolidar un programa de ámbito regional orientado a conectar a la juventud canaria, fomentar la igualdad de oportunidades y transformar el talento y la creatividad en proyectos concretos para el futuro de Canarias.

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