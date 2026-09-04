Qantima Group aumenta su cartera de whisky, llevará en exclusiva Mars Whisky en España

Mars Whisky Limited Edition - Mars Distillery

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía incorpora a su catálogo de bebidas de alta gama los productos de la destilería japonesa a partir del 1 de septiembre

Madrid, 4 de septiembre de 2026.- Qantima Group, importador y desarrollador de bebidas de alta gama, ha anunciado la distribución exclusiva de Mars Whisky en el mercado español a partir del 1 de septiembre. Mars Whisky es un productor de whisky artesanal de Japón que cuenta con los single malts de las destilerías Komagatake y Tsunuki, además de diversas variedades de whiskies blended.



La producción de Mars Whisky se apoya en dos destilerías y tres centros de maduración distribuidos por todo Japón. Estos centros aprovechan microclimas que oscilan entre condiciones alpinas de gran altitud y entornos subtropicales, lo cual favorece perfiles de envejecimiento diferenciados y procesos de maduración experimentales. La destilería Komagatake, situada en los Alpes japoneses, utiliza agua de deshielo de alta montaña, mientras que la destilería Tsunuki en Kagoshima aprovecha un clima subtropical para su elaboración.



Esta alianza estratégica permite a Qantima Group ampliar su catálogo de productos destinados a los aficionados al whisky y al sector de la hostelería. La empresa busca integrar una oferta que combine la tradición y la técnica japonesa en la categoría de bebidas de lujo.



Manuel Villa, CEO de Qantima Group, ha declarado sobre esta incorporación: "La incorporación de Mars Whisky a nuestra cartera no solo supone un hito comercial, sino también una declaración de intenciones. Nuestro objetivo siempre ha sido ofrecer a los consumidores españoles productos con alma, excelencia técnica y una historia única. Mars representa la máxima expresión del whisky japonés de nicho, y nos enorgullece ser sus embajadores en España, continuando así nuestra colaboración con nuestros clientes del sector Horeca y las tiendas especializadas".



Qantima Group es una entidad dedicada a la importación, desarrollo y comercialización de productos gourmet y bebidas. Su catálogo actual incluye marcas de referencia como Ichiro’s y CHICHIBU, así como una gama de licores internacionales que comprende los rones El Dorado, El Supremo y Ron CAB-RON, además de ginebras como Sikkim Gin, Portofino Gin y Knut Hansen Dry Gin. La compañía continúa así su estrategia de selección de productos para el mercado nacional e internacional.

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