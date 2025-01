Qaracter identifica las cinco habilidades clave para los líderes del sector financiero de cara a 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

La consultora Qaracter ha identificado cinco competencias que las organizaciones buscarán en sus líderes a partir de 2025. Resiliencia, visión estratégica y capacidad de adaptación tecnológica definen al líder financiero del futuro

Madrid, 31 de enero de 2025.- Con la mirada puesta en los próximos años, el sector financiero se enfrenta a una transformación radical impulsada por la digitalización, los cambios regulatorios y un entorno económico global incierto. De cara a 2025, las organizaciones buscan líderes con un perfil multidisciplinario, que no solo comprendan los nuevos avances tecnológicos, sino que también sean capaces de gestionar con eficacia los riesgos emergentes y guiar a sus equipos hacia la resiliencia organizacional.



Según Qaracter, consultora tecnológica española especializada en el sector financiero y asegurador, los líderes del futuro deberán dominar una combinación de habilidades técnicas y de gestión para garantizar el éxito y la sostenibilidad de sus empresas. Estas son las cinco competencias que marcarán la diferencia en 2025:



1. Transformación digital: liderazgo en la era tecnológica

La digitalización está redefiniendo el panorama del sector financiero. Desde Qaracter afirman que los líderes deben tener la capacidad de identificar y aplicar las nuevas tecnologías que optimicen los procesos internos, mejoren la experiencia del cliente y permitan a la organización mantenerse competitiva en un mercado global. La adopción de inteligencia artificial, big data y blockchain… será crucial para la toma de decisiones ágiles y la personalización de los servicios financieros.



2. Gestión del riesgo: un enfoque integral ante la incertidumbre

En tiempos de volatilidad económica y cambios regulatorios, los líderes deben ser capaces de gestionar riesgos de manera proactiva. Esto implica no solo anticiparse a los riesgos financieros y de mercado, sino también abordar los riesgos tecnológicos, operacionales y regulatorios que podrían afectar a la estabilidad organizacional. La capacidad para implementar estrategias de mitigación y crear una cultura empresarial resiliente es esencial.



3. Toma de decisiones basada en datos: una ventaja competitiva

Según los expertos de Qaracter, la toma de decisiones informada es uno de los pilares del liderazgo en el sector financiero y asegurador. Los líderes deben ser capaces de interpretar grandes volúmenes de datos en tiempo real y utilizarlos para formular decisiones estratégicas. Esta habilidad no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también permite identificar oportunidades y riesgos antes de que se materialicen, brindando una ventaja competitiva en un entorno de constante cambio.



4. Visión estratégica: anticiparse a los cambios del mercado

En un mercado cada vez más global y competitivo, los líderes deben tener una visión clara de futuro y la capacidad para anticiparse a las tendencias y necesidades del mercado. Los líderes deben ser capaces de diseñar planes de acción que alineen los recursos de la empresa con los objetivos a largo plazo, adaptándose rápidamente a los cambios para mantener la competitividad y el crecimiento sostenido.



5. Resiliencia organizacional: capacidad para adaptarse a la adversidad

La resiliencia se ha convertido en una habilidad indispensable en un mundo donde la incertidumbre es la norma. Qaracter ha identificado que los líderes del sector financiero deben ser capaces de gestionar la adversidad, adaptarse a nuevas circunstancias y guiar a sus equipos a través de situaciones difíciles sin perder el rumbo estratégico. La resiliencia no solo se refiere a la capacidad de recuperar el rumbo después de una crisis, sino también a la habilidad de liderar con firmeza y visión en tiempos de cambio constante.



"Los líderes del sector financiero deben ser visionarios, pero también deben ser capaces de adaptarse a las nuevas realidades del mercado. Estas habilidades clave son fundamentales para que las organizaciones puedan seguir creciendo y manteniendo su competitividad en un entorno en constante evolución", afirma José Manuel Casado, presidente de Qaracter.



En este sentido, Qaracter sigue comprometida con el desarrollo de talento especializado y con el impulso de la innovación tecnológica en el sector financiero. "A través de nuestras soluciones estratégicas y tecnológicas, trabajamos para preparar a las organizaciones y los líderes de hoy para los retos del mañana, garantizando su éxito en un entorno cada vez más competitivo y cambiante".



