COMUNICADO: Qatar Foundation:Las universidades deben reforzarse para sobrevivir tras el COVID-19

- Las universidades deben reforzarse para sobrevivir tras el COVID-19, los expertos mundiales urgen en el panel de la Economist Intelligence Unit patrocinado por la Qatar Foundation

DOHA, Qatar y WASHINGTON y ATLANTA y LONDRES, 5 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- Los estudiantes tendrán el poder de llevar a la bancarrota a las universidades que no cumplan con sus expectativas en un mundo post-COVID-19, según advirtió un educador de Estados Unidos durante el lanzamiento de un destacado nuevo informe de investigación sobre el futuro de la educación superior, comisionado por la Qatar Foundation (QF).

'New schools of thought: Innovative models for delivering higher education', producido por la Economist Intelligence Unit (EIU), ha destacado cómo deben adaptarse las instituciones de educación superior de cara a sobrevivir a la caída de la financiación pública, las cuestiones sobre su valor y los retos que presentan la tecnología y la automatización.

En informe que se ha presentado hoy, dentro de un panel de debate de la EIU patrocinado por QF, expertos en educación procedentes de tres continentes exploraron sus descubrimientos y compartieron sus visiones acerca del futuro de la educación superior; Ben Nelson, fundador, presidente y consejero delegado de las Minerva Schools del Keck Graduate Institute, afirmó: "Los estudiantes tienen una extraordinaria responsabilidad este año, ya que por primera vez desde que se recuerda, tienen la capacidad de llevar las instituciones a la bancarrota".

"Pueden votar con los pies como nunca antes lo habían hecho - optar por dejar la universidad durante un año puede provocar, literalmente, el cierre de una institución. Por primera vez, el papel de los estudiantes es el de ser socios determinantes - pueden determinar qué deberían hacer las universidades y cuáles deberían tener el derecho a prestarles servicios en el futuro".

"Cuando las sociedades y estudiantes interactúan con instituciones y no consiguen disponer de aquello por lo que están pagando, es cuando se producirá un ajuste de cuentas".

La doctora Mary Schmidt Campbell, directora general del Spelman College, indicó en un debate que las asociaciones académicas eran "de una importancia extrema en días como estos", y añadió: "Las instituciones tienen que dejar de ser tan adoradas, compartimentalizadas y aisladas".

"Todo el mundo se beneficia de la colaboración, pero hace falta un enfoque muy diferente del que tenemos ahora. Si volvemos al modo del marketing y la competencia, no vamos a llegar a ninguna parte".

Francisco Marmolejo, asesor de formación de QF, destacó que las instituciones de formación deberían "poner a prueba sus supuestos", y comentó: "A no ser que hagamos eso, desestabilizar, estando dispuestos a correr riesgos, tan pronto como la situación vuelva a un tipo de normalidad, deberíamos tratar de ser tal y como éramos antes. Esta crisis nos está diciendo que ya no nos podemos dar el lujo de suponer que las cosas serán como eran anteriormente".

'New schools of thought: Innovative models for delivering higher education' se puede descargar desde aquí [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2793949-1&h=3695782725&u...].

La grabación del debate está disponible aquí [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2793949-1&h=442615300&u=...].

Qatar Foundation - Desbloqueando el potencial humano

Qatar Foundation for Education, Science and Community Development (QF) es una organización sin ánimo de lucro que apoya a Qatar en su camino hacia convertirse en una economía diversificada y sostenible. QF se esfuerza por dar servicio a los habitantes de Qatar y otros países por medio de programas especializados en todo su ecosistema, centrado en la innovación, de educación, investigación y desarrollo y desarrollo de la comunidad.

QF se fundó en el año 1995 por Su Alteza el Jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, el Emir Padre, y Su Alteza la Jequesa Moza bint Nasser, que compartían la visión de proporcionar a Qatar una educación de calidad. En la actualidad, el sistema educativo de nivel mundial de QF proporciona oportunidades de aprendizaje para toda la vida a miembros de la comunidad desde los seis meses hasta el nivel de doctorado, capacitando además a los graduados para que puedan prosperar dentro de un entorno mundial y contribuyendo al desarrollo de la nación.

QF también crea un centro de innovación multidisciplinario en Qatar en el que los investigadores internos trabajan para hacer frente a los desafíos locales y mundiales. QF está comprometida con el empoderamiento de la comunidad local y también con la contribución para conseguir un mundo mejor para todos nosotros a través de la promoción de una cultura de aprendizaje para toda la vida y el estímulo de la participación social a través de programas que encarnan la cultura de Qatar.

Si desea disponer de la lista completa de iniciativas y proyectos de QF, visite: www.qf.org.qa [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2793949-1&h=3455272847&u...]

