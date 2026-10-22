(Información remitida por la empresa firmante)

-Qblox impulsa la computación cuántica híbrida mediante la integración de NVIDIA DGX Spark, aprovechando la tecnología NVIDIA NVLink

El sistema Qblox Cluster se ha integrado con múltiples GPU de NVIDIA, lo que permite el control en tiempo real para la computación cuántica-clásica híbrida, con una latencia de ida y vuelta inferior a 4,0 s en NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell e inferior a 7,2 s en NVIDIA DGX Spark.

DELFT, Países Bajos, 22 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Qblox, un líder en arquitectura de control cuántico escalable, anunció hoy la integración de NVIDIA DGX Spark con un controlador de sistema cuántico que utiliza NVIDIA NVQLink, logrando una latencia de ida y vuelta medida inferior a 4,0 s en NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell e inferior a 7,2 s en NVIDIA DGX Spark. Esto permite a Qblox dar soporte a aplicaciones híbridas cuántico-clásicas en tiempo real, mediante un único sistema de escritorio capaz de gestionar cargas de trabajo de computación cuántica, inteligencia artificial y simulación a través de NVIDIA CUDA-Q. Posteriormente, el mismo código puede trasladarse a servidores equipados con unidades de procesamiento gráfico (GPU) en centros de datos a medida que los sistemas escalan.

Esta integración incorpora la aceleración por GPU al bucle de control en tiempo real, un componente fundamental para escalar los sistemas cuánticos y permitir el uso de cúbits lógicos. Los procesadores de secuencias Q1 de Qblox, junto con LINQ, proporcionan la baja latencia y el alto rendimiento que el sistema Qblox Cluster requiere para operar en estrecha colaboración con la GPU. Las rutinas de calibración aceleradas por GPU permiten actualizar los parámetros de los cúbits durante la ejecución de los experimentos, en lugar de hacerlo entre ellos. En lo que respecta a la corrección de errores cuánticos, los datos de los síndromes llegan a los decodificadores basados en GPU con una baja latencia, lo que facilita la identificación y corrección de errores en tiempo real.

Este hito se basa en los trabajos previos de Qblox con NVIDIA NVQLink anunciados en octubre de 2025 y en la compatibilidad de Qblox con la API en tiempo real NVIDIA CUDA-Q, presentada en marzo de 2026. El avance traslada la integración del plano arquitectónico al rendimiento de hardware verificado, demostrando la capacidad de Qblox para ofrecer el rendimiento de baja latencia necesario para conectar el control cuántico con la computación mediante GPU en tiempo real.

"La escalabilidad de las computadoras cuánticas dependerá de la velocidad de los sistemas de control clásicos que las rodean", afirmó Niels Bultink, consejero delegado y cofundador de Qblox. "Gracias a estos avances, las GPU pasan a formar parte de dicho bucle de control, lo que permite a los sistemas cuánticos acceder, en tiempo real, a la potencia de cálculo que necesitan. En Qblox, nos enorgullece colaborar con la tecnología NVQLink de NVIDIA para impulsar la integración de las GPU y facilitar una calibración y corrección de errores más rápidas en la industria cuántica".

"DGX Spark pone una supercomputadora de IA al alcance de los investigadores en el campo cuántico", señaló Sam Stanwyck, director de productos cuánticos en NVIDIA. "La integración de Qblox con NVQLink y CUDA-Q conecta esa potencia de cálculo con el hardware cuántico, unificando la simulación, la calibración en tiempo real y la corrección de errores en una única plataforma de desarrollo. Los investigadores pueden crear y probar nuevos enfoques desde su propia estación de trabajo y, a medida que sus sistemas cuánticos evolucionan, escalar ese mismo código a supercomputadoras basadas en GPU".

Acerca de QbloxQblox está acelerando la revolución cuántica como líder mundial en control cuántico escalable. La compañía proporciona el motor de control esencial que permite a investigadores e ingenieros construir sistemas de alto rendimiento, robustos y escalables. Con la confianza de líderes industriales y académicos de todo el mundo, Qblox establece el estándar para el control cuántico y proporciona la base para una nueva era de la computación. Obtenga más información en www.qblox.com.

‍Annie Marshallamarshall@benchmark-strategies.com508-560-0454

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