QCY anuncia el próximo lanzamiento de Track S10: Libera todo tu potencial

DONGGUAN, China, 27 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- QCY, líder en dispositivos portátiles de alto rendimiento, lleva la condición física de los atletas al siguiente nivel con QCY Track, el reloj inteligente deportivo definitivo, diseñado para ofrecer precisión, potencia y resistencia. Equipado con funciones de vanguardia, este dispositivo revolucionario está diseñado para mantener a los atletas en la cima de su rendimiento, ya sea entrenando, compitiendo o superando sus límites.

Monitoreo preciso del rendimiento para resultados superiores

Equipado con una pantalla AMOLED HD de 1,43 pulgadas, una resolución ultraalta de 466 466 y un brillo máximo de 1000 nits, el reloj garantiza una visibilidad nítida, ya sea bajo luz solar intensa o en condiciones de poca luz. Desde la velocidad en bicicleta y el ritmo de carrera hasta los datos de brazada en la piscina, los atletas pueden confiar en métricas de alta precisión en tiempo real para cuantificar cada sesión y optimizar su rendimiento sobre la marcha.

Funciones enfocadas en triatlón para un entrenamiento más inteligente

Especialmente diseñado para atletas al aire libre, este reloj está pensado para facilitar un entrenamiento estructurado y basado en datos. Su monitorización del umbral de lactato integrada y su sistema de navegación de entrenamiento dedicado proporcionan información detallada sobre las actividades de natación, ciclismo y carrera, garantizando que cada entrenamiento se ejecute con la intensidad óptima. Compatible con más de 150 modos deportivos, desde entrenamiento a intervalos de alta intensidad (HIIT) hasta sesiones de resistencia de larga distancia, ofrece información de rendimiento en tiempo real que ayuda a los usuarios a progresar en cualquier entorno.

Monitoreo integral de la salud, cada momento cubierto

Además de las métricas de rendimiento, el reloj ofrece un conjunto completo de funciones de seguimiento de la salud. La variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC), el análisis del sueño y la comprobación de la salud con un solo toque proporcionan una comprensión profunda del estado de recuperación y ayudan a los atletas a evitar el sobreentrenamiento. Con la monitorización continua, los usuarios pueden ajustar sus planes de entrenamiento con confianza para garantizar la mejor condición física en cada entrenamiento y carrera.

Batería de larga duración para tus carreras más largas

Los eventos de triatlón exigen una resistencia excepcional, no solo de los atletas, sino también de su equipamiento. Este reloj ofrece hasta 19 días de duración de la batería, lo que garantiza un soporte ininterrumpido durante largas sesiones de entrenamiento y carreras. Con doble banda, GNSS de seis sistemas y mapas sin conexión, proporciona una navegación precisa incluso sin conexión a la red, garantizando un rendimiento fluido en cualquier situación.

Diseño ultraligero para una comodidad durante todo el día

A pesar de sus potentes funciones, el reloj pesa tan solo 37 gramos, lo que ofrece una comodidad excepcional para un uso prolongado durante entrenamientos y competiciones. Su diseño resistente al agua hasta 5 ATM garantiza un rendimiento fiable en la piscina y en condiciones climáticas adversas, preparándolo para cualquier desafío.

Rendimiento de precisión con hardware de élite

GNSS de 6 satélites de doble frecuencia para un posicionamiento ultrapreciso

para un posicionamiento ultrapreciso Sensores multicanal de frecuencia cardíaca y SpO ₂ para un seguimiento completo de la salud

para un seguimiento completo de la salud Almacenamiento eMMC de alta velocidad para un rendimiento fluido y rápido

El QCY TRACK S10 se lanzará en distribuidores autorizados en marzo y estará disponible en negro y titanio. Para obtener más información sobre el QCY TRACK S10 y explorar la gama completa de soluciones de audio de QCY, visite www.qcy.com.

Acerca de QCYFundada en 2009, QCY es líder mundial en dispositivos portátiles inteligentes, dedicada a crear productos de audio de alta calidad, asequibles e innovadores para todos. Con un enfoque en la tecnología creativa y el diseño centrado en el usuario, QCY continúa redefiniendo la forma en que las personas escuchan música, se comunican y conectan en su vida diaria.

Contacto: Nombre: QCY PR TeamE-mail: PR@qcyearphone.comSitio web oficial de QCY: https://www.qcy.com/Hong Kong Hele Electronics Limited

