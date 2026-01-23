QCY presenta los auriculares inalámbricos híbridos NC prémium para una experiencia de escucha mejorada

(Información remitida por la empresa firmante)

- QCY presenta los MeloBuds N20: auriculares inalámbricos híbridos NC prémium para una experiencia de escucha mejorada todos los días

DONGGUAN, China, 23 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Mientras el panorama del audio se enriquece con una ola de innovaciones destacadas, QCY, marca líder impulsada por la innovación continua en audio, presenta con orgullo sus auriculares inalámbricos híbridos con cancelación de ruido: los MeloBuds N20. Combinando un rendimiento de sonido excepcional, una potente cancelación de ruido híbrida y hasta 40 horas de escucha inmersiva, los MeloBuds N20 están diseñados para sorprender y deleitar, convirtiendo tus desplazamientos y momentos cotidianos en experiencias más inteligentes, cómodas y silenciosas.

Sonido personalizado, escucha elevada

En el corazón de la experiencia sonora se encuentra un controlador dinámico de 13 mm, diseñado con precisión para ofrecer un audio rico y con cuerpo, con una profundidad y claridad excepcionales. Desde graves resonantes hasta medios y agudos con gran detalle, cada nota se reproduce con equilibrio y potencia, dando vida a la música con una calidez natural y una presencia envolvente. Ya sea que escuche música, podcasts o llamadas, el controlador expansivo garantiza un sonido más expresivo y atractivo, transformando la escucha diaria en una experiencia de audio verdaderamente refinada.

El ANC inmersivo ofrece un enfoque puro

Diseñado para ofrecer claridad en cualquier entorno, el avanzado sistema ANC se adapta inteligentemente a tu entorno. Con hasta 50 dB de ANC, múltiples modos de precisión y niveles de control ajustables, te ofrece un silencio envolvente donde más lo necesitas, ya sea en interiores, en tu trayecto diario al trabajo, en un espacio concurrido o con viento fuerte. Cada detalle está diseñado para reducir las distracciones, para que tu sonido se mantenga puro, equilibrado y presente.

Poder que dura todo el día

Diseñados para escuchar música todo el día, ofrecen hasta 10 horas de reproducción con una sola carga y hasta 40 horas con el estuche de carga (con ANC desactivado). Disfruta de la música de la mañana a la noche sin interrupciones. Gracias a la carga inalámbrica, cargarlos es muy sencillo, lo que te brinda una experiencia diaria más limpia y fluida.

Siempre conectado, siempre sincronizado

Diseñados para una experiencia auditiva fluida, los auriculares admiten conectividad dual, lo que permite cambiar entre dos dispositivos sin interrupciones. Desde música hasta llamadas, desde el trabajo hasta el entretenimiento, el sonido se sincroniza perfectamente con tu ritmo.

Para juegos y vídeos, el modo de baja latencia de 0,068 segundos ofrece una sincronización de audio precisa, garantizando que cada detalle llegue a tiempo. Claro, fluido e inmersivo, el sonido te mantiene completamente enganchado en cada momento.

Diseñado para la durabilidad diaria

Con una clasificación de resistencia al agua IPX4, los auriculares están diseñados para soportar el sudor, la lluvia ligera y el uso diario, lo que los hace adecuados para entrenamientos y uso en movimiento.

Disponibilidad y precios .

QCY anunció oficialmente los MeloBuds N20 en enero. Disponibles en blanco y negro, los MeloBuds N20 tienen un precio de 29,99 dólares. Para más información, visite el sitio web de QCY.

Acerca de QCY

QCY es una marca de audio líder, fundada en 2009. Como líder mundial en tecnología de audio inalámbrico, QCY cuenta con más de 200 ingenieros de investigación y desarrollo tecnológico y opera un ecosistema integral que integra producción, investigación y desarrollo, ventas y un laboratorio de pruebas de audio. Los canales de distribución de la marca se extienden por todo el mundo. Para obtener más información sobre QCY, sus marcas y productos, visite qcy.com

