-QCY presenta los auriculares inalámbricos insignia MeloBuds N70 ANC para una experiencia de sonido cotidiana más inteligente

DONGGUAN, China, 26 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Si bien existen docenas de productos excelentes que siguen revolucionando el mundo del audio, QCY, una marca líder que innova constantemente en soluciones de audio, se suma a la tendencia y presenta con orgullo sus auriculares inalámbricos insignia con cancelación de ruido activa (ANC): los MeloBuds N70. Equipados con una calidad de sonido prémium, una potente cancelación de ruido y 50 horas de escucha pura, los N70 están diseñados para sorprender y deleitar a los usuarios, haciendo que los desplazamientos y las rutinas diarias sean más inteligentes, silenciosos y placenteros.

Experiencia de sonido inmersivo personalizableAl combinar el controlador dinámico de silicona líquida en forma de anillo con un tweeter MEMS de alta sensibilidad, la sinergia de doble controlador combina graves potentes con agudos nítidos y articulados, elevando el rendimiento de audio de los MeloBuds N70 a un nuevo nivel. Sin duda, la aplicación QCY hace que la experiencia de voz del usuario sea más placentera al personalizar los perfiles de sonido a su gusto, lo que le brinda una experiencia auditiva verdaderamente personalizada cada vez que se pone los auriculares.

Cancelación activa de ruido avanzadaLos N70 cuentan con tres sofisticados sensores que escanean 360 grados en tiempo real para captar sonidos no deseados, garantizando una cancelación activa de ruido (ANC) realmente activa (hasta 56 dB) que bloquea las distracciones para una experiencia auditiva más tranquila. Incluso al aire libre o de viaje, estos auriculares con reducción de ruido del viento con IA garantizan un sonido nítido y con menos interrupciones.

Manténgase conectado con 50 horas de juego puroEl N70 está diseñado para largas jornadas en movimiento, con una impresionante duración de batería de 50 horas con el estuche de carga, para que su música, llamadas y podcasts se adapten a su estilo de vida. El N70 también es compatible con la carga inalámbrica para reducir las molestias de los cables y hacer la vida más cómoda y práctica.

Detalles considerados para los usuariosDiseñados pensando en la comodidad del usuario, los N70 ofrecen interacciones inteligentes e intuitivas: la música se pausa automáticamente al quitarse los auriculares y se reanuda al volver a colocarlos. Las almohadillas de silicona ultrasuave, con cinco tamaños diferentes, ofrecen un ajuste seguro y cómodo, mientras que la conectividad multipunto permite conectar dos dispositivos a la vez. En QCY, mantenemos nuestro compromiso de superar los límites con tecnología creativa e innovación continua, ofreciendo productos de audio cada vez mejores para mejorar la vida de nuestros usuarios en todo el mundo.

Los QCY MeloBuds N70 se lanzarán en línea y en tiendas autorizadas, con un precio de 59,99 dólares (el precio regional puede variar) y disponibles en morado, titanio y negro. Para obtener más información sobre los N70 y explorar la gama completa de soluciones de audio de QCY, visite www.qcy.com.

Acerca de QCYFundada en 2009, QCY es líder mundial en audio verdaderamente inalámbrico, dedicado a crear productos de audio de alta calidad, asequibles e innovadores para todos. Con un enfoque en la tecnología creativa y el diseño centrado en el usuario, QCY continúa redefiniendo la forma en que las personas escuchan música, se comunican y conectan en su vida diaria.

Contacto para medios: Nombre: QCY PR TeamE-mail: PR@qcyearphone.com Sitio web oficial de QCY: https://www.qcy.com/ Hong Kong Hele Electronics Limited

