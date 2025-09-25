QIA y Blue Owl firman un acuerdo para establecer una asociación de infraestructura digital

(Información remitida por la empresa firmante)

-Qatar Investment Authority y Blue Owl Capital firman un acuerdo para establecer una asociación de infraestructura digital

QIA y Blue Owl colaborarán para anclar una nueva plataforma de capital permanente, expandiendo aún más el negocio de infraestructura digital líder de Blue Owl

DOHA, Qatar y NUEVA YORK, 25 de septiembre de 2025/PRNewswire/ -- Qatar Investment Authority ("QIA") y Blue Owl Capital Inc. ("Blue Owl") (NYSE: OWL) han firmado un Acuerdo de Asociación Estratégica con el objetivo de crear una plataforma de infraestructura digital que acelere la computación global, disponible para los principales hiperescaladores en medio de la creciente transformación de la nube y la IA.

Se espera que la contribución de QIA a la asociación ayude a lanzar una plataforma de infraestructura digital con más de 3.000 millones de dólares en activos iniciales de centros de datos, y se prevé que crezca con el tiempo. Además, QIA aporta a la asociación una perspectiva de inversión global, una base de capital a largo plazo y una amplia experiencia en los sectores de infraestructura y tecnología, en consonancia con la estrategia de capital permanente de Blue Owl.

Mohammed Saif Al-Sowaidi, consejero delegado de QIA explicó: "Nos complace asociarnos con Blue Owl en esta plataforma transformadora de infraestructura digital. Esta asociación se alinea con la estrategia de QIA de colaborar con empresas globales líderes que atienden la creciente demanda mundial de centros de datos. QIA y Blue Owl se comprometen a escalar la infraestructura digital para satisfacer la creciente demanda global de almacenamiento y computación de datos, con especial atención al aumento de la conectividad de datos."

Doug Ostrover y Marc Lipschultz, consejeros delegados conjuntos de Blue Owl comentaron: "Nos enorgullece colaborar con Qatar Investment Authority para impulsar el ecosistema global de centros de datos. El compromiso de QIA con la innovación se alinea a la perfección con nuestra estrategia de proporcionar soluciones de financiación a carteras de infraestructura digital resilientes y de gran escala. Juntos, buscamos satisfacer la creciente demanda de conectividad de datos e impulsar la próxima generación de transformación digital."

La estrategia de Infraestructura Digital de Blue Owl forma parte de su plataforma de Activos Reales y se centra exclusivamente en la inversión en activos esenciales que impulsan la innovación en la nube y la IA. A 30 de junio de 2025, la estrategia había recaudado 39.000 millones de dólares de capital, invirtiendo en 104 instalaciones en 28 mercados globales.

Acerca de QIA

Qatar Investment Authority (QIA) es el fondo soberano de inversión del Estado de Qatar. Fundado en 2005, QIA invirtió y gestionó los fondos de reserva estatales. Es uno de los fondos soberanos de inversión más grandes y activos del mundo. QIA invierte en una amplia gama de clases de activos y regiones, y colabora con instituciones líderes a nivel mundial para construir una cartera de inversión global y diversificada.www.qia.qa

Acerca de Blue Owl

Blue Owl (NYSE: OWL) es un gestor de activos líder que está redefiniendo las alternativas.

Con más de 284.000 millones de dólares en activos bajo gestión a 30 de junio de 2025, invertimos en tres plataformas multiestrategia: Crédito, Activos Reales y Capital Estratégico GP. Con una sólida base de capital permanente, ofrecemos a las empresas soluciones de capital privado para impulsar el crecimiento a largo plazo y ofrecemos a inversores institucionales, particulares y aseguradoras oportunidades de inversión alternativas diferenciadas que buscan generar un sólido rendimiento, rentabilidad ajustada al riesgo y preservación del capital.

Junto con aproximadamente 1.300 profesionales con amplia experiencia en todo el mundo, Blue Owl aporta la visión y la disciplina necesarias para crear lo excepcional. Para obtener más información, visite www.blueowl.com

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones realizadas en este comunicado constituyen "declaraciones prospectivas" en el sentido de las disposiciones de "seguridad" de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos de 1995. Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, los términos "estima", "proyecta", "espera", "anticipa", "pronostica", "planea", "intenta", "cree", "busca", "puede", "hará", "debería", "futuro", "propone", "objetivo", "perspectiva" y sus variaciones o expresiones similares (o sus versiones negativas) tienen por objeto identificar declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones prospectivas se realizan de conformidad con las disposiciones de seguridad disponibles en virtud de las leyes de valores aplicables y se refieren únicamente a la fecha en que se realizaron. Blue Owl no asume ninguna obligación de actualizar o revisar dichas declaraciones prospectivas, salvo que lo exija la ley.

Estas declaraciones prospectivas no garantizan el rendimiento, las condiciones ni los resultados futuros, e implican diversos riesgos, incertidumbres, suposiciones y otros factores importantes, conocidos y desconocidos, muchos de los cuales escapan al control de Blue Owl y que podrían causar que los resultados reales difieran significativamente de los descritos en las declaraciones prospectivas.

Entre los factores importantes que pueden afectar a los resultados reales se incluyen la incapacidad de reconocer los beneficios previstos de las adquisiciones estratégicas; los costes relacionados con las adquisiciones; la incapacidad de mantener la cotización de las acciones de Blue Owl en la Bolsa de Valores de Nueva York; la capacidad de Blue Owl para gestionar el crecimiento; la capacidad de Blue Owl para ejecutar su plan de negocios y cumplir con sus proyecciones; posibles litigios que involucren a Blue Owl; cambios en las leyes o normativas aplicables; y la posibilidad de que Blue Owl se vea afectado negativamente por otros factores económicos, comerciales, geopolíticos y competitivos.

