QS Energy recibe el primer pedido de implantación plurianual de tecnología AOT

Programa multimillonario con hasta 400 unidades encargadas para modernizar la infraestructura de transporte de crudo

Tomball (Texas), EEUU, 20 de junio de 2025. - QS Energy, Inc. (OTCQB:QSEP), líder en tecnología de transporte de crudo, ha recibido un importante pedido para desplegar su Tecnología Aplicada al Petróleo (AOT) por el Sudeste Asiático y África. Esto supone un gran avance para QS Energy y respalda los esfuerzos mundiales por modernizar y descarbonizar las infraestructuras de transporte de crudo.



CUMPLIR UNA PROMESA DE INNOVACIÓN Y ÉXITO

Este pedido inicial de cinco (5) unidades AOT pone en marcha un despliegue más amplio en varias fases en el marco de un programa respaldado por el gobierno con VIPS Petroleum. Valorado en 25 millones de dólares y con un pago total previsto para este trimestre, este pedido da el pistoletazo de salida a un marco de 400 unidades por valor de 2.000 millones de dólares para el Sudeste Asiático y África. Las 395 unidades restantes se entregarán en fases basadas en hitos con una estructura de pagos 50/25/25, asegurando un fuerte flujo de caja para QS Energy, a partir del tercer y cuarto trimestre de 2025. Los resultados probados de AOT ayudaron a abrir puertas con ministerios de energía y compañías petroleras nacionales. Este acuerdo es posible gracias a VIPS Petroleum, distribuidor regional exclusivo de QS Energy contratado en 2024.



Cecil Bond Kyte, Consejero Delegado de QS Energy, ha declarado: "Este pedido demuestra que nuestra tecnología está preparada para transformar el transporte de crudo. Con VIPS y el apoyo de ministerios y operadores, estamos estableciendo un nuevo estándar mundial de eficiencia y sostenibilidad."



LA TECNOLOGÍA QUE TRANSFORMA EL TRANSPORTE DE CRUDO

Validada de forma independiente mediante estudios revisados por expertos, ensayos de campo y pruebas de la Universidad de Temple, la AOT aborda uno de los problemas más antiguos del sector: cómo mover el petróleo de forma más eficiente. Desde los tiempos de la Standard Oil de Rockefeller, el sector ha luchado contra la viscosidad, el arrastre y la pérdida de energía. AOT reduce la viscosidad en un 10% o más utilizando campos eléctricos, lo que disminuye la presión de la bomba y los costes energéticos. Construidas para un funcionamiento duro y continuo, cada unidad se somete a estrictas pruebas para garantizar su rendimiento a largo plazo.



HECHO EN AMÉRICA, CONSTRUIDO PARA EL MUNDO

QS Energy se enorgullece de diseñar y fabricar sistemas AOT en EE.UU., impulsados por trabajadores estadounidenses. Entre nuestros socios se encuentran:



• Industrial Screen and Maintenance, un fabricante con más de 56 años de experiencia



• Precisión Urethane, una empresa familiar - líder en uretano desde hace más de 55 años



• ReadyFlo, especialista en recipientes a presión ASME llave en mano



• Forward-MFG, expertos en electrónica y sensores a medida







Su dedicación contribuyó a hacer posible este acuerdo histórico.



AMPLIAR LAS ASOCIACIONES MUNDIALES Y LA FINANCIACIÓN

Este acuerdo sitúa al Sudeste Asiático y a África a la cabeza del transporte moderno de crudo y de la creación de empleo. El éxito de este modelo está impulsando conversaciones de expansión con Australia, Oriente Medio y otras regiones. QS Energy y VIPS Petroleum están ultimando acuerdos adicionales para reproducir esta estructura y ampliar el despliegue de AOT a escala mundial.



IMPLANTACIÓN Y CUMPLIMIENTO SEGUROS

QS Energy se compromete a ofrecer total transparencia mediante actualizaciones periódicas y el estricto cumplimiento de las normas estadounidenses, del sudeste asiático y africanas. El programa está respaldado por pagos por hitos y garantías financieras de primer nivel, lo que minimiza el riesgo. Las lecciones aprendidas de anteriores implantaciones guían un sólido plan de ejecución para garantizar que cada fase cumpla los plazos y los parámetros de calidad.



OTRAS CONSIDERACIONES

QS Energy ganará una parte de los barriles incrementales obtenidos mediante los aumentos de flujo posibilitados por AOT, creando ingresos a largo plazo basados en el rendimiento.



MIRANDO AL FUTURO

Con el despliegue en marcha, QS Energy se centra en acelerar su papel en la transición energética. El ahorro de costes y los beneficios medioambientales de AOT la sitúan en una posición de gran impacto mundial.



Más información: https://ir.qsenergy.com/sec-filings.



Para estar conectado se puede utilizer este link, https://ir.qsenergy.com/news/email-alerts



Declaración de puerto seguro

Algunas de las afirmaciones contenidas en este comunicado pueden constituir declaraciones prospectivas con arreglo a la legislación federal sobre valores.



Acerca de Applied Oil Technology

La tecnología patentada Applied Oil Technology (AOT) de QS Energy es un sistema llave en mano de estado sólido que utiliza un campo eléctrico de alto voltaje y bajo amperaje para reducir la viscosidad del crudo. La AOT se instala en línea en oleoductos de petróleo crudo, funciona sin supervisión y sin interrumpir el flujo del oleoducto, con supervisión y control remotos completos. Puede obtener más información en línea aquí.



Sobre QS Energy

QS Energy, Inc. (OTCQB: QSEP), desarrolla y comercializa tecnologías de aseguramiento del flujo de petróleo crudo diseñadas para ofrecer mejoras cuantificables del rendimiento de las operaciones de oleoductos en los mercados del petróleo crudo intermedio y ascendente. Más información: www.qsenergy.com.







