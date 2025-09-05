Qualitas Alimentaria celebra 10 años de formación online en manipulación de alimentos

(Información remitida por la empresa firmante)

La empresa andaluza ha certificado a miles de profesionales con su curso online homologado de manipulador de alimentos, válido en toda España y adaptado a la normativa vigente. En 2025 cumple una década ofreciendo formación higiénico-sanitaria online accesible, actualizada y con atención personalizada

Los inicios de un proyecto pionero (2015–2025)

En 2015, la formación en higiene alimentaria en España era principalmente en formato presencial, con las limitaciones en horarios y desplazamientos que ello implicaba.



En ese contexto, Qualitas Alimentaria lanzó su curso online homologado de manipulador de alimentos, con el objetivo de facilitar el acceso a una formación esencial y oficial para el sector alimentario.



Desde el principio, la plataforma integró contenidos exigidos en la normativa española y europea, como, por ejemplo, el Reglamento (CE) 852/2004, alineados con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).



La base legal garantizó que el curso tuviera validez en toda España, ofreciendo formación higiénico-sanitaria de calidad a través de Moodle.



Formación online en manipulación de alimentos: una década de formación accesible

La combinación de un temario actualizado, un examen online y la emisión del certificado de manipulador de alimentos online ha permitido que miles de alumnos obtuvieran su carnet de manipulador de alimentos en pocas horas, incorporándose de forma legal y con total agilidad al mercado laboral.



Entre ellos se encuentran profesionales de la restauración, comercio minorista, voluntarios y personal de organizaciones sociales.



A lo largo de estos 10 años de trayectoria, Qualitas Alimentaria se ha consolidado como referente en formación higiénico-sanitaria online, ofreciendo contenidos accesibles, atención personalizada y certificados verificables.



Además, la empresa complementa su oferta con cursos específicos, como el curso de alérgenos e intolerancias alimentarias, diseñado para mejorar la seguridad y la información en los establecimientos.



Adaptación a los cambios legales y digitales en seguridad alimentaria

El sector de la seguridad alimentaria ha experimentado numerosos cambios normativos, como el Reglamento (UE) 1169/2011 sobre información alimentaria, el Reglamento (UE) 2017/2158 sobre acrilamida o el Real Decreto 1021/2022 para comercio minorista.



Qualitas Alimentaria ha actualizado su formación online de manipulador de alimentos para alcanzar estas exigencias, manteniendo la validez y relevancia de sus contenidos.



Ante la aparición de academias que emiten certificados sin respaldo normativo, la empresa refuerza su compromiso con la legalidad, la verificación y la transparencia.



El futuro: cultura alimentaria y compromiso social



Pensando en la próxima década, la misión de Qualitas Alimentaria es fomentar una cultura alimentaria responsable, que vaya más allá de los protocolos básicos de higiene.



Su visión es formar manipuladores que no solo reduzcan riesgos, sino que transmitan confianza y contribuyan a la sostenibilidad alimentaria.



Qualitas Alimentaria ofrece formación online en manipulación de alimentos desde 2015, con carnet oficial válido en toda España y adaptado a la normativa vigente.



Sobre Qualitas Alimentaria

Qualitas Alimentaria Proyecto SLU es una empresa andaluza con presencia en toda España, especializada en formación higiénico-sanitaria para el sector alimentario.



A lo largo de más de 10 años, ha contribuido a que miles de profesionales obtengan su acreditación como manipuladores de alimentos. En el décimo aniversario de su curso online, la empresa refuerza su compromiso con una formación accesible, legal y alineada con las exigencias reales del sector.







