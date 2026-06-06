Quantinum anuncia el cierre de su oferta pública inicial ampliada

(Información remitida por la empresa firmante)

BROOMFIELD, Colo., 6 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum Inc. (Nasdaq: QNT) ("Quantinuum") anunció hoy el cierre de su oferta pública inicial ampliada de 28 millones de acciones ordinarias Clase A a un precio de oferta pública inicial de 60,00 dólares por acción. Todas las acciones fueron ofrecidas por Quantinuum. Los ingresos brutos totales de la oferta, antes de deducir los descuentos y comisiones de suscripción y otros gastos de la oferta, ascendieron a 1.680 millones de dólares. Las acciones ordinarias Clase A de Quantinuum cotizan en el Nasdaq Global Market con el símbolo bursátil "QNT".

J.P. Morgan y Morgan Stanley (en orden alfabético) actuaron como coordinadores principales conjuntos de la colocación; Jefferies y Evercore ISI también actuaron como coordinadores activos de la colocación; BofA Securities, UBS Investment Bank, Cantor, Mizuho, Needham & Company, Societe Generale y TD Cowen actuaron como coordinadores conjuntos de la colocación; y Craig-Hallum y Rosenblatt actuaron como coadministradores de la oferta.

Una declaración de registro relacionada con esta oferta fue declarada efectiva por la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC") el 3 de junio de 2026. Un prospecto relacionado y que describe los términos de la oferta ha sido presentado ante la SEC y está disponible en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. La oferta se realiza disponible solo a través de un prospecto. Se pueden obtener copias del prospecto de: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, Nueva York 11717 o por correo electrónico a prospectus-eq_fi@jpmchase.com y postsalemanualrequests@broadridge.com; Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, Nueva York, Nueva York 10014, Atención: Departamento de Prospectos o por correo electrónico a prospectus@morganstanley.com; Jefferies LLC, Attn: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, Nueva York, Nueva York 10022, por teléfono al (877) 821-7388 o por correo electrónico a Prospectus_Department@Jefferies.com; o Evercore Group L.L.C., Attn: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, Nueva York, Nueva York 10055, por teléfono al 888-474-0200 o por correo electrónico a ecm.prospectus@evercore.com.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de estos valores, ni se realizará ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o la autorización conforme a las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.

Acerca de Quantinuum

Quantinuum es una empresa líder en computación cuántica que ofrece una plataforma integral diseñada para implementar la computación cuántica en entornos reales. La compañía ha implementado comercialmente varias generaciones de sistemas cuánticos basados en la consolidada arquitectura QCCD, la cual ha incorporado diseños y capacidades innovadoras para alcanzar los niveles de precisión más altos de la industria, según la fidelidad promedio de las puertas de dos cúbits a 31 de diciembre de 2025. Quantinuum mantiene una colaboración activa con empresas líderes en los sectores farmacéutico, de ciencia de materiales, servicios financieros, gobierno e industria. La sede central de Quantinuum se encuentra en Broomfield, Colorado, y cuenta con instalaciones adicionales en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, Qatar y Singapur.

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