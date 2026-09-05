Quantinum participará en la 23ª Conferencia Anual Paneuropea de Decisiones Estratégicas de Bernstein

(Información remitida por la empresa firmante)

BROOMFIELD, Colo., 5 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum Inc. (NASDAQ: QNT) (la "Compañía"), una empresa líder en computación cuántica, anunció hoy que miembros de su equipo directivo participarán en la 23ª Conferencia Anual Paneuropea de Decisiones Estratégicas de Bernstein, que tendrá lugar del 9 al 10 de septiembre de 2026 en Londres, Reino Unido.

Quantinuum participará en una charla informal y mantendrá reuniones individuales con inversores durante la conferencia.

Acerca de Quantinuum

Quantinuum es una empresa líder en computación cuántica que ofrece una plataforma integral diseñada para implementar la computación cuántica en entornos reales. La empresa ha implementado comercialmente varias generaciones de sistemas cuánticos basados en iones atrapados, construidos sobre la consolidada arquitectura QCCD, la cual ha incorporado diseños y capacidades innovadoras para alcanzar los niveles de precisión más altos de la industria, basados en la fidelidad promedio de puerta de dos cúbits. Quantinuum mantiene una colaboración activa con líderes del mercado en los sectores farmacéutico, de ciencia de materiales, servicios financieros, gobierno e industria, así como con instituciones académicas y de investigación a nivel mundial.

La empresa cuenta con una plantilla global de aproximadamente 800 empleados, incluyendo científicos e investigadores de primer nivel. Más del 70% de su equipo tecnológico posee doctorados o masters. La sede central de Quantinuum se encuentra en Broomfield, Colorado, y cuenta con instalaciones adicionales en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, Qatar y Singapur.

Contactos

Contacto para inversores y medios Shub Mukherjee – contacto inversores - investors@quantinuum.comAaron Sorenson - contacto medios - press@quantinuum.com

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