Quantinuum anuncia un avance en inteligencia artificial cuántica generativa con un potencial comercial masivo

Quantinuum's System Model H2, the world's highest performing commercially available quantum computer. - QUANTINUUM/PR NEWSWIRE

Quantinuum presenta un marco de inteligencia artificial cuántica generativa que aprovecha datos únicos generados por la computación cuántica para abordar problemas complejos imposibles para la computación clásica

BROOMFIELD, Colorado y LONDRES, 4 de febrero de 2025 /PRNewswire/ -- Quantinuum anunció hoy un innovador marco de IA cuántica generativa (Gen QAI), que aprovecha datos únicos generados por la tecnología cuántica para permitir aplicaciones comerciales en áreas que van desde el desarrollo de nuevos medicamentos, el modelado predictivo preciso de los mercados financieros y la optimización en tiempo real de la logística y las cadenas de suministro globales. El potencial de estas tres capacidades por sí solo es inmenso, y este marco está destinado a desbloquear soluciones a otros problemas complejos que la informática clásica no puede abordar.

Por primera vez, los datos generados por la potente computadora cuántica H2 de Quantinuum se pueden aprovechar para entrenar sistemas de IA, lo que mejora significativamente la fidelidad de los modelos de IA y les permite abordar desafíos que antes se consideraban irresolubles. Con este logro, Quantinuum está estableciendo un nuevo estándar para el entrenamiento y la resolución de problemas de IA en diversas industrias.

"Estamos en uno de esos momentos en los que lo hipotético se está volviendo real y los avances que se hacen posibles gracias a la precisión de estos datos generados por la tecnología cuántica crearán un valor comercial transformador en innumerables sectores. Gen QAI es un resultado directo de nuestras capacidades integrales y nuestro liderazgo en computación híbrida clásica-cuántica, que ofrece un enfoque completamente nuevo que revolucionará la IA", afirmó el doctor Raj Hazra, presidente y consejero delegado de Quantinuum. El 4 de febrero, el doctor Hazra se unirá a un panel de expertos en la ceremonia del Año Internacional de la Tecnología Cuántica (IYQ) 2025 en París para compartir más información sobre nuestro innovador desarrollo de Gen QAI.

"Aunque algunos pueden sugerir que una computadora cuántica independiente aún está a años de distancia, las oportunidades comerciales que ofrece este avance ya están aquí y ahora", destacó el doctor Thomas Ehmer del sector de negocios de Salud de Merck KGaA, Darmstadt, Alemania. "La generación de datos sintéticos significativos, especialmente cuando no se tienen muchos datos de entrenamiento, no es trivial y lo vemos como una nueva era para la IA que se abre con las tecnologías cuánticas. El sistema Helios, que se lanzará a finales de este año, permitirá que la IA se use de maneras sin precedentes y desbloquee el potencial transformador en todas las industrias".

Gen QAI aprovecha las capacidades únicas de la computación cuántica para explorar complejidades de datos que van mucho más allá de lo que los sistemas informáticos clásicos y las GPU pueden manejar. Quantinuum está colaborando con socios de la industria en proyectos de IA generativa que aprovechan el poder de la computación cuántica en sectores como la automoción, los productos farmacéuticos y la ciencia de los materiales. En los próximos meses, Quantinuum compartirá los resultados de las colaboraciones en curso, mostrando el potencial innovador de los avances impulsados por la cuántica en IA generativa.

Una colaboración notable es con el Grupo HPE en Italia, centrada en la utilización de la computación cuántica en el sector de la automoción.

Enzo Ferrari, vicepresidente ejecutivo de HPE Group, comentó: "En HPE, tenemos una larga tradición en el uso de tecnologías de vanguardia para nuestros clientes en la industria del automovilismo. Estamos encantados con nuestra colaboración con Quantinuum, que aprovecha los datos generados por la tecnología cuántica para aplicaciones como el desarrollo de baterías, la optimización aerodinámica y la innovación en combustibles".

A medida que la computación cuántica adquiere importancia a nivel mundial, Quantinuum prevé que su próximo sistema Helios ampliará exponencialmente las capacidades computacionales y estará operativo a mediados de 2025 para aplicaciones en el descubrimiento de fármacos y para abordar los desafíos climáticos. En particular, la innovadora capacidad Gen QAI mejorará y acelerará el uso de estructuras orgánicas metálicas para la administración de fármacos, allanando el camino para opciones de tratamiento más eficientes y personalizadas, cuyos detalles se darán a conocer en el lanzamiento de Helios.

Este anuncio también llega poco después de la reciente ampliación de la asociación de Quantinuum con SoftBank, lo que subraya el creciente impulso comercial de la compañía.

Acerca de Quantinuum

Quantinuum, la empresa líder y más grande del mundo en computación cuántica integrada, es pionera en el desarrollo de potentes computadoras cuánticas y soluciones de software avanzadas. La tecnología de Quantinuum impulsa avances en el descubrimiento de materiales, la ciberseguridad y la inteligencia artificial cuántica de última generación. Con más de 500 empleados, incluidos más de 370 científicos e ingenieros, Quantinuum lidera la revolución de la computación cuántica en todos los continentes.

