Quantinuum finaliza un acuerdo de financiación de 100 millones de dólares del programa CHIPS para I+D (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

Quantinuum finaliza un acuerdo de financiación de 100 millones de dólares del programa CHIPS para I+D con el Departamento de Comercio de EE.UU. para impulsar la fabricación de ordenadores cuánticos de iones atrapados en EE.UU.

La financiación federal respalda las capacidades críticas de I+D y fabricación de semiconductores cuánticos en EE.UU., necesarias para escalar la computación cuántica de iones atrapados tolerante a fallos.

La empresa se asocia con GlobalFoundries para fabricar trampas de iones y electrónica de control de última generación, y con Monarch Quantum para desarrollar y fabricar láseres y componentes ópticos fiables.

WASHINGTON, 8 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum (Nasdaq: QNT), una empresa líder en computación cuántica anunció hoy la finalización de un acuerdo con la Oficina de Investigación y Desarrollo CHIPS del Departamento de Comercio de EE.UU. para obtener 100 millones de dólares en fondos federales, gestionados a través de la Ley CHIPS y de Ciencia. Esta subvención, que se produce tras una carta de intención anunciada en mayo, apoya la investigación y el desarrollo, así como las capacidades de fabricación de semiconductores cuánticos en EE.UU., necesarias para el despliegue de ordenadores cuánticos de iones atrapados a gran escala y tolerantes a fallos.

Quantinuum, la única empresa con una arquitectura basada en iones atrapados que recibió financiación de CHIPS para I+D, desarrolla los ordenadores comerciales más precisos del mundo[1] con una fidelidad de corrección de errores líder en la industria.[2] La empresa aprovecha los procesos de fabricación de semiconductores ya establecidos para garantizar la fiabilidad, la repetibilidad y la escalabilidad de sus ordenadores cuánticos actuales y futuros.

"Este premio valida el liderazgo de Quantinuum en la computación cuántica de iones atrapados", declaró el Dr. Rajeeb Hazra, presidente y consejero delegado de Quantinuum. "Junto con nuestros socios nacionales, estamos construyendo la base tecnológica y de la cadena de suministro necesaria para escalar los sistemas tolerantes a fallos y fortalecer el liderazgo de Estados Unidos en este campo de importancia estratégica".

El premio respaldará la I+D que la empresa espera que contribuya a fortalecer y diversificar su cadena de suministro, incorporando a sus socios locales GlobalFoundries y Monarch Quantum. GlobalFoundries será una de las fundiciones de Quantinuum que fabricará sus trampas de iones de próxima generación y otros componentes electrónicos, centrándose específicamente en el uso de tecnología de obleas de 300 mm; Monarch Quantum planea desarrollar y fabricar láseres y componentes ópticos escalables y fiables necesarios para los sistemas de iones atrapados de Quantinuum.

"A medida que la computación cuántica se acerca a la escala comercial, la fabricación será fundamental para liberar todo su potencial", afirmó Tim Breen, consejero delegado de GlobalFoundries. "En GlobalFoundries nos enorgullece asociarnos con Quantinuum para ayudar a escalar su tecnología de iones atrapados. Al aportar nuestra experiencia en la fabricación de semiconductores diferenciados y de alto volumen, estamos contribuyendo a crear un camino hacia un hardware cuántico más escalable y fiable, e impulsando la próxima generación de innovación estadounidense".

"El camino hacia las computadoras cuánticas de iones atrapados a gran escala depende de abandonar las complejas y extensas configuraciones ópticas y adoptar motores fotónicos integrados, escalables y fiables", afirmó el Dr. Timothy Day, consejero delegado de Monarch Quantum. "Nos sentimos honrados de ampliar nuestra colaboración con Quantinuum para impulsar su hoja de ruta de hardware y contribuir a fortalecer el liderazgo de Estados Unidos en la fabricación de computación cuántica y la resiliencia de la cadena de suministro".

En conjunto, estos esfuerzos buscan reducir la complejidad del sistema y mejorar la robustez, la fiabilidad y la reproducibilidad de los componentes, lo que, en última instancia, respalda la continua expansión de las computadoras cuánticas de iones atrapados y fortalece la capacidad nacional en la fabricación de semiconductores y fotónica, sectores críticos para la industria.

Acerca de Quantinuum

Quantinuum es una empresa líder en computación cuántica que ofrece una plataforma integral diseñada para implementar la computación cuántica en entornos reales. La empresa ha implementado comercialmente varias generaciones de sistemas cuánticos basados en iones atrapados, construidos sobre la consolidada arquitectura QCCD, la cual ha incorporado diseños y capacidades innovadoras para alcanzar los niveles de precisión más altos de la industria, basados en la fidelidad promedio de puerta de dos cúbits[3]. Quantinuum mantiene una colaboración activa con líderes del mercado en los sectores farmacéutico, de ciencia de materiales, servicios financieros, gobierno e industria, así como con instituciones académicas y de investigación a nivel mundial. La empresa cuenta con una plantilla global de aproximadamente 800 empleados, incluyendo científicos e investigadores de primer nivel. La sede central de Quantinuum se encuentra en Broomfield, Colorado, y cuenta con instalaciones adicionales en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, Qatar y Singapur. Para obtener más información, visite www.quantinuum.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones que pueden considerarse "declaraciones prospectivas" según lo estipulado en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas incluyen todas aquellas que no son hechos históricos. Las palabras "anticipar", "asumir", "creer", "continuar", "podría", "estimar", "esperar", "pretender", "puede", "planificar", "potencial", "predecir", "proyectar", "futuro", "hará", "buscar", "previsible", sus formas negativas o términos y frases similares tienen como objetivo identificar las declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones se basan en ciertas suposiciones y evaluaciones realizadas por nuestra gerencia a la luz de su experiencia y su percepción de las tendencias históricas, las condiciones económicas y de la industria actuales, los desarrollos futuros esperados y otros factores que consideran apropiados. Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado también están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres importantes, que incluyen, entre otros, factores económicos, competitivos, gubernamentales y tecnológicos que afectan nuestras operaciones, mercados, productos, servicios y precios. De vez en cuando surgen nuevos factores, y Quantinuum no puede predecir todos ellos. Para obtener información adicional sobre estos y otros riesgos que podrían afectar las declaraciones prospectivas de Quantinuum, consulte los factores de riesgo de Quantinuum que se describen en sus informes presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU., incluido su Informe Trimestral en el Formulario 10-Q para el período finalizado el 30 de junio de 2026, ya que dichos factores de riesgo pueden actualizarse periódicamente. Cualquier declaración prospectiva se refiere únicamente a la fecha en que se realiza y, salvo que lo exija la ley, Quantinuum no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de cualquier otra índole.

[1] Basado en la fidelidad de la puerta física de dos cúbits a 31 de diciembre de 2025, según el estudio 2025 Ransford et al..[2] A 25 de febrero de 2026, según e estudio 2026 Dasu et al..[3] A 31 de diciembre de 2025.

press@quantinuum.com

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